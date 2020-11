Wie sollte Ihr Wein verschlossen sein? - Neue Befragung gibt Auskunft / Alu-Weinverschlüsse gewinnen weitere Anhänger in Europa

Aluminium Closures Group

Das globale Marktforschungsunternehmen Censuswide* hat eine breite Umfrage unter 5.000 Konsumenten durchgeführt, um die Verbraucherpräferenzen bei Weinverschlüssen zu ermitteln. Die Umfrage bestätigt, dass Aluminiumverschlüsse gegenüber anderen Optionen meist bevorzugt werden.

Die Umfrage fand in fünf großen europäischen Märkten statt (in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) und aktualisiert die letzte Befragung aus dem Jahr 2014. In Auftrag gegeben wurden beide Umfragen von der Aluminium Cloures Group, der globalen Vereinigung der Hersteller von Aluminiumverschlüssen und ihrer Aluminiumlieferanten.

In den ausgewählten Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde, gibt es zwar keine deutliche Präferenz für Aluminium (39%) gegenüber Kork (37%), wenn der gleiche Wein mit beiden Verschlussarten verschlossen und zum gleichen Preis verkauft wird. Im 6-Jahres-Vergleich zeigt sich jedoch, dass die Präferenz für Alu-Verschlüsse gestiegen ist, während sie für Korken zurückging (2014: Alu-Verschluss 34%, Kork-Verschluss 41%). Dies lässt darauf schließen, dass Verschlüsse nach wie vor keinen wesentlichen Einfluss auf die Qualitätswahrnehmung haben.

Allerdings haben sich einige Präferenzen bei der Betrachtung jüngerer Altersgruppen im Laufe der Jahre deutlich verschoben. In der Altersgruppe 18-34 Jahre gibt es eine klare Präferenz für Alu-Verschlüsse anstelle von Korken (41,4% vs. 34,8%). Bei den 18-24-Jährigen ist die Präferenz geringer als in der Altersgruppe 25-34 Jahre. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese jüngere Altersgruppe die höchste Rate an unentschlossenen Befragten ohne Präferenz hat, was auf weniger Trink- bzw. Kaufaktivitäten zurückgeführt werden könnte.

Insbesondere in den traditionellen Wein konsumierenden Ländern hat die Akzeptanz von Aluminiumverschlüssen erheblich zugenommen. Während in Frankreich und Italien die Vorliebe für Korken stark abgenommen hat, ist Großbritannien das einzige Land, in dem die Popularität von Alu-Verschlüssen leicht zurückgegangen ist (von 40% auf 38%), was hauptsächlich auf die veränderte Einstellung der weiblichen Konsumenten dort zurückzuführen ist (2014: 47% Präferenz, 2020: 42% Präferenz).

Die Akzeptanz von Aluminiumverschlüssen ist vor allem bei männlichen Verbrauchern gestiegen. Zwischen 2014 und 2020 stieg die Zahl derer, die Alu-Verschlüsse bevorzugen, von 29,5% auf 38,3%. In Deutschland, Italien und Spanien ist diese Präferenz um mehr als 10% gestiegen.

Das umweltfreundliche Image des Aluminiumverschlusses wird von den Konsumenten trotz hoher Recyclingraten noch immer nicht vollumfänglich anerkannt: Nur 28,4% aller Befragten in den untersuchten Ländern bewerteten ihn als nachhaltig / umweltfreundlich, während 34,3% Korken für die umweltfreundlichste Lösung halten. Ein noch höherer Prozentsatz (37,3%) hatte keine Meinung zur Umweltfreundlichkeit von Verschlüssen oder war der Meinung, dass keiner besonders umweltfreundlich sei.

Allerdings glauben 40,5% der befragten Konsumenten in allen fünf Ländern, dass sich Aluminiumverschlüsse langfristig durchsetzen werden, wobei nur 28,9% aller Befragten dies für Korken glauben. Die Zukunft und das Momentum scheinen also den Alu-Verschlüssen zu gehören.

Als die wichtigsten Gründe für die hohe Akzeptanz der Schraubverschlüsse wurden von den Befragten die leichte Öffnung sowie die Wiederverschließbarkeit sowie die Vermeidung von Weinfehlern genannt.

Anja Holthoff-Schlegel, Leiterin Statistik & Marktanalyse und Koordinatorin der Aluminium Cloures Group, kommentierte die Umfrageergebnisse wie folgt: "Dies sind bemerkenswert gute Ergebnisse, die die wachsende Beliebtheit von Aluminiumverschlüssen in diesen sehr wichtigen Weinmärkten bestätigen. In fast allen untersuchten Bereichen wurden Fortschritte erzielt. Besonders bemerkenswert ist der stabile Aufwärtstrend bei der Akzeptanz in traditionelleren Weinländern. Sowohl die kurz- als auch die langfristigen Aussichten für Aluminiumverschlüsse sind sehr ermutigend. Wenn die umweltfreundlichen Aspekte in vollem Umfang erkannt werden, liegen noch größere Chancen vor uns."

