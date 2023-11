Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

"Sehr gut" gemacht - Bestnoten für Azubis der Globus Baumärkte

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Auch in diesem Jahr tummeln sich wieder viele kluge Köpfe unter den Nachwuchskräften der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG. Im Sommer 2023 haben überregional 18 von insgesamt 264 Auszubildenden ihre Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit "sehr gut" bestanden.

"Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg! Die herausragenden Leistungen sind nicht nur ein Beweis für das Engagement und den Fleiß unserer Auszubildenden, sondern auch ein Beleg für die hohe Qualität unserer Ausbildung und die professionelle Betreuung unserer Azubis", sagt Barbara Sauter, Leiterin der Abteilung Personalentwicklung bei Globus Fachmärkte. "Die Bestnote in der IHK-Abschlussprüfung ist ein Meilenstein für unsere Auszubildenden. Sie zeigt, dass sie über ein umfangreiches Fachwissen und die Fähigkeiten verfügen, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein."

Neue Partnerschaft mit simpleclub

Seit September 2023 kooperiert Globus Baumarkt mit der Lern-App simpleclub. Die digitalen und interaktiven Lerninhalte ergänzen effektiv die bereits vorhandene Unterstützung durch interne Hauslehrer und die eigene E-Learning-Plattform. So wird der Branchennachwuchs der Globus Baumärkte optimal durch die Ausbildungszeit begleitet. "Dieses Angebot ist eine Besonderheit und fördert das selbstständige Lernen und das Selbstbewusstsein enorm", so Barbara Sauter.

Auch sei der beruflichen Entwicklung keine Grenzen gesetzt. "Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich bei uns zu entfalten, vorausgesetzt, man begeistert sich für den Handel. Interessierte können durch Förderkreise zur Führungskraft aufsteigen. Kurz gesagt: Man kann bei Globus Baumarkt als Aushilfe beginnen und es bis zum Marktleiter schaffen."

Auszeichnung zur "Top Company 2024"

Zum dritten Mal in Folge wurde Globus Baumarkt für das Jahr 2024 durch die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zur "Top Company" gekürt. Dass Globus Baumarkt zu den beliebtesten Arbeitgebern gehört, zeigen seit Jahren die Top-Bewertungen auf kununu: Das Unternehmen liegt mit 4,3 Punkten einen knappen Punkt über dem Branchendurchschnitt. Entsprechend hoch ist zudem die Weiterempfehlungsrate - mehr als acht von zehn Bewertenden empfehlen Globus Baumarkt als Arbeitgeber weiter.

"Öffentliches Mitarbeiterfeedback ist uns sehr wichtig. Denn auf diese Weise wollen wir für mehr Transparenz am Arbeitsplatz sorgen und uns als fairer Arbeitgeber weiterentwickeln. Gleichzeitig können wir potenziellen Bewerbern authentische Einblicke in unser Unternehmen geben" betont Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement der Globus Fachmärkte.

Mehr unter www.globus-baumarkt.de/info/karriere

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim "Kundenmonitor Deutschland" landete Globus Baumarkt 2022 und 2023 bei der Globalzufriedenheit und in weiteren Kategorien auf Platz eins.

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Original-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell