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Golf bei MagentaSport und MagentaTV: Telekom und Deutscher Golf Verband vereinbaren strategische Kooperation

München (ots)

Der Deutsche Golf Verband (DGV) und die Telekom haben eine strategische Kooperation vereinbart. Im Fokus stehen dabei Aktivitäten, um die Bekanntheit des Golfsports in Deutschland weiter zu fördern. Die Vereinbarung läuft zunächst für ein Jahr. MagentaTV und MagentaSport bieten auf zwei Kanälen das größte TV-Angebot u.a. mit den Turnieren der PGA- und DP World-Tour. Zuletzt mit großem Erfolg die BMW Open mit der bislang umfangreichsten Coverage eines deutschen Turniers. Zum Portfolio gehört in diesem Jahr auch das Final Four der Deutschen Golf Liga (DGL).

Gezeigt wird am Sonntag, 2. August, eine vierstündige Übertragung des Final Four 2026 aus München - ab 16.00 Uhr kostenlos bei MagentaSport. Die neue Partnerschaft schafft somit zusätzliche Reichweite für den deutschen Golfsport.

Die Zusammenarbeit umfasst neben der Liveübertragung umfangreiche Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen: MagentaSport sowie MagentaTV bewerben das Final Four 2026 über die eigenen TV- und Social-Media-Kanäle in reichweitenstarken Flächen und rücken somit den Wettbewerb in das bundesweite Interesse. Erweitert wird die Partnerschaft durch Content über die digitalen Kanäle des Deutschen Golf Verbands und der Deutschen Golf Sport GmbH. Zusätzlich gibt es gemeinsame Aktivierungsmaßnahmen über das gesamte Jahr hinweg, mit denen das Golf-Angebot der Telekom über die Medien und Zugänge des DGV an die aktiven Golfspieler in Deutschland kommuniziert wird.

Das Golf-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV

Seit Januar 2026 sind MagentaSport und MagentaTV die Heimat des Golfsports in Deutschland. Die Telekom hat das größte internationale Golf-Rechtepaket erworben und überträgt bis mindestens 2029 rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr: 131 Wettbewerbe auf den neuen Kanälen MS Golf 1 und MS Golf 2, darunter PGA TOUR (44 Events), DP World Tour (32 Events), Korn Ferry Tour (25 Events) sowie die PGA TOUR Champions mit deutschen Legenden wie Bernhard Langer. Absolutes Highlight: der Ryder Cup 2027 in Nordirland und 2029 in den USA - live und exklusiv. Das komplette Angebot ist für alle MagentaSport- und MagentaTV-Kunden ohne Aufpreis enthalten.

In den kommenden zwei Wochen stehen vor der Übertragung des Final Four 2026 der Deutschen Golf Liga (DGL) noch zwei hochkarätige PGA TOUR Turniere auf dem Programm: in dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag die mit 8,8 Mio. US-Dollar dotierten 3M Open in Blaine im US-Bundesstaat Minnesota - u.a. mit dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler, Gary Woodland und Vorjahressieger Kurt Kitayama -, und vom 30. Juli bis 2. August das mit 10 Mio. US-Dollar dotierte Rocket Classic in Detroit, Michigan.

Golf live bei MagentaSport und MagentaTV

Final Four 2026 Deutsche Golf Liga

Sonntag, 02.08.2026

ab 16.00 Uhr: Final Four 2026 Deutsche Golf Liga | Finale (kostenlos)

PGA TOUR | 3M Open

Freitag, 24.07.2026

ab 13.45 Uhr: Tag 2

Samstag, 25.07.2026

ab 14.00 Uhr: Tag 3

Sonntag, 26.07.2026

ab 14.00 Uhr: Tag 4 - die Entscheidung

PGA TOUR | Rocket Classic

Donnerstag, 30.07.2026

ab 13.00 Uhr: Tag 1

Freitag, 31.07.2026

ab 13.00 Uhr: Tag 2

Samstag, 01.08.2026

ab 13.30 Uhr: Tag 3

Sonntag, 02.08.2026

ab 13.30 Uhr: Tag 4 - die Entscheidung

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