Kundenliebling Globus Baumarkt: erneut Platz eins beim Kundenmonitor Deutschland

Völklingen (ots)

Beim Kundenmonitor Deutschland 2023 der ServiceBarometer AG geht Globus Baumarkt in der Gesamtkategorie "Globalzufriedenheit" wie bereits im Vorjahr als Sieger hervor. Mit der Bestnote 2,07 schneidet das Unternehmen deutlich besser ab als die Mitbewerber der Branche.

Insbesondere punktet Globus Baumarkt in der namhaften Verbraucherbefragung durch die qualifizierten Mitarbeiter, wie der erste Platz in der Kategorie "Fachliche Beratung" belegt. Zudem lobten die Kunden, bei Globus Baumarkt im Wettbewerbsvergleich den besten Service und die höchste Wertschätzung durch Mitarbeiter zu erleben. Auch die Gestaltung der Globus Baumärkte kommt bei den Kunden sehr gut an. So wurden auch in den Kategorien "Gestaltung der Verkaufsräume und Atmosphäre" und "Warenpräsentation" im Branchenvergleich die besten Noten vergeben. Anerkennung erhielt das Unternehmen zudem für seine Aktivitäten für den Klima- und Umweltschutz: Auch in der Kategorie "Legt großen Wert auf Nachhaltigkeit" ist Globus Baumarkt Branchenbester.

"Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Diese Haltung spiegelt sich unter anderem in unseren zehn Kunden-Grundsätzen wider, die das Fundament für unseren Umgang mit Kunden bilden. Die hervorragenden Ergebnisse, die wir beim Kundenmonitor Deutschland 2023 erzielt haben, belegen, dass die Mitarbeiter unsere Kunden-Grundsätze verinnerlicht haben und auch leben. Der erste Platz ist deshalb ein Gemeinschaftserfolg für uns alle", betont Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.

Zwei weitere Auszeichnungen für Kundenfreundlichkeit im Jahr 2023

Die Marktforschungsinstitute "Konzept & Markt" und "Anxo Management Consulting" in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zeichneten Globus Baumarkt gleich zwei Mal aus: In der Baumarktstudie wurde das Unternehmen im Mai 2023 zum 13. Mal in Folge zum kundenfreundlichsten Baumarkt Deutschlands gekürt und in der im Juni 2023 veröffentlichten Gartenmarktstudie zum besten Gartenmarkt Deutschlands.

Kundenfreundlichkeit liegt in der "Familie"

Auch die Globus Markthallen, die ebenso wie die Globus Baumärkte zur Globus-Gruppe gehören, erzielten im Kundenmonitor Deutschland 2023 den ersten Platz in der Hauptkategorie "Globalzufriedenheit" und sind damit erneut der beliebteste Lebensmittelhändler Deutschlands. "Dass sowohl die Markthallen als auch die Baumärkte wieder ganz vorne liegen in der Gunst der Kunden, zeigt uns, dass unser Konzept voll und ganz akzeptiert wird. Das freut mich persönlich sehr und bestärkt uns darin, unseren Weg so weiterzugehen", kommentiert Matthias Bruch, Geschäftsführer Globus-Gruppe, die erneut exzellente Platzierung der Globus Markthallen und Globus Baumärkte bei Deutschlands umfassendster Endverbraucherstudie.

Das Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim "Kundenmonitor Deutschland" landete Globus Baumarkt 2022 und 2023 bei der Globalzufriedenheit und in weiteren Kategorien auf Platz eins.

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022 und 2023 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de

