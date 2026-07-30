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Hockey-Begeisterung pur: Große Bühne für die Hockey-WM 2026 in Belgien und den Niederlanden ab 15. August - live nur bei MagentaSport und MagentaTV

München (ots)

Mindestens 40 Stunden Live-Hockey vom 15. bis 30. August live und kostenlos für alle nur bei MagentaTV und für MagentaSport-Kunden im Abo inklusive

Alle deutschen Spiele der Frauen und Männer sowie Halbfinals, Spiele um Platz 3 und Finals zu Top-Zeiten

Hochkarätiges On-Air-Team liefert volle Dosis Hockey-WM für alle deutschen Fans: Neu als Experten an Bord sind Mats Grambusch und Selin Oruz - bei der Heim-EM noch Leistungsträger ihrer Nationalteams

Der Countdown läuft zur FIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und Männer: Vom 15. bis 30. August findet die WM in den hockeyverrückten Niederlanden und Belgien statt. MagentaSport und MagentaTV geben dem Hockey-Highlight des Jahres mit mindestens 40 Live-Stunden die große TV-Bühne und begleiten die deutschen Hockey-Frauen und -Männer live mit umfangreicher Berichterstattung. Alle Spiele der DHB-Teams in der ersten und zweiten Gruppenphase sowie die Halbfinalpartien, die Spiele um Platz 3 und die Finals der Frauen und Männer werden live und kostenlos für alle nur bei MagentaTV und für MagentaSport-Kunden im Abo inklusive übertragen.

Im prominent besetzten On-Air-Team von MagentaSport und MagentaTV sind Mats Grambusch und Selin Oruz neu an Bord - beide gehörten bei der Heim-EM 2025 noch zu den Leistungsträgern der Nationalteams und haben ihre Karrieren mittlerweile beendet. Sie bilden die Expert:innen-Riege zusammen mit Anne Schröder und Charlotte Stapenhorst, die schon im vergangenen Jahr in Mönchengladbach mit von der Partie waren. Die Expert:innen eint über ihre Fachkompetenz hinaus vor allem ihre emotionale Begleitung und absolute Leidenschaft für den Hockeysport. Adrian von der Groeben und Basti Schwele werden bei der die WM als Kommentatoren im Einsatz sein. Simon Köpfer moderiert die Doppel-WM. Zudem wird bei den DHB-Teams ein Embedded Reporter auch "behind the scenes" filmen - diese spannenden Eindrücke werden dann "near live" in die WM-Übertragungen eingebunden.

Die Fans bekommen dank der Rundum-Berichterstattung aus Belgien und den Niederlanden ihre volle Dosis Hockey-WM - und hoffen auf die nächsten Erfolge der traditionell erfolgsverwöhnten deutschen Nationalmannschaften. Die deutschen Männer starten nach dem EM-Titelgewinn im vergangenen Jahr und dem WM-Triumph 2023 ihre Mission Titelverteidigung als einer der Topfavoriten - schon in der Gruppenphase wartet dabei Vize-Weltmeister Belgien auf die Mannschaft von Bundestrainer André Henning. Deutschlands Hockey-Frauen überraschten im Sommer 2025 nach dem großen Umbruch als Vize-Europameisterinnen und wollen in ihrer Rolle als WM-Mitfavoritinnen an ihre dortigen Leistungen anknüpfen.

WM-Auftakt für deutsche Nationalteams am 15. August im "Doppelpack"

Die deutschen Frauen starten am Samstag, 15. August, ab 11.20 Uhr gegen Schottland in die Gruppenphase des FIH Hockey World Cup 2026. Die weiteren Gegner in der ersten Gruppenphase sind Argentinien und die USA. Die DHB-Männer treffen in ihrem Auftaktmatch am 15. August ab 14.20 Uhr auf Malaysia - live nur bei MagentaSport und MagentaTV (alle Sendezeiten, siehe Übersicht unten). Zudem warten in der Gruppenphase Belgien und Frankreich auf das deutsche Team.

Die Heimat des Hockeys bei MagentaSport und MagentaTV

MagentaSport und MagentaTV sind seit November 2024 Medienpartner des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und übertragen seither verlässlich Spitzenhockey - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer in der FIH ProLeague, Welt- und Europameisterschaften im Feld- und Hallenhockey, wie das diesjährige Highlight: die Feldhockey-Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden.

Hockey live nur bei MagentaSport und MagentaTV

FIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und Männer

Samstag, 15.08.2026

ab 11.20 Uhr: Deutschland - Schottland (Frauen)

ab 14.20 Uhr: Deutschland - Malaysia (Männer)

Montag, 17.08.2026

ab 16.50 Uhr: Deutschland - Argentinien (Frauen)

ab 20.20 Uhr: Deutschland - Belgien (Männer)

Mittwoch, 19.08.2026

ab 13.50 Uhr: USA - Deutschland (Frauen)

ab 16.50 Uhr: Frankreich - Deutschland (Männer)

Freitag, 21.08.2026

tba: Deutschland - NN (Männer)

Samstag, 22.08.2026

tba: Deutschland - NN (Frauen)

Sonntag, 23.08.2026

tba: Deutschland - NN (Männer)

Montag, 24.08.2026

tba: Deutschland - NN (Frauen)

Donnerstag, 27.08.2026

ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Frauen)

ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Frauen)

Freitag, 28.08.2026

ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Männer)

ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Männer)

Samstag, 29.08.2026

ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)

ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)

Sonntag, 30.08.2026

ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)

ab 16.20 Uhr: Finale (Männer)

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