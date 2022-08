ZDF

ZDF-"sportstudio": Gina Lückenkemper und Niklas Kaul zu Gast

Zwei Gold-Köpfe der erfolgreichen European Championships 2022 zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF: Sprinterin Gina Lückenkemper wurde in München Europameisterin im 100-Meter-Lauf und gewann zudem die Goldmedaille mit der 4-mal-100-Meter-Staffel. Und Zehnkämpfer Niklas Kaul siegte bei den Europameisterschaften in München dank eines fulminanten Endspurts. Am Samstag, 27. August 2022, 23.00 Uhr, begrüßt Moderator Jochen Breyer die beiden deutschen Leichtathletik-Stars im "aktuellen sportstudio" des ZDF und spricht mit ihnen über die zurückliegenden Ereignisse und die kommenden Herausforderungen.

Neben dem Rückblick auf die am vergangenen Sonntag beendeten European Championships steht der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus der Sendung – mit dem Topspiel am Samstagabend zwischen Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München und Borussia Mönchengladbach, aktuell auf Platz zwei der noch jungen Tabelle. Die erste ausführliche Zusammenfassung dieses Abendspiels im Free-TV kommentiert ZDF-Reporter Oliver Schmidt. In weiteren Zusammenfassungen sind zudem die fünf Spiele vom Samstagnachmittag (Schalke 04 – Union Berlin, Hertha BSC – Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim – FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig – VfL Wolfsburg) und das Freitagsspiel (SC Freiburg – VfL Bochum) im "aktuellen sportstudio" zu sehen. Und auch die Zweite Bundesliga ist dort präsent – unter anderem mit Bildern vom Abendspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV.

