Deutschland schiebt mehr abgelehnte Asylbewerber ab

Osnabrück (ots) - Eisdielen-Verband: Kein Verständnis für Kritik an hohen Kugel-Preisen in Deutschland "In anderen Ländern kostet die Kugel das Dreifache" - Cafés profitieren vom Klimawandel Osnabrück. Der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland weist Kritik an hohen Kugel-Preisen zurück. Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis, ...

mehr