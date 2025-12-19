Villeroy & Boch AG

Tischkultur ist heute ein Seismograf für gesellschaftliche Stimmungen

Mettlach (ots)

Wie leben wir 2026 - und wie spiegelt sich das in unserem Alltag wider? Wie decken wir zum Beispiel unseren Tisch, wenn die Welt sich gleichzeitig schneller und unvorhersehbarer dreht? Was Tischkultur-Trends über die Gesellschaft von morgen verraten und wo sie entstehen - darüber spricht Claudia Knaupp, Executive Vice President Marketing Dining & Lifestyle and Global Branding bei Villeroy & Boch.

Frau Knaupp, wo entscheidet sich, wie wir 2026 unseren Tisch decken?

Sehr viele Strömungen entstehen dort, wo Menschen gemeinsam besondere Momente erleben: in Hotels, Restaurants, Cafés. Die Hospitality-Branche ist ein Trendlabor, das uns früh zeigt, welche Farbwelten, Materialien und Inszenierungen emotional funktionieren. Gäste erwarten dort nicht nur gutes Essen, sondern ein ganzheitliches Erlebnis. Was sie begeistert, nehmen sie meist als Inspiration mit nach Hause.

Was bedeutet das für Villeroy & Boch als begehrte Dining & Lifestyle Marke?

Der Input unserer Partner aus der internationalen Spitzenhotellerie und -Gastronomie ist unglaublich wertvoll für die Entwicklung neuer Kollektionen. Wir gehen diesen kreativen Prozess sehr strukturiert an: Als Grundlage nutzen wir die Erkenntnisse renommierter Trendforschungsinstitute, die uns ein sehr genaues Bild davon vermitteln, wohin sich Lebenswelten, Ästhetik und Konsumentenbedürfnisse bewegen. So entstehen erste Ideen und Konzepte. Der Austausch mit unseren Experten aus der Hospitality-Sparte hilft uns dabei herauszuarbeiten, welche davon sowohl emotional als auch funktional überzeugen. Wie gut das funktioniert, sehen wir an unseren aktuell erfolgreichsten Kollektionen wie Manufacture, Afina und Perlemor. Sie alle werden von Profis und Endkunden gleichermaßen geliebt.

Welche Trends erwarten uns 2026 konkret?

Ich sehe für das kommende Jahr vor allem drei große Trends. Der erste interpretiert das Zuhause als Wohlfühloase, einen Ort, an dem man durchatmen kann - leicht, hell, frei. In der Gastronomie sehen wir seit Jahren einen Trend hin zu beruhigenden Farben: Aquablau, Sand, Wolkenweiß. Diese Farbwelten werden nun auch im eigenen Zuhause immer wichtiger.

Der zweite wichtige Trend legt den Schwerpunkt mehr auf das Miteinander und die damit verbundene Leichtigkeit. Es ist ein fröhlicher, verspielter Trend, der das Zuhause als liebevollen Rückzugsort feiert. Tischkultur wird wieder spielerischer, persönlicher und farbiger. Unsere Antwort darauf ist Fleur: Moderne florale Elemente, eine warme Farbmelodie und Mix-&-Match-Optionen machen jeden Tisch zu einem Ausdruck von Persönlichkeit. Menschen möchten wieder gestalten, arrangieren, experimentieren - und Räume schaffen, die zum Verweilen und Miteinander einladen.

Der dritte Trend wiederum inszeniert das Zuhause als Statement. Er ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns mitten in einer sehr komplexen Zeit nach Orientierung sehnen. Manche Menschen reagieren darauf mit Reduktion und Präzision. Es entsteht ein ästhetischer Ausdruck, der Haltung zeigt: hochwertig, architektonisch, präzise. Diese Ästhetik hat ihren Ursprung häufig in Designhotels und Fine-Dining-Restaurants, die auf ikonische Formen und luxuriöse Materialien setzen. Die Afina-Kollektion mit ihrer feinen Reliefstruktur schafft subtile Eleganz, ohne laut zu wirken.

La Boule Memphis und die Memphis Collection hingegen setzen bewusst starke Akzente. Sie sind modern, mutig, fast skulptural - inspiriert vom unverkennbaren Design der legendären Memphis-Gruppe aus den frühen 80er-Jahren.

Wenn Sie sich die aktuellen Trends anschauen, was fällt ihnen auf? Gibt es einen gemeinsamen Nenner?

Sie zeigen, dass Menschen heute nach drei Dingen suchen: Ruhe, Geborgenheit und Klarheit. Mal wünschen sie sich eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, mal eine einladend-familiäre Umgebung, mal besinnen sie sich auf eine klare, ästhetische Formensprache. Was alle Trends vereint: der Wunsch nach bewusstem Leben. Wir gestalten unser Zuhause heute viel emotionaler - weil es der Ort ist, der uns stärkt.

Villeroy & Boch ist eine der weltweit führenden Marken für hochwertige Tischkultur, Wohnaccessoires und Geschenke. Seit 1748 steht die Marke für Qualität, ikonisches Design und die Leidenschaft das Zuhause von Menschen und die Zeit, die sie gemeinsam verbringen, zu etwas Besonderem zu machen.

