WM 2022 Achtelfinals LIVE bei MagentaTV: morgen BrasilienKorea und Japan-Kroatien

Bobic zur Zukunft der Nationalmannschaft, Flick und Bierhoff: "Es muss bis Weihnachten klar sein, was Sache ist"

Frankreich schlägt Polen mit einigem Aufwand 3:1, steht im WM-Viertelfinale, auch weil Mittelstürmer Giroud mit seinem 52. Länderspiel-Treffer Robert Lewandowski aussticht. "Das Abenteuer geht weiter", freute sich Frankreichs Torschütze Giroud über seinen Rekord: "Das ist ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist." Trainer Didier Deschamps über sein Erfolgsrezept: "Wenn du siehst, welche Qualität Mbappe hat, kannst du damit viele Probleme lösen." MagentaTV-Experte und DFB-Vorstandsmitglied Fredi Bobic erklärte indes, wie das weitere Vorgehen mit den DFB-Verantwortlichen sei. "Der Fahrplan ist klar. Es muss bis Weihnachten klar sein, was Sache ist. Danach würde es sich zu lange ziehen", so Bobic. Eile sei geboten: in nur 18 Monaten finde die EM im eigenen Land statt. Nicht nur sportlich müssen die Nationalmannschaft wieder zur Spitze gehören, auch in der Akzeptanz von "Fußball-Deutschland". "Ein ebenso wichtiges Thema ist die emotionale Bindung zu unserer Nationalmannschaft. Die müssen wir wieder herstellen. Grundsätzlich müssen wir es schaffen, dass die Leute wieder mehr mit der Nationalmannschaft feiern und mitfiebern", fordert MagentaTV-Experte Lars Stindl, 11facher Nationalspieler und aktiver Gladbach-Profi.

Nachfolgend Stimmen und Clips vom Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Morgen startet der WM-Tag ab 14 Uhr, um 16 Uhr wird Japan gegen Kroatien angepfiffen. Ab 20 Uhr folgt Brasilien gegen Korea. Experten sind Michael Ballack und Tabea Kemme.

Die Stimmen zu Frankreich - Polen 3:1

Kylian Mbappe erzielt seine WM-Treffer neun und zehn. Damit überholt der 23-Jährige u.a. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die aber noch nachziehen können. Gleichzeitig krönt sich Olivier Giroud zum Rekordtorschützen Frankreichs mit 52 Toren. MagentaTV-Experte Lars Stindl über Frankreich: "Sie haben es hintenraus echt gut gespielt und haben da ihre Qualität auf den Platz gebracht. Sie haben sich für den Aufwand, den sie betrieben haben, belohnt. Es gab eine kurze Phase in der 1. Hälfte, da waren die Polen die spielbestimmende Mannschaft. Ansonsten war es sehr klar und Frankreich hat nichts mehr anbrennen zu lassen."

MagentaTV-Experte Fredi Bobic über die Taktik der Franzosen: "In der 2. Hälfte hat man gesehen, dass sie ihre Ketten sortiert haben. Sie haben immer gewartet, dass die Polen in die Zone des defensiven Mittelfeldspielers gespielt haben. Da hatten sie dann die Ballgewinne und danach kommt das brutale Umschalten. Die haben da ihre sprintstarken Spieler alle dabei. Das war taktisch wirklich Weltklasse."

Olivier Giroud, der neue Rekordtorschütze Frankreichs: "Das Abenteurer geht weiter. Wir erleben hier eine wunderschöne Erfahrung. Wir mussten ein Team sein. Nach und nach haben wir auch die richtige Ansprache in der Kabine gefunden. Wir haben hier eine tolle Truppe und kommen gut miteinander aus. Ich freue mich für das Team. Das ist noch ein langer Weg." Über seinen Rekord: "Das ist ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Alle haben gesagt, da kommt noch ein Tor. Mein Ziel war es, alles zu geben."

Didier Deschamps, Trainer Frankreich: "Es war nicht einfach. Polen war sehr gut aufgestellt, um uns Widerstand zu bieten. Wir haben in der Halbzeit etwas umgestellt. Wenn du aber siehst, welche Qualität Mbappe hat, kannst du damit viele Probleme lösen. Das war eine Mannschaftsleistung von Beginn an. Das Viertelfinale konkretisiert den ganzen Aufwand, den wir betrieben haben. Jetzt freuen wir uns auf die Pause. Die war auch vorgesehen."

Bartosz Bereszynski, Polen: "Wir sind enttäuscht, dass wir verloren haben. In der 1. Hälfte haben wir ganz guten Fußball gezeigt. Frankreich war davon wohl auch überrascht. Frankreich ist aber ein erfahrenes Team. In der 2. Halbzeit haben sie alles kontrolliert. Wenn du gegen Frankreich die Chancen liegen lässt, hast du keine Chance zu gewinnen. Es tut uns leid, dass wir jetzt nach Hause fahren."

Bobic fordert: "Es muss bis Weihnachten klar sein, was Sache ist"

MagentaTV-Experte und DFB-Vorstand Fredi Bobic über die Zukunft des DFB: "Es ist wichtig, die Dinge aufzuarbeiten. Es muss einen harten, klaren und offenen Austausch geben. Da passiert im Hintergrund einiges, aber es muss auch strukturiert sein. Der Kreis ist zu Beginn klein und wird dann immer größer. Der Fahrplan ist klar. Es muss bis Weihnachten klar sein, was Sache ist. Danach würde es sich zu lange ziehen."

MagentaTV-Experte Lars Stindl über die Zukunft des DFB: "Die Dinge müssen klar angesprochen werden. Wo müssen wir uns verbessern, wo müssen wir andere Strukturen treffen? Die Grundstruktur in der Mannschaft finde ich gar nicht verkehrt. Wir haben gute Jungs, die das auch schon öfters gezeigt haben und für diesen Erfolg stehen. Trotzdem fehlt uns in den letzten 1, 2, 3 Jahren ein bisschen was." MagentaTV-Experte Fredi Bobic ergänzt: "Wir haben in 18 Monaten unsere Europameisterschaft. Und das nicht irgendwo, sondern bei uns zu Hause. Wir haben auch viele positive Aspekte, die wir bei der Mannschaft herausziehen können. Wir müssen aber die Stimmung dahin kriegen. Wir müssen die Menschen auch wieder für uns gewinnen. Das wird ganz wichtig sein."

MagentaTV-Experte Lars Stindl weiter: "Das wichtige Thema ist die emotionale Bindung zu unserer Nationalmannschaft. Die müssen wir wieder herstellen. Das ist auf der einen Seite die Aufgabe des DFB und auf der anderen Seite die Aufgabe der Jungs. Grundsätzlich müssen wir es schaffen, dass die Leute wieder mehr mit der Nationalmannschaft feiern und mitfiebern."

