Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Negativzinsen für Kleinsparer

Halle (ots)

In den vergangenen Jahren waren vor allem vermögende Kunden von den Negativzinsen betroffen. Diese sind meist in der Lage, ihre Guthaben auch anderweitig, etwa in Fonds, anzulegen. Problematisch ist, dass erste Sparkassen nun den Freibetrag auf 10.000 Euro absenken. Das trifft Kleinsparer. Als öffentlich-rechtliche Anstalt, die nicht renditeorientiert wirtschaften muss, tragen die Sparkassen jedoch eine besondere Verantwortung diesen Kunden gegenüber.

