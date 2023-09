Baseus

IFA 2023: "Baseus Gan 5 Pro 240W Desktop Fast Charger" punktet mit Display und App-Support

Unternehmen präsentiert auf der Messe zahlreiche Produktneuheiten und seinen ersten EV-Charger

Berlin

Zur IFA 2023 hat Baseus seine neuesten Produkte vorgestellt. Mit dabei ist ein smartes Ladegerät mit Display und App-Support, eine neue Generation von Kopfhörern für den Sport sowie der erste EV Charger des chinesischen Unternehmens. Alle Produkte können auch auf der IFA in Halle 5.2, Stand A116, unter die Lupe genommen werden.

Mit dem "Baseus Gan 5 Pro 240W Desktop Fast Charger" ist die neueste Generation von Multichargern am Start. Das bisher vielseitigste und individuell anpassbare Desktop-Ladegerät verfügt über einen DC-Anschluss, außerdem 3 USB-C- und einen USB-A-Slot. Es unterstützt die Stromversorgung nach PD3.1 mit einer maximalen Leistung von 240 W, ist mit allen gängigen Schnellladeprotokollen vertraut und verfügt außerdem über ein Display, das den Ladestatus in Echtzeit anzeigt. Somit ist auch klar, ob gerade eine Schnellladung durchgeführt wird oder nicht. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten können Nutzer hier via App festlegen, welcher Port mit wieviel Strom versorgt wird.

Wer nicht nur Handys oder Notebooks, sondern Autos oder E-Roller laden will, ist mit dem brandneuen "Baseus Nebula Series GaN EV Charger" gut beraten: Dank der optimierten Galliumnitrid-Technologie (GaN) reduziert er den Stromverbrauch im Standby-Modus und verbessert die Wärmeableitung im Betrieb. Somit spart man Strom und Kosten. Unterstützt wird eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Darüber hinaus verfügt der smarte Charger über elf Sicherheitsstufen und kann auch per App gesteuert werden. Das Autoladegerät ist nach Standard IP55 staubdicht und spritzwassergeschützt.

Der EV Charger kann über die Baseus-App via Bluetooth oder sogar aus der Ferne über 5G aktiviert werden. Alternativ kann er auch mittels Durchziehen der im Lieferumfang enthaltenen Magnetkarte eingeschaltet werden. Via App ist außerdem eine Sharing-Option möglich, um Familie und Freunden Zugriff auf das Ladegerät zu gewähren.

Auch im Audio-Bereich hat der fernöstliche Spezialist Neues zu bieten: Mit dem "Baseus Eli Sport 1" ist ein nur 11 Gramm leichtes Modell entwickelt worden, das über hautfreundliche Silikonmaterial verfügt und somit auch lange getragen werden kann. Das flouriszierende Ohrbügeldesign soll obendrein das Laufen bei Nacht sicherer machen.

Der Akku hält bis zu acht Stunden - in Kombination mit dem Ladecase sind bis zu 30 Stunden möglich. Die Ohrhörer wurden auf langen Läufen, schnellen Radtouren und mehr getestet. Sie werden in drei Farben erhältlich sein. Im Jahr 2022 machten die True Wireless-Kopfhörer von Baseus mehr als 2,5 % der weltweiten Lieferungen in dieser Kategorie aus.

Die Produktneuheiten sind in der digitalen Pressemappe von Baseus zur IFA 2023 hinterlegt und können noch bis Dienstag am Messestand (Halle 5.2, Stand A116) getestet und ausprobiert werden - Journalisten können direkt online einen Termin vereinbaren, um optimal betreut zu werden.

Baseus wurde 2011 gegründet und fühlt sich dem Motto "Base on User" verpflichtet. Die Marke für Unterhaltungselektronik entwickelt "Simple for more"-Produkte, die praktisch und ästhetisch sind. Das Unternehmen strebt danach, den Alltag zu verbessern und die bevorzugte Marke für einen neuen Lebensstil zu werden. Im Laufe eines Jahrzehnts hat das Unternehmen über 300 Millionen Nutzer in mehr als 100 Ländern und Regionen mit einem breiten Produktportfolio überzeugt, das Ladegeräte, Audiogeräte, Leuchten, Haushaltsgeräte, Autozubehör, Handyhüllen und mehr umfasst. Basues hat außerdem insgesamt 2537 Patente angemeldet und 144 internationale Auszeichnungen für Industriedesign erhalten.

