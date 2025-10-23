Lidl

Kaffee wird wieder günstiger

Lidl senkt ab sofort die Preise für Kaffee

Bad Wimpfen (ots)

Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland reduziert Lidl ab sofort und dauerhaft die Preise für 13 Kaffee-Artikel der Eigenmarke Bellarom. Kaffeeliebhaber profitieren von einer vielfältigen Auswahl hochwertiger Kaffeebohnen sowie löslichem Kaffee zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der "Bellarom Caffè Crema & Aroma" ist ab sofort für 12,99 Euro je Kilogramm erhältlich.

Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 163 Litern ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen.[1] Rund 15,5 Millionen Kaffeetrinker greifen mehrmals täglich zu dem beliebten Heißgetränk.[2]

Darüber hinaus setzt Lidl bei Kaffee auf zertifizierte Nachhaltigkeit: Bereits seit 2023 sind alle Röstkaffeeprodukte der Eigenmarke entweder nach Fairtrade-, Rainforest Alliance- oder Bio-Standards zertifiziert. Auch Kaffeekapseln und löslicher Kaffee erfüllen diese Anforderungen.

Mit der Preissenkung gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.

Vor Kurzem hatte Lidl in Deutschland bereits die Preise für Pasta, Butter und Käse reduziert. Die Preise gelten bundesweit einheitlich - von Dresden nach Saarbrücken, von Hamburg nach München.

Diese Kaffee-Produkte sind ab sofort deutlich günstiger:

Bellarom Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro

statt 13,99 Euro Bellarom Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro

statt 13,99 Euro Bellarom Caffè Crema Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt 12,99 Euro

statt 12,99 Euro Bellarom Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro

statt 13,99 Euro Bellarom Espresso Intenso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt 12,99 Euro

statt 12,99 Euro Bellarom Barista Crema ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro (regional verfügbar)

statt 13,99 Euro (regional verfügbar) Bellarom Barista Espresso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro (regional verfügbar)

statt 13,99 Euro (regional verfügbar) Bellarom Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro

statt 13,99 Euro Bellarom Caffè Rosso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro

statt 13,99 Euro Bellarom Kaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro

(Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro Bellarom Kaffee Gold, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro

(Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro Bellarom Premium Röstkaffee Mild & Fein, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro

(Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro Bellarom Premium Röstkaffee Kräftig, 500 Gramm, neu 5,49 Euro (Grundpreis: 10,98 Euro/Kilogramm) statt 5,99 Euro

