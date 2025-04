NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions tritt SAP AppHaus Alliances bei, um menschenzentrierte KI-Innovationen voranzutreiben

Bielefeld (ots)

NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit führenden SAP-Dienstleister in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services, ist der SAP AppHaus Alliances beigetreten, einer Initiative, die Partner auszeichnet, die sich intensiv mit der SAP AppHaus-Methodik auseinandergesetzt haben. Dies würdigt die bisherigen Erfolge des NEXTLEVEL-Programms zur SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und Künstlichen Intelligenz, das gemeinsam mit SAP-Kund:innen daran arbeitet, geschäftlichen Mehrwert zu erschließen und die Transformation durch SAP Business AI zu beschleunigen - basierend auf dem menschenzentrierten Innovationsansatz von SAP.

"Dieser Meilenstein markiert ein neues Kapitel in der Art und Weise, wie wir SAP Business AI bereitstellen - maßgeschneiderter, effizienter und menschlicher. Durch die enge Zusammenarbeit im Rahmen der SAP AppHaus Alliances können wir KI-Lösungen entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind", sagt Nicolaj Vang Jessen, Chief Consulting Officer, NTT DATA Business Solutions. "Unsere jüngste Auszeichnung mit vier prestigeträchtigen SAP Pinnacle Awards 2025, darunter in der Kategorie 'SAP Business AI | Customer Adoption', bestätigt unsere Führungsrolle und unser umfassendes Know-how in diesem Bereich sowie unser Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in echten Mehrwert zu verwandeln."

Im Rahmen dieser Allianz wird NTT DATA Business Solutions gemeinsam mit Kunden SAP Business AI-Workshops durchführen, in denen das menschzentrierte Design mit der Leistungsfähigkeit von Joule Copilot und der SAP Business Data Cloud kombiniert wird. Diese Workshops sollen Unternehmen dabei unterstützen, KI-Anwendungsfälle zu erforschen, Lösungen zu prototypisieren und Innovationsinitiativen zu skalieren.

"Mit dem Beitritt zu SAP AppHaus Alliances stärken wir unser gemeinsames Ziel, Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationen zu unterstützen, die für die Menschen effizient, zuverlässig und sicher sind", sagt Mark Wheeler, Global Head of Product Engineering, NTT DATA Business Solutions. "Durch die Kombination unserer umfassenden SAP-Expertise mit menschenzentrierten Methoden helfen wir unseren Kunden, das Potenzial von KI in echte Geschäftsergebnisse umzusetzen."

NTT DATA Business Solutions ist in über 30 Ländern mit mehr als 16.000 Mitarbeitern aktiv und unterstützt Kunden aus allen Branchen mit ganzheitlichen SAP-Lösungen - von der Beratung und Implementierung bis hin zu Application Management und Cloud Services.

Gemeinsam mit SAP AppHaus engagiert sich NTT DATA Business Solutions für eine designorientierte, KI-gestützte Zukunft, in der Innovationen nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch zweckorientiert sind und den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Erfahren Sie mehr über SAP AppHaus Alliances: https://apphaus.sap.com/partner/alliances

Entdecken Sie NTT DATA Business Solutions: nttdata-solutions.com.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zur Marke finden Sie https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 16.000 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

