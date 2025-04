Neuer News-Podcast von rbb24 Inforadio: "7 Tage wach - die Woche mit Schrag und Schröder"

ARD Audiothek

Zwei Freunde, zwei Meinungen, ein News-Podcast: In "7 Tage wach" diskutieren die Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder die wichtigsten Themen der Woche - kontrovers und mit klarem Blick. Der neue Podcast von rbb24 Inforadio geht über die bloßen Schlagzeilen hinaus, zeigt Hintergründe auf und liefert Denkanstöße, die bei der eigenen Meinungsbildung helfen. "7 Tage wach - die Woche mit Schrag und Schröder" startet am 2. Mai 2025 in der ARD Audiothek. Danach gibt es jeden Freitag eine neue Folge.

Bestens informiert und selten einer Meinung

Christoph Schrag und Hendrik Schröder arbeiten als Moderatoren, Autoren und Reporter. Außerdem sind sie seit fast 30 Jahren miteinander befreundet - und genauso lange diskutieren die Zwei schon miteinander. Auch im Podcast "7 Tage wach" sind sie so gut wie nie einer Meinung. Durch ihre unterschiedlichen Perspektiven ist der Dissens programmiert. Dabei streiten die beiden nicht um des Streitens willen. Sie debattieren hitzig, aber vor allem immer konstruktiv, verständlich und von Neugier getrieben. In der ersten Podcast-Folge am 2. Mai wird es u.a. um den aktuellen Stand der Regierungsbildung gehen.

Kein Tag vergeht ohne Breaking News, Krisen und Katastrophen. Im Grunde müsste man "7 Tage wach" sein, um die wachsende Flut an Meldungen bewältigen zu können. Christoph Schrag und Hendrik Schröder scannen die Nachrichtenlage, hören sich durch die Top-Interviews der ARD und sprechen mit Expert:innen. In kompakten 30 Minuten tauschen die Hosts ihre Argumente aus und bringen die Hörer:innen zum Wochenende auf den neuesten Stand.

Online und im Radio

"7 Tage wach - die Woche mit Schrag und Schröder" ist ein News-Podcast von rbb24 Inforadio. Die erste Folge ist ab 2. Mai 2025 in der ARD Audiothek verfügbar und überall, wo es Podcasts gibt. Danach erscheint wöchentlich, immer freitagnachmittags, eine neue Folge. Der Trailer ist bereits online. Auch im Radio gibt es "7 Tage wach" zu hören: jeden Samstag auf rbb24 Inforadio, jeweils um 13.33 Uhr.

