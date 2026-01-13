Materna Information & Communications SE

Materna schärft strategische Ausrichtung mit Elevate

Strategieprojekt fokussiert profitables Wachstum, neue Marktsegmente und den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Vor dem Hintergrund veränderter Marktbedingungen und steigender Kundenerwartungen konkretisiert Materna ihre strategische Ausrichtung mit dem Programm Elevate. Ziel ist ein nachhaltiges, profitables Wachstum im zweistelligen Bereich bis 2029. Nach einem spürbaren Aufschwung im zweiten Halbjahr 2025, der sich bereits in Projektlage und Nachfrage zeigt, richtet das Unternehmen den Blick gezielt nach vorn: neue Märkte, stärker serviceorientierte Angebote und ein noch konsequenterer Einsatz von Künstlicher Intelligenz stehen im Fokus.

Mit Elevate bündelt Materna konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Organisation, Portfolio und Marktauftritt. Ziel ist es, neue Kundensegmente zu erschließen und Leistungen stärker als standardisierte, technologiegestützte Services anzubieten. Denn viele Kunden stehen vor der Aufgabe, digitale Lösungen nicht nur umzusetzen, sondern diese dauerhaft wirtschaftlich, sicher und zuverlässig zu betreiben. Entsprechend wächst die Nachfrage nach planbaren, skalierbaren Services mit messbarem Mehrwert statt einzelner, rein projektgetriebener Vorhaben.

Elevate ist als mehrjähriges Strategieprojekt angelegt und wird schrittweise umgesetzt. Erste Maßnahmen laufen bereits und fließen seit Beginn des Jahres 2026 in Portfolio-, Vertriebs- und Organisationsstrukturen ein.

"Mit Elevate setzen wir unsere strategischen Ziele konsequent um. Wir stärken unsere Marktposition, erschließen neue Geschäftschancen und entwickeln Materna nachhaltig und zukunftsorientiert weiter", sagt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe.

Vertriebsstruktur gezielt weiterentwickelt

Um Märkte gezielter zu bearbeiten und die Branchennähe zu stärken, hat Materna ihre Vertriebsstruktur angepasst. Seit Anfang 2026 stehen das Ressort Public Sector und der Branchenbereich Kritische Infrastrukturen (KRITIS) unter einer gemeinsamen Vertriebsverantwortung. Gleichzeitig wird das Thema Enterprise Service Management (ESM) mit klarem vertrieblichem Fokus zentral über alle Ressorts hinweg gesteuert. Damit stärkt Materna die Marktdurchdringung eines strategisch wichtigen Wachstumsfelds und schafft die Voraussetzung für skalierbare Serviceangebote.

Ausbau der Managed Services

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Ausbau der Managed Services, also dauerhaft betreuter IT-Betriebs- und Serviceleistungen für Kunden. Bestehende Angebote werden gezielt weiterentwickelt und standardisiert, um ein skalierbares und wirtschaftlich tragfähiges Serviceportfolio aufzubauen. Zugleich erweitert Materna dieses Portfolio konsequent um gemanagte KI-Services, KI-Fähigkeiten, die Kunden als Service nutzen können. Damit erhöht Materna den Anteil wiederkehrender Umsätze und stärkt die Planbarkeit sowie Stabilität des Geschäfts.

Interne Strukturen stärken Umsetzungskraft

Elevate adressiert auch die Weiterentwicklung der internen Enabling Functions, die Fach- und Vertriebsbereiche operativ unterstützen. Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen, die Zusammenarbeit weiter zu verbessern und die Organisation insgesamt auf zukünftige Anforderungen auszurichten. Die Enabling Functions werden so zu einem zentralen Hebel für Skalierung, Effizienz und Umsetzungsgeschwindigkeit.

Fokus auf regulierte Zukunftsmärkte

Parallel schärft Materna ihre Positionierung in strategisch relevanten Branchen wie Energieversorgung, Versicherungen sowie Mobilität und Verkehr. Diese Märkte sind geprägt von hoher Regulierung, komplexen Prozessen und wachsenden Datenmengen. Damit bieten sie besonders geeignete Einsatzfelder für softwarebasierte Lösungen und KI-gestützte Services, um Effizienz, Transparenz und Resilienz nachhaltig zu verbessern.

Künstliche Intelligenz als zentraler Wachstumstreiber

Im Bereich Künstliche Intelligenz investiert Materna gezielt in Kundenlösungen, von digitalen Assistenzsystemen über automatisierte Prozesse bis hin zu datengetriebenen Analyse- und Steuerungslösungen. Ergänzt wird dies durch modulare technische Basiskomponenten, die projektübergreifend eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die Marktanalyse "ISG Provider Lens" bestätigt diesen Kurs: Materna wurde 2025 als Leader im Bereich KI-gestützte Anwendungsentwicklung ausgezeichnet. Hervorgehoben werden insbesondere die starke Positionierung in regulierten Branchen, die vertikale Integration von KI sowie branchenspezifische Architekturen und agile Bereitstellungsmodelle.

Auch intern setzt Materna verstärkt auf KI, etwa in Entwicklungs- und Supportprozessen. Mitarbeitende nutzen KI-gestützte Tools wie GitHub Copilot oder CursorAI. Unter dem Leitmotiv "KI am Arbeitsplatz" stellt das Unternehmen zudem moderne Anwendungen wie Microsoft Copilot sowie weitere Tools für Büro- und Entwicklungsumgebungen bereit.

Strategischer Rahmen für die nächsten Jahre

Mit Elevate definiert Materna den strategischen Rahmen für die weitere Unternehmensentwicklung bis 2029. Das Programm knüpft an die langfristigen Wachstumsambitionen des Unternehmens an und übersetzt diese konsequent in konkrete Maßnahmen für Markt, Portfolio und Organisation. Ziel ist es, Materna als führenden europäischen IT-Dienstleister zu etablieren und bereits bis 2027 die Umsatzmarke von rund einer Milliarde Euro zu erreichen. Der positive Geschäftsverlauf im Jahr 2025 gibt zusätzlichen Rückenwind für die Umsetzung dieser Agenda ab 2026.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftete im Jahr 2024 mit weltweit rund 4.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 712 Millionen Euro. Know-how und Kompetenzen sind in vier Strategiefeldern gebündelt: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Plattformen bilden das Herzstück der Digitalisierung und vernetzen Daten, Prozesse und Services für mehr Agilität und Skalierbarkeit. Human x Digital steht für Technologien, die den Menschen stärken, intuitive Interaktionen ermöglichen und Arbeit effizienter machen. Mit Künstlicher Intelligenz ermöglicht Materna automatisierte Prozesse, datengetriebene Entscheidungen und innovative Geschäftsmodelle. Mit einer umfassenden Resilient Cloud Strategy hilft Materna Unternehmen, Bedrohungen wirkungsvoll zu begegnen, Cyber-Sicherheit zu gewährleisten und langfristige Stabilität sowie digitale Souveränität zu sichern.

Original-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuell