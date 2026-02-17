Materna Information & Communications SE

Materna wächst zweistellig und startet mit "Elevate" in die nächste Entwicklungsphase

Die IT-Unternehmensgruppe setzt ihren Wachstumskurs fort

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Die IT-Unternehmensgruppe Materna, spezialisiert auf Beratungs- und Digitalisierungsprojekte, hat ihren vorläufigen Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2025 auf 795 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (712 Millionen Euro). Das organische Wachstum lag bei 11,4 Prozent. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld bestätigt sich damit die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Kerngeschäfts.

"Unsere Kunden schätzen unsere Expertise, wenn Vorhaben komplex, sensibel oder geschäftskritisch sind. Genau dort übernehmen wir Verantwortung für stabile und sichere digitale Systeme und stehen für messbare Ergebnisse ein. Mut, Fokus und Geschwindigkeit sind für uns keine Schlagworte, sondern Maßstab unseres Handelns", erklärt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe.

Elevate: klare Prioritäten für die nächste Phase

Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltige und profitable Expansion aus. Das Programm bündelt Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Organisation, Portfolio und Marktauftritt und stärkt die Fähigkeit der Gruppe, anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen zuverlässig in den operativen Betrieb zu überführen. Ziel ist es, den Umsatz bis 2027 auf rund eine Milliarde Euro zu steigern und darüber hinaus bis 2029 ein jährliches zweistelliges Wachstum zu erzielen.

Public Sector: Verantwortung für kritische Infrastrukturen

Der Public Sector entwickelte sich 2025 besonders dynamisch. Der Umsatz dieses Unternehmensbereiches stieg um 18,4 Prozent auf 269 Millionen Euro. Impulse kamen aus Infrastruktur-, Plattform- und Modernisierungsprojekten im öffentlichen Umfeld. Besonders stark entwickelte sich das Tochterunternehmen Materna Infrastructure Solutions, welches seinen Umsatz auf 35,7 Millionen Euro mehr als vervierfachte. Auch der Bereich Public Sector der Materna SE legte um 8,2 Prozent zu. In diesem Umfeld trägt Materna maßgeblich zur Stabilität und Verfügbarkeit zentraler digitaler Verfahren und Infrastrukturen bei.

cbs: Digitale Transformation bei Fertigungsunternehmen

cbs Corporate Business Solutions setzte seine positive Entwicklung fort und erzielte einen Umsatz von 314 Millionen Euro - ein Anstieg um 14,5 Prozent. Das Unternehmen profitiert von seiner globalen Aufstellung und seinem ganzheitlichen Ansatz für digitale Business-Transformationen im SAP-Umfeld, insbesondere in der Fertigungsindustrie.

Enterprise Service Management: europäische Präsenz gestärkt

Im Geschäftsbereich Enterprise Service Management erreichte die XMS Group einen Umsatz von 191 Millionen Euro - ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb des Segments entwickelte sich insbesondere die auf ServiceNow spezialisierte agineo dynamisch und steigerte ihren Umsatz um 24,3 Prozent auf 69 Millionen Euro.

Das Geschäftsfeld wurde 2025 gezielt international ausgebaut. agineo weitete ihre Aktivitäten auf die DACH-Region aus. Über die Tochterunternehmen der Materna-Gruppe in Schweden und Norwegen wurden neue BMC-Kunden gewonnen und die europäische Marktpräsenz weiter gefestigt. Neben ServiceNow und BMC spielt auch OpenText eine zentrale Rolle im Enterprise-Service-Management-Geschäft.

"Enterprise Service Management entwickelt sich zunehmend zum strategischen Steuerungsinstrument moderner Organisationen. Mit unseren starken Partnern und unserer Branchenexpertise schaffen wir Lösungen, die Prozesse strukturiert zusammenführen und dauerhaft tragfähig bleiben", erklärt Uwe Scariot, verantwortlicher Vorstand der Materna-Gruppe.

Künstliche Intelligenz in sensiblen Umfeldern

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend die Projekte der Unternehmensgruppe. In Infrastruktur-, Plattform- und Servicevorhaben kommen KI-gestützte Komponenten zum Einsatz. Sie automatisieren Abläufe und entwickeln Prozesse gezielt weiter.

Ein Beispiel ist AIDA (AI + IDE (Integrated Development Environment) + AGENT), ein KI-gestützter Entwicklungsassistent, der Routineaufgaben in der Softwareentwicklung automatisiert, Code generiert und Fehlerquellen erkennt. Dadurch erhöht Materna Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit komplexer Digitalisierungsprojekte.

Ein weiteres Schlüsselprojekt ist NADiA (Net Asset Data intelligent Assistant), ein KI-Agentensystem, das komplexe Datenwelten aus unterschiedlichen Systemen per natürlicher Sprache zugänglich macht. Die Lösung versteht Informationen systemübergreifend, verknüpft sie intelligent und übersetzt sie direkt in nutzbare Ergebnisse und Prozessschritte. Ziel ist es, die Datenqualität messbar zu verbessern, Fehlerquellen zu reduzieren und Fachkräfte im Arbeitsalltag spürbar zu entlasten. Gemeinsam mit der Amprion GmbH wurde frühzeitig der Übergang in den Regelbetrieb vereinbart.

Die Leistungsfähigkeit im Bereich KI-Services wird auch extern bestätigt: In der aktuellen PAC RADAR-Studie "Leaders in AI-related Services for the German Mittelstand" wird Materna in diesem Segment als "Best in Class" ausgezeichnet.

Verantwortungsbewusstes Handeln als Maßstab

Materna investierte 2025 allein in der Materna SE rund 9,5 Millionen Euro in Innovationen, insbesondere in KI-basierte Lösungen, modulare Plattformkomponenten und den Ausbau serviceorientierter Angebote.

"Profitabilität und Investitionsfähigkeit gehören für uns zusammen. Wir stärken gezielt unsere Zukunftsfelder und sichern zugleich die Qualität unserer Ergebnisse. Unsere solide Kapitalstruktur erlaubt es uns, Innovationen und Internationalisierung aus eigener Kraft zu finanzieren und langfristig Wert zu schaffen", erklärt Dr. René Rüdinger, CFO der Materna-Gruppe. Als Familienunternehmen bleibt wirtschaftlich tragfähiges und verantwortungsbewusstes Handeln der Maßstab.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 795 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

Original-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuell