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Als Jürgen Klopp noch TV-Experte war: die MagentaTV-Doku zur Fußball-WM 2026 ab Montag abrufbar

Start der 3. Liga: am 07.08. mit Mannheim gegen Düsseldorf live & kostenlos, große Vorschau am Freitag

München (ots)

Das Fußball-Angebot bei MagentaTV und MagentaSport bleibt für die Fans top! Ab Montag, 20 Uhr, ist die WM-Doku zur XXL-Weltmeisterschaft bei MagentaTV abrufbar. Große Momente, Emotionen, noch nie gezeigte Bilder, Weltstars, Weltmeister, Verlierer und Gewinner. Die Geschichte einer WM 2026, die es so noch nie gab. Begleitet vom MagentaTV-Team um Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme und dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. (Der Link zum Trailer: https://cloud.thinxpool.de/s/dFeeNekXebtYsGp)

Ab dem 07. August startet Live-Fußball: die 3. Liga-Saison wird mit Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf eröffnet - live und kostenlos ab 18.30 Uhr bei MagentaSport, nun in der 10. Spielzeit Erfolgs- und Qualitätsgarant für die 3. Liga. Alle 380 Spiele mit den Favoriten Düsseldorf, RW Essen, Hansa Rostock und MSV Duisburg zeigt nur MagentaSport live.

Zwei starke Partien mit Bundesliga-Niveau werden zudem kostenlos gezeigt: am 08. August ab 15.00 Uhr trifft Bundesligist 1. FC Köln auf Real Sociedad San Sebastián, Traditionsklub aus dem Weltmeisterland Spanien mit Trainer Pellegrino Matarazzo.

Im Telekom Cup 2026 fordert der Deutsche Meister FC Bayern München Spitzenklub RB Leipzig mit seinem neuen Trainer, Ex-Bayern-Star Martin Demichelis - am 15. August live ab 15.00 Uhr.

Der Start der neuen Frauenfußball-Saison bei MagentaSport wird mit dem Google Pixel Supercup 2026 der Frauen ebenfalls am 15. August eingeläutet: Live ab 19.00 Uhr stehen sich beim Gipfeltreffen der ewigen Kontrahentinnen Double-Gewinner FC Bayern München und der VfL Wolfsburg in Ingolstadt gegenüber.

Zehnte 3. Liga-Saison bei MagentaSport wird mit XXL-Podcast "4zu3" am 31. Juli eröffnet

MagentaSport ist das Zuhause der 3. Liga - mit bewährtem Sendekonzept und bekanntem On-Air-Team: Die Sendezeiten sind wie gehabt immer freitags ab 18.30 Uhr das Topspiel, samstags ab 13.30 Uhr die Konferenz, ab 13.45 Uhr die fünf Einzelspiele, eine Partie ab 16.15 Uhr. Drei Spiele werden sonntags ausgestrahlt: ab 13.15 Uhr, ab 16.15 und ab 19.15 Uhr.

Das Redaktionsteam ist u.a. mit Sascha Bandermann, Thomas Wagner, Christian Straßburger, Alexander Klich, Kamila Benschop hochkarätig besetzt und WM-erprobt. Fabian Klos, Steven Ruprecht, Markus Schwabl und Daniel Flottmann bleiben als Experten erhalten. Neu im Kommentatoren-Team ist Keanu Reimler, der 2025 das Kommentatoren-Casting "Be the next Wolff Fuss" von MagentaSport gewonnen hatte.

Darüber hinaus macht das wöchentliche MagentaSport-Format "4zu3 - der 3. Liga Podcast" den Spieltag rund und blickt aufs kommende Wochenende. Im Podcast diskutieren Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer die Lage der Liga - zu Gast sind regelmäßig auch Spieler, Trainer und Experten.

Die erste Ausgabe mit der großen Saisonvorschau steht am 31. Juli auf dem Programm - mit allen Stars und Köpfen der Liga und den Experten anlässlich der Media Days der 3. Liga am DFB-Campus in Frankfurt, u.a. mit Düsseldorfs Neuzugang Dominique Heintz und Experte Fabian Klos. Auch das Format "Groundhopper" mit Alexander Klich tourt 2026/27 wieder mit neuen Folgen durch die Drittliga-Fußballwelt mit den großen Traditionsklubs.

Zum Fußball-Paket MagentaSport zählt in der neuen Saison zudem auch Sportdigital mit vielen internationalen Live-Highlights - u.a. englischer Pokal, spanischer Fußball plus weitere packende Wettbewerbe.

Fußball live bei MagentaSport

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)

3. Liga | 1. Spieltag

Freitag, 07.08.2026

ab 18.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf

Samstag, 08.08.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers, MSV Duisburg - SV Meppen, SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster, FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg, TSV Havelse - VfB Stuttgart II

ab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

Sonntag, 09.08.2026

ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

ab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SC Verl

3. Liga | 2. Spieltag

Freitag, 14.08.2026

ab 18.45 Uhr: FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden

Samstag, 15.08.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach

ab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV Duisburg

Sonntag, 16.08.2026

ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

ab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln

Weiterer Fußball live

Samstag, 08.08.2026

ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Real Sociedad San Sebastián

Julian Engelhard kommentiert, Thomas Wagner moderiert, Kamila Benschop ist Fieldreporterin.

Telekom Cup 2026

Samstag, 15.08.2026

ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig

Alexander Küpper moderiert und Christian Straßburger kommentiert die Begegnung, als Field Reporter ist Max Giesen in der Allianz Arena im Einsatz. Beide Spiele werden bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV übertragen.

Google Pixel Supercup 2026 der Frauen

Samstag, 15.08.2026

ab 19.00 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg

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