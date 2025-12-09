Materna Information & Communications SE

Materna ist Top-Performer bei KI-gestützter Anwendungsentwicklung

Dortmund (ots)

Die renommierte Beratungsgesellschaft ISG hat Materna in ihrer aktuellen Studie "ISG Provider Lens" zu einem der führenden Anbieter im Bereich der KI-gestützten Anwendungsentwicklung gekürt.

"Maternas starke Spezialisierung auf regulierte Branchen sowie die vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz positionieren das Unternehmen als verlässlichen ADM-Partner in Deutschland - gestützt durch agile Bereitstellung, branchenspezifische Architekturen und nachvollziehbare, KI-gestützte Automatisierung", lautet das Fazit der Analysten.

Der Report hebt hervor, wie konsequent Materna Künstliche Intelligenz entlang des gesamten Application-Development-&-Management-(ADM)-Lebenszyklus integriert. Mit Lösungen wie GitHub Copilot und Cursor AI automatisiert Materna im Projekt AIDA (AI + IDE + AGENT) zentrale Entwicklungsschritte wie Code-Generierung aus natürlicher Sprache, Reviews und Tests. AIDA erleichtert dabei Routineaufgaben in Entwicklungsprozessen, schafft Freiräume für kreatives und komplexes Arbeiten und verkürzt Entwicklungszeiten bei steigender Softwarequalität.

Treibende Kraft für verantwortungsvolle KI-Entwicklung

"Die Auszeichnung als 'Leader' bestätigt unseren Anspruch, eine treibende Kraft für souveräne, sichere und verantwortungsvolle KI-Entwicklung in Deutschland zu sein", sagt Materna-CEO Michael Hagedorn. "Wir wollen die öffentliche Verwaltung, kritische Infrastrukturen und Unternehmen dabei unterstützen, digitale Lösungen schneller, sicherer und souveräner umzusetzen", so der CEO weiter.

Marcus Rieks, Senior Vice President Enterprise Transformation bei Materna, ergänzt: "Wir bringen unser Know-How aus Projekten mit der weniger stark reglementierten freien Wirtschaft in den KRITIS-Bereich und den Public Sector ein. Das können wir, weil AIDA hohen Anforderungen an Souveränität gerecht wird.

Generative AI Factory

Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die "Generative AI Factory" von Materna ein, in der KI-gestützte Fachanwendungen von automatisierter Dokumentenverarbeitung über Fallmanagement bis hin zu Voice- und Chat-Agents für die öffentliche Verwaltung entstehen.

"Mit unserer Generative AI Factory zeigen wir, wie KI die Softwareentwicklung nachhaltig beschleunigt und qualitativ verbessert", so Michael Hagedorn.

Neben der technologischen Innovationskraft betont ISG Maternas tiefgehende Expertise in der öffentlichen Verwaltung, im Transportwesen sowie in regulierten Infrastrukturbereichen. Alle ADM-Services sind auf die regulatorischen Rahmenbedingungen dieser Sektoren ausgerichtet und decken den gesamten Software-Lebenszyklus ab. Als weiterer Erfolgsfaktor wird Maternas industrialisiertes, agiles Delivery-Modell hervorgehoben, das eine strukturierte Software-Factory mit DevOps-Automatisierung, Continuous Integration und testgetriebener Entwicklung verbindet.

Zusammenarbeit mit dem ITZBund

Ihre Kompetenz auf dem Feld der KI-gestützten Entwicklung zeige Materna zuletzt bei der Integration von AIDA beim ITZBund.

Als Early Adopter im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung setzt Materna konsequent auf intelligente Automation in der Entwicklungsarbeit. Generative KI hat sich in Entwicklerkreisen rasch als produktives Werkzeug etabliert. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass bis 2027 rund die Hälfte aller Softwareentwickler:innen KI-basierte Tools einsetzt. Materna gehört bereits heute zu den Vorreitern dieser Entwicklung: Mit Eigenentwicklungen und marktführenden Tools wie GitHub Copilot und Cursor AI stehen Entwicklerinnen und Entwicklern Assistenzfunktionen für Codegenerierung, Strukturierung, automatisierte Tests und Fehlerkorrekturen zur Verfügung.

