WM 2022 in Katar komplett LIVE bei MagentaTV, Tag 2: BVB-Star Bellingham trifft erstmals und ärgert sich über 2 Gegentore

Pausen-Cognac und Bale helfen Wales: "Er ist für die Highlights zuständig!"

München (ots)

Der vielkritisierte, einst teuerste Top-Star setzt zumindest für sein Land Wales immer wieder Zeichen: Gareth Bale wird erst gefoult, trifft bei seinem ersten Torschuss zum 1:1 per Elfmeter gegen die USA im bislang stimmungsvollsten WM-Spiel. "Das ist natürlich die Aussage allein, dass so ein Mann in dieser Situation die Verantwortung übernimmt", lobt MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Er ist für die Highlights zuständig. Mit seinem linken Fuß kann er von überall die Tore machen." Lange Zeit sah´s nicht nach dem ersten Unentschieden der WM aus. "Wales braucht keinen Pausen-Tee, die brauchen einen Pausen-Cognac", hatte US-Experte Terrence Boyd bei MagentaTV zur Halbzeit gewitzelt. Da stand´s "nur" 1:0 für die Waliser. Niederlande setzt ein spätes "Ausrufezeichen" durch ein 2:0 gegen Senegal, England untermauert nach Meinung von Michael Ballack "Selbstbewusstsein und ihre Ansprüche" auf einen Titel nach dem 6:2-Erfolg gegen den Iran. Dortmunds Jude Bellingham traf erstmals für England und erklärte nach der Gala überraschend: "Ein bisschen enttäuscht bin ich über die 2 Gegentore!"

Nachfolgend weitere Stimmen und Clips des 2. WM- Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Tag 3 beginnt bereits um 9 Uhr mit der Warm Up-Show und Sascha Bandermann. Johannes B. Kerner und Anett Sattler führen dann durch die nächsten 13 Live-Stunden mit Tabea Kemme und Michael Ballack als Experten sowie den Live-Spielen Argentinien vs. Saudi-Arabien (EXKLUSIV), Dänemark vs. Tunesien, Mexico vs. Polen sowie Frankreich vs. Australien. Dazu die Gäste Christian Nerlinger und Änis Ben Hatira. Ruth Hoffmann und Jonas Hummels beschließen den Abend ab 22.15 Uhr in der Nachspielzeit.

USA - Wales 1:1 - "Pausen-Cognac" und Bale haben geholfen

USA-Experte Terrence Boyd zur Halbzeit - USA hatte gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, Wales lag nur 0:1 zurück: "Wales braucht keinen Pausen-Tee, die brauchen einen Pausen-Cognac. Da muss mal mehr Feuer rein. " Hat ein wenig geholfen, weil: Wales kam nach der Pause besser zurück, holt ein verdientes Unentschieden. Natürlich durch Gareth Bale, als ewiges, teuerstes Talent bei Real vielkritisiert, aber wenn´s um Wales geht, immer top: sein 40 Länderspiel-Tor, erst gefoult, dann den Elfer reinhämmert. "Das ist natürlich die Aussage allein, dass so ein Mann in dieser Situation die Verantwortung übernimmt", lobt MagentaTV-Experte Michael Ballack den bereits 33jährigen Bale: "Er ist für die Highlights zuständig. Deshalb spielt er auch im Zentrum Mit seinem linken Fuß kann er von überall die Tore machen."

England - Iran 6:2: "England untermauert seinen Anspruch"

Michael Ballack über den Start von England: "Es unterstreicht einmal mehr die Stärke der Engländer, die bei der letzten EURO nach langer Zeit in einem Turnier mal wieder ihren Anspruch untermauert haben. Und jetzt mit so einem Start natürlich ihr Selbstbewusstsein und ihre Ansprüche dementsprechend auch untermauert haben."

Englands Jude Bellingham über den Turnierstart: "Ja, das war ein sehr schöner Abend mit dem erwünschten Sieg. Ein bisschen enttäuscht bin ich über die zwei Gegentore. Das war nicht perfekt, aber klar schöner Abend mit meinem ersten Tor für England, auf das ich so gehofft hatte. Ein super Gefühl" Auch das Verbot der One-Love-Binde hat ihn beschäftigt: "Ich sehe Fußball immer aus der Team-Perspektive, das ist klar und es ist wichtig, dass wir das deutlich machen. Ich denke, dass man jetzt die Binde verbietet und so eine große Sache daraus macht, das bringt das Thema eigentlich sogar noch mehr nach vorne, wenn man so will. Egal was man dazu sagt, dass England sich ausgeklinkt hat. Wenn man sich das größere Bild anschaut, wie es nun hochgehängt wird, als wäre das tatsächlich ein Problem. Dann ist es besonders wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen und unsere Plattform dafür nutzen. Aber ich bin auch nicht perfekt und kein Politiker. Ich bin hier, um Fußball zu spielen."

Englands Doppel-Torschütze Bukayo Saka: "Das fühlt sich richtig gut an. Überragend. Für mich als WM-Debütant ist das ein besonderer Tag."

Senegal - Niederlande 0:2: Ausrufezeichen für Holland, aber "Leistung ist ausbaufähig"

Für MagentaTV-Experte Michael Ballack zeugt es auch von Qualität, ein schwieriges Spiel zu gewinnen: "Absolut. Nervosität ist dabei, Erwartungshaltung und das waren gerade hier die zwei stärksten Mannschaften, wenn du da natürlich gewinnst, ist das schon mal ein Ausrufezeichen. Aber die Leistung ist natürlich ausbaufähig. Wobei wie gesagt: es ist ein Auftaktspiel und auch die Holländer werden jetzt froh sein, dass sie es hinter sich haben."

Die WM 2022 in Katar komplett LIVE bei MagentaTV

Montag, 22.11.2022 - WM-Tag 3:

Ab 09:00 Uhr: Die Warm-Up Show mit Sascha Bandermann und Live-Schalten zu Thomas Wagner beim deutschen Training

Ab 10:00 Uhr: Vorberichterstattung Argentinien gegen Saudi-Arabien mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack

EXKLUSIV NUR BEI MAGENTATV ab 11 Uhr: Argentinien - Saudi-Arabien Kommentar von Christian Strassburger

Ab 13:00 Uhr: Vorberichterstattung Dänemark gegen Tunesien mit Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Änis Ben-Hatira und Patrick Ittrich

Ab 14:00 Uhr: Dänemark - Tunesien Kommentar von Christian Rann und Änis Ben Hatira

Ab 16:00 Uhr: Vorberichterstattung Mexico gegen Polen mit Anett Sattler, Tabea Kemme und Patrick Ittrich

Ab 17:00 Uhr: Mexico - Polen Kommentar von Alexander Klich

Ab 19:00 Uhr: Vorberichterstattung Frankreich gegen Australien mit Anett Sattler, Tabea Kemme und Christian Nerlinger

Ab 20:00 Uhr: Frankreich - Australien Kommentar von Jonas Friedrich

Ab 22:15 Uhr: Nachspielzeit mit Ruth Hofmann, Jonas Friedrich Live-Schalten zu Thomas Wagner vor dem DFB-Hotel

