Helen Schneider: "Veränderung hört ein Leben lang nicht auf"

Die Schauspielerin im Interview mit dem "Senioren Ratgeber"

Sie feierte als Rocksängerin Erfolge, tourte mit Udo Lindenberg - und hat jetzt mit 72 Jahren die Rolle der Rechtsmedizinerin Edda Bingley im "Tatort" aus Bremen angenommen. Erfolgreich Neues auszuprobieren ist typisch für Schneider, sagt sie im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber": "Ich bin sehr neugierig. Wenn wir uns verändern - und dadurch auch unsere Interessen - finde ich das toll. Ich möchte immer Neues ausprobieren und versuchen, zu verstehen. Seit ich 17 war, bin ich beruflich irgendwie durchs Leben gekommen, musste flexibel sein. Ich stand immer vor der Frage: Wie kann ich Geld verdienen und dennoch tun, was ich liebe? Es gibt viele Möglichkeiten, man muss sie nur ausprobieren."

Hat sie keine Angst davor, zu scheitern? "Ich will so gut wie möglich abliefern, dieser Perfektionismus bringt mich immer wieder in ängstliche Phasen. Dann sage ich mir: 'Okay, Helen, was ist, wenn's schiefgeht? Na und? Spring rein!' Andere springen am Bungee-Seil von den höchsten Brücken für das besondere Gefühl. Ich habe es in meinem Beruf: Wenn ich Lampenfieber und Bedenken überwinden kann, ist das überwältigend."

Ihre Karriere erstreckt sich über fünf Jahrzehnte. Was hat sie in dieser Zeit über sich gelernt? "Unheimlich viel. Meine Hoffnung ist, dass ich noch nicht fertig bin mit dem Versuch, zu verstehen, wer ich wirklich bin. Wir alle verändern uns, das hört ein Leben lang nicht auf. Manches war zu seiner Zeit gut für mich, ist es heute aber nicht mehr."

Um sich jünger zu fühlen, hat die Schauspielerin einen einfachen Trick: "Ende dieses Jahres werde ich 73. Also sage ich das schon im Sommer, so ist es an meinem Geburtstag kein Schock für mich."

