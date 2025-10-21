Healthy-looking skin starts here: Mit SKINVIVE(TM) by JUVÉDERM® zu strahlender, gesund aussehender Haut (1-3)

Juvéderm

Healthy-looking skin starts here: Mit SKINVIVE(TM) by JUVÉDERM® zu strahlender, gesund aussehender Haut

Der Hautpflegemarkt in Deutschland wächst und wächst, (4) viele Interessierte informieren sich häufiger zu "Skinglow-Behandlungen" und vergleichbaren Themen (5), in den sozialen Medien werden diese gesucht. Zeichen, die darauf hindeuten, dass immer mehr Menschen auf ihre Hautqualität achten. "Sie wünschen sich glatte, gesund aussehende Haut mit einem schönen Skin Glow", beobachtet auch Dr. Marion Runnebaum, Fachärztin für Dermatologie, in ihrer Praxis in Jena. Ihre Antwort: SKINVIVE(TM) by JUVÉDERM®. Das Hyaluronsäure-Präparat des Marktführers (7,+) JUVÉDERM® ermöglicht der Haut eine tiefe Hydratation (3,8) für einen langanhaltenden Extra-Glow - bis zu 9 Monate (3), und das nach nur einer Behandlung. Andere sogenannte Skinbooster auf dem Markt müssen dagegen oft mehrmals injiziert werden (9-11).

MEHR NATÜRLICHKEIT. KEINE OVER-FILLED FACES.

SKINVIVE(TM) kann helfen, wesentliche Qualitätsmerkmale der Haut wie Feuchtigkeit, Struktur und Elastizität zu verbessern, (2,3) ohne dabei Volumen aufzubauen (2,12). "Natürlichkeit steht weit oben auf der Wunschliste; Patient*innen wollen keine Over-filled Faces mehr", so Dr. Marion Runnebaum und schwärmt, "SKINVIVE(TM) könnte hier ein echter Trendsetter werden. Man sieht keine Veränderung in Form oder Struktur des Gesichts, nur eine gesund aussehende Haut, (1) die sich auch gut anfühlt (13). Die Patient*innen wünschen sich oft eine weichere Haut, weniger rau."

FÜR ALLE HAUTTYPEN UND VIELE HAUTBEDÜRFNISSE.

Als Allrounder kann sich SKINVIVE(TM) bei allen Hauttypen bzw. Patienten-Archetypen unabhängig vom Alter (#) und Geschlecht eignen (2). Ob bei jungen Frauen, die sich ein makelloses Hautbild für das perfekte Selfie wünschen, oder Frauen, die unter trockener Haut leiden oder in der Menopause sind. Oder bei Männern, die mit zunehmendem Alter beispielsweise unter einer veränderten Haut mit größeren Poren leiden. Eine Behandlung empfiehlt sich überall dort, wo eine Verbesserung der Hautqualität gewünscht ist - auch für Hals, Hände und Dekolleté (14) ist bereits nach einer Anwendung ein signifikant verbessertes Hautbild sichtbar (3). Zudem können die Injektionen mit anderen Behandlungen wie Laseranwendungen im zeitlichen Abstand durchgeführt werden (2,$).

TIEFENHYDRATATION DURCH PATENTIERTE TECHNOLOGIE.

Durch die einzigartige, patentierte Hyaluronsäure-Formulierung (15) kann SKINVIVE(TM) den Gehalt des Proteins Aquaporin-3 (AQP3) in der Haut erhöhen (16,17). AQP3 ist ein wichtiges Protein, das eine signifikante Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hydratation der Haut spielt (16) und somit für eine anhaltende Hautfeuchtigkeit von entscheidender Bedeutung ist (16,17). Die Behandlung erfolgt in die Dermis. Im Gegensatz zu Gesichtscremes mit Hyaluronsäure kann das Filler-Material in die Gewebeschichten eingebracht werden, in denen die Feuchtigkeitszufuhr benötigt wird. "Injiziert wird nach einem individuellen Raster, in das ich das Gesicht im Vorfeld einteile", erklärt Dr. Marion Runnebaum den Behandlungsablauf. "Pro Quadrant setze ich eine Injektion mit Microdroplets, wodurch sich für das gesamte Gesicht eine individuelle Behandlung ergibt." Auf diese Weise lässt sich in einer 15-minütigen Behandlung in der Mittagspause eine langanhaltende und tiefe Hydration der Haut erreichen, wie auch klinische Studien belegen (3,8). Für bis zu 9 Monate kann SKINVIVE(TM) den Feuchtigkeitsgehalt der Haut steigern (3).

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit dem Hyaluronsäure-Präparat behandelte Patient*innen zeigten sich zufrieden darüber, wie strahlend, hydratisiert und gesund ihre Haut im Vergleich zur Zeit vor der Behandlung aussah (1,13). Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen von Kolleg*innen kann sich Dr. Marion Runnebaum gut vorstellen, dass SKINVIVE(TM) ab sofort zur regelmäßigen Beauty- Routine ihrer Patient*innen dazugehört. READY, SET, GLOW!

ÜBER ALLERGAN AESTHETICS

Allergan Aesthetics, a division of AbbVie, entwickelt, fertigt und vertreibt führende Marken im Bereich der ästhetischen Medizin. Zum umfassenden Portfolio gehören Produkte aus den Bereichen Gesichtsästhetik und Body Contouring: Mit JUVÉDERM® - der weltweit führenden Marke für Gesichtsfiller auf Hyaluronsäurebasis (7,+) - kann verloren gegangenes Volumen im Gesicht wieder aufgefüllt werden, können Linien und Falten geglättet und kann die Haut mit neuer Feuchtigkeit versorgt werden (24,25). HArmonyCa(TM) vereint erstmals Hyaluronsäure und Calciumhydroxylapatit (CaHA) in einem Präparat (18). Der Kollagen-Booster (19,°) mit Sofort-Lifting-Effekt (20,°°) kann verloren gegangenes Volumen wieder auffüllen, während durch den Biostimulator Calciumhydroxylapatit neu gebildetes Kollagen (21,§) die Hautelastizität verbessern kann. Im Bereich Body Contouring ist CoolSculpting® ein nichtinvasives Verfahren, mit dem Körperfett ohne Operation und im Regelfall mit geringen Ausfallzeiten behandelt wird (22,23). Mithilfe kontrollierter Kälteeinwirkung, auch Kryolipolyse genannt, bietet CoolSculpting® eine bewährte Methode, hartnäckige Fettpölsterchen unter anderem an Bauch, Beinen oder Hüften zu behandeln, die trotz disziplinierter Sporteinheiten, gesunder Ernährung und einem aktiven Lebensstil einfach nicht verschwinden wollen (23).

FAQ: SKINVIVE(TM) by Juvéderm® Interview mit Frau Dr. Marion Runnebaum Fachärztin für Dermatologie mit eigener Privatpraxis in Jena

WAS GENAU IST SKINVIVE(TM) UND WIE UNTERSCHEIDET ES SICH VON ANDEREN HYALURONSÄURE-FILLERN AUS DEM HAUSE JUVÉDERM®?

SKINVIVE(TM) ist ein injizierbares Gel, mit dem sich eine Verbesserung der Hautqualität im Gesicht erreichen lassen kann (1,2). Obwohl es sich bei SKINVIVE(TM) um einen sogenannten Skinbooster handelt, der für langfristige Effekte regelmäßig aufgefrischt werden muss, sind die Ergebnisse langanhaltend (2). Das Geheimnis liegt dabei in der ausgeklügelten Vernetzung der enthaltenen Hyaluronsäure (3).

FÜR WEN IST SKINVIVE(TM) BESONDERS GEEIGNET?

SKINVIVE(TM) richtet sich an all diejenigen, die sich eine allgemeine Verbesserung der Hautqualität wünschen. Als echter Allrounder lässt sich SKINVIVE(TM) bei allen Hauttypen (1,+) anwenden, unabhängig vom Alter (1,++). So eignet es sich für Frauen, die in der Menopause sind, ebenso wie für Männer, die mit zunehmendem Alter unter der Veränderung ihrer Haut leiden und eine immer größer werdende Zielgruppe in unserer Praxis ausmachen.

WIE FUNKTIONIERT DIE TECHNOLOGIE HINTER SKINVIVE(TM)?

SKINVIVE(TM) besteht aus vernetzter Hyaluronsäure (3), die sich aufgrund des komplexen Systems gut in das Gewebe integrieren lässt (4). Diese vernetzte Hyaluronsäure ist in der Lage, Wassermoleküle in der Dermis zu binden und zu speichern. Die Folge ist eine Tiefenhydratation, die nach sechs bis acht Wochen zu einer sichtbar verbesserten Hautqualität führt (2,5,6). Studien hierzu haben gezeigt, dass nach der Behandlung Aquaporine aktiviert werden. Aquaporine bilden ein Feuchtigkeitsnetz und sorgen nachhaltig für eine sehr gut durchfeuchtete Haut (7,8).

LÄSST SICH SKINVIVE(TM) MIT ANDEREN BEHANDLUNGSMETHODEN KOMBINIEREN?

SKINVIVE(TM) eignet sich als Einstiegsinjektion selbst für Patient*innen, die u. a. aufgrund von Aussagen in den sozialen Medien Hyaluronsäure-Fillern skeptisch gegenüberstehen. SKINVIVE(TM) lässt sich aber auch mit anderen Methoden kombinieren (#). Kurz gesagt: SKINVIVE(TM) stellt als "Fresh-up" den Abschluss eines Behandlungsplans dar.

KANN SKINVIVE(TM) AUCH PRÄVENTIV EINGESETZT WERDEN?

SKINVIVE(TM) lässt sich auch zur Prävention einsetzen, um die Hydratation und Qualität der Haut langfristig zu bewahren (2,5,6). Da es sich gut kombinieren lässt, kann es immer als sogenanntes Touch-up dienen, z. B. im Zusammenspiel mit HArmonyCa(TM) (9,12).

WELCHE HAUTBEREICHE KÖNNEN MIT SKINVIVE(TM) BEHANDELT WERDEN?

SKINVIVE(TM) lässt sich dort einsetzen, wo eine Verbesserung der Hautqualität gewünscht ist (°): u. a. im Gesicht, am Hals, den Händen und am Dekolleté (1).

WAS MUSS BEI DER BEHANDLUNG VON SKINVIVE(TM) BEACHTET WERDEN?

Die Erfahrung und Expertise des behandelnden Arztes bzw. der behandelnden Ärztin ist vermutlich das Allerwichtigste, wenn es um das Unterspritzen von "Skinboostern" geht. Für die eigentliche Injektion empfiehlt sich ein bestimmtes Injektionsmuster. Hierfür wird das Gesicht in kleine Quadrate aufgeteilt, um das Präparat intrakutan (1) zu injizieren. Die Injektionstiefe und -höhe sind dabei entscheidend. Im Idealfall hat SKINVIVE(TM) eine Haltbarkeit von bis zu neun Monaten (2).

WAS MUSS VOR BZW. NACH DER BEHANDLUNG BEACHTET WERDEN?

Patient*innen, die mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten oder anderen möglicherweise blutungsverlängernden Mitteln behandelt werden - dazu gehören z. B. Warfarin und Acetylsalicylsäure -, haben ein mögliches erhöhtes Risiko der Hämatombildung und Blutung bei der Injektion (1). Es wird empfohlen, sich bis zu zwölf Stunden nach der Injektion nicht zu schminken und sich nicht für längere Zeit der Sonne, UV-Licht und Temperaturen unter 0 °C auszusetzen (1). Zudem sollten Patient*innen in den zwei Wochen nach der Injektion weder in die Sauna noch in den Hammam gehen (1).

WIE L ÄUFT EINE BEHANDLUNG MIT SKINVIVE(TM) AB?

Um das gleichmäßige Einbringen und Verteilen von SKINVIVE(TM) in der Haut zu verbessern, sollte das Gesicht nach einem individuellen Raster eingeteilt werden (12). Pro Raster erfolgt eine Injektion (12), woraus sich für das gesamte Gesicht meiner Erfahrung nach ca. 20-30 Injektionspunkte ergeben. Dennoch nimmt die Behandlung des ganzen Gesichts nur wenige Minuten in Anspruch.

WANN SIND ERSTE ERGEBNISSE SICHTBAR?

Erste Ergebnisse sind sofort nach der Anwendung sichtbar (10). Der Effekt hält in der Regel bis zu neun Monate an (2), je nach individuellem Lifestyle. Nach meiner Erfahrung kann exzessiver Sport jedes unterspritzte Material schneller abbauen. Grundsätzlich empfehle ich eine Auffrischungsbehandlung alle sechs Monate.

BESTEHT EIN RISIKO FÜR ALLERGISCHE REAKTIONEN?

Um das Risiko von Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren, sollte SKINVIVE(TM) - wie bereits erwähnt - ausschließlich von erfahrenen Ärzt*innen durchgeführt werden. Ein Grundrisiko für allergische Reaktionen ist jedoch (wie bei allen injizierbaren Substanzen) immer vorhanden (1). Selbst Spättyp-Reaktionen, auch gegen noch so dünnes Injektionsmaterial, sind grundsätzlich denkbar, auch wenn sie sehr selten vorkommen (11).

GIBT ES PATIENTENGRUPPEN, DIE AUF EINE BEHANDLUNG VERZICHTEN SOLLTEN?

SKINVIVE(TM) by Juvéderm® darf nicht angewendet werden (1): bei Patient*innen mit unbehandelter Epilepsie; bei Patient*innen mit Neigung zu hypertrophischen Narben; bei Patient*innen, bei denen eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure und/oder grampositive bakterielle Proteine besteht, da Hyaluronsäure mit Bakterien vom Typ Streptokokken hergestellt wird; bei Patient*innen, bei denen eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Lidocain oder andere Lokalanästhetika vom Amid-Typ besteht; bei Patient*innen, die unter Porphyrie leiden; während der Schwangerschaft oder der Stillzeit; bei Kindern (unter 18 Jahren).

GIBT ES SPEZIELLE EMPFEHLUNGEN ZUR NACHSORGE?

In unserer Praxis empfehlen wir Patient*innen, sich nach der Behandlung für mindestens zwei Stunden nicht ins Gesicht zu fassen. Ebenso rate ich, den Kopf für mindestens zwei Stunden in aufrechter Position zu lassen. Für die Beauty-Routine am Abend erhalten unsere Patient*innen eine Feuchtigkeitsmaske von uns.

WELCHEM AKTUELLEN BEAUTY-TREND ENTSPRICHT SKINVIVE(TM)?

Ganz klar: Ich beobachte in meiner Praxis, dass der Trend hin zu einer verbesserten Hautqualität geht. Patient*innen wollen natürlich aussehen, ohne dass dabei zu viel Volumen im Gesicht aufgebaut wird. SKINVIVE(TM) könnte hier ein echter Trendsetter werden, der irgendwann zur regelmäßigen Beauty-Routine bei der Dermatologin oder beim Dermatologen dazugehört.

WIE SEHEN SIE DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG IM BEREICH ÄSTHETISCHER MEDIZIN?

Meiner Meinung nach geht es weiter zu mehr Natürlichkeit. Früher war es das Aussehen z. B. von Kim Kardashian, das einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Inzwischen erlebe ich, dass diese unnatürlichen, über die Jahre aufgebauten "Overfilled Faces" als absolutes No-Go gelten. Man muss sich das so vorstellen: Werden lediglich Filler verwendet, ist der Speicher irgendwann voll. Wird aber immer weiter injiziert, läuft das Fass über. Diese negativen Auswirkungen gilt es zu vermeiden, hin zu mehr Natürlichkeit.

GIBT ES PERSÖNLICHE EMPFEHLUNGEN ODER TIPPS FÜR PATIENT*INNEN?

Als Dermatologin empfehle ich das täglich Verwenden von ausreichend Sonnenschutz. Ebenso ist eine gute Reinigung wichtig, insbesondere, um die Haut wieder restlos von Sonnenschutz-produkten zu befreien.

