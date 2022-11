MagentaTV

WM 2022 komplett LIVE bei MagentaTV - weitere Exklusivspiele festgelegt, Hochspannung zum Gruppen-Finale

Ab morgen die Antwort auf Rechenspiele: die Konferenz bei MagentaTV

Hochspannung zu den letzten Gruppen-Spieltagen bei der Fußball-WM. MagentaTV zeigt erstmalig und zusätzlich zu den Einzelspielen ab morgen 16 Uhr die Konferenz für alle Gruppen-Entscheidungen. Klar ist: Nur die beiden Erstplatzierten ziehen ins Achtelfinale ein. Deshalb ist die Konferenz ein besonderer Service, der nur bei MagentaTV durch 16 Exklusivspiele geboten werden kann.

In der Gruppe A wird am Dienstag Ecuador (4 Punkte) gegen Senegal (3 Punkte) exklusiv gezeigt, in der Konferenz zudem mit der Niederlande (4 Punkte) gegen den punktlosen Gastgeber Katar (ab 16 Uhr). Ab 20 Uhr lautet die exklusive Partie Wales (1 Punkt) gegen England (4 Punkte), außerdem läuft das britische Duell in der Konferenz mit der ebenso brisanten Paarung Iran (3 Punkte) gegen USA (2 Punkte). Bis auf den ungeschlagenen Titelverteidiger Frankreich hat sich bislang noch kein Team fürs Achtelfinale qualifiziert.

In der deutschen Gruppe E ist die Konstellation am spannendsten. Mit Spanien (4 Punkte), Costa Rica, Japan (jeweils 3 Punkte) und Deutschland (1 Punkt) können theoretisch alle 4 Teams ins Achtelfinale einziehen. Auch die DFB-Auswahl, die im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica antritt. MagentaTV zeigt die Partie ab 20 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz mit Spanien gegen Japan, das exklusiv ebenfalls einzeln abzurufen ist. Die MagentaTV-Konferenz bedient die Fans ideal - da muss nicht viel gerechnet oder ein Taschenrechner gezückt werden: der schnelle Blick auf die Konkurrenz in der Konferenz zeigt, ob Deutschland mit einem Sieg weiterkommt oder nicht.

MagentaTV zeigt folgende Spiele in der abschließenden Gruppenphase live und exklusiv:

Dienstag, 29. November:

16 Uhr: Ecuador - Senegal

20 Uhr: Wales - England

Mittwoch, 30. November

16 Uhr: Australien - Dänemark

20 Uhr: Saudi-Arabien - Mexiko

Donnerstag, 01. Dezember

16 Uhr: Kanada - Marokko

20 Uhr: Japan - Spanien

