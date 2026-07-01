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Golf bei MagentaSport und MagentaTV: BMW International Open ab heute live - Donnerstag & Freitag kostenlos für alle: Zunker-Brüder trauen Matti Schmid bei seinem "Heimspiel" den ganz großen Coup zu

München (ots)

Große Fußballbühne für den Golfsport: MagentaSport-Experten Florian und Steffen Zunker im Fußball-WM-Talkformat "Breakfast Club"

Interaktive YouTube Show zum Start heute ab 16.00 Uhr live vom Grün

Donnerstag und Freitag kostenlos und frei empfangbar für alle

Deutsche Topspieler Schmid, Kaymer, Siem und Schott treffen auf internationale Stars wie Reed oder Niemann

Telekom erstmals Offizieller Sponsor der BMW International Open

Der Golfsport steht mit den BMW International Open ab heute im Fokus und bekommt auch die reichweitenstarke Fußball-WM-Bühne bei MagentaTV!

Im WM-Talkformat "Breakfast Club" waren heute Vormittag die MagentaSport Golf-Experten Florian und Steffen Zunker zu Gast und erklären, auf was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Premiere der BMW International Open bei MagentaSport und MagentaTV freuen können: "Ein wahnsinniges Teilnehmerfeld - mit Superstars gespickt! Eines der stärksten Felder der letzten Wochen. Eine Welt-Tour, die zu Gast ist beim einzigen DP World Tour-Turnier in Deutschland - großartig!" Zu den internationalen Topstars in München Eichenried zählen Joaquin Niemann und Patrick Reed, hinzu kommen die deutschen Asse um Matti Schmid, auf Platz 80 aktuell bester Deutscher in der Weltrangliste, Martin Kaymer und Marcel Siem. "Wir haben einige Major-Sieger dabei - das sind Zuschauer-Magneten. Wir erwarten über 60.000 Zuschauer in den nächsten Tagen in München-Eichenried. Das wird ein großartiges Event", schwärmen die Zunker-Brüder, die an diesem Wochenende auch dem derzeit besten deutschen Golfer den ganz großen Coup zutrauen: "Wir mussten drei Spieler nennen - und Matti Schmid war einer davon! Es ist ein Feld mit 150 Spielern und wenn man ehrlich ist, jeder kann das Ding gewinnen. Im Golf ist es so, wenn du in die Top-10 kommst, ist es schon ein Riesen-Ergebnis. Das über 72 Löcher durchzuziehen und den letzten reinzumachen, das ist die große Kunst." Für Matti Schmid sei es ein "Heimspiel", da er regelmäßig auf diesem Platz trainiert.

Heute geht's endlich los - das deutsche Golf-Highlight des Jahres steht erstmals bei MagentaSport und MagentaTV auf dem Programm: Vom 2. bis 5. Juli 2026 wird beim bedeutendsten Golfturnier Deutschlands abgeschlagen, den 37. BMW International Open im Golfclub München Eichenried. Vor Turnierstart gibt es bereits am heutigen Mittwoch, 1. Juli, ab 16.00 Uhr eine interaktive YouTube Show live aus dem MagentaSport Studio am 9. Grün und vielen anderen Orten. Gute Nachricht für alle Golfbegeisterten: An den ersten beiden Turniertagen am Donnerstag und Freitag ist die Übertragung kostenlos und frei empfangbar -jeweils live ab 11.30 Uhr. Die Deutsche Telekom ist zudem erstmals Offizieller Sponsor der BMW International Open und aktiviert das Engagement im Rahmen des zweijährigen Corporate-Partner-Sponsorings auch vor Ort.

Nachfolgend das Interview mit den Zunker-Brüdern im "Breakfast Club". Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Los geht's mit den BMW International Open bei MagentaSport und MagentaTV morgen live und kostenlos ab 11.30 Uhr. Bereits heute ab 16.00 Uhr steht die kostenlose YouTube-Show (www.youtube.com/watch?v=hNYHNfxJHL8) zur Einstimmung auf das Turnier auf dem Programm.

Die Brüder Florian und Steffen Zunker über die BMW International Open in München: "Der älteste aktuell noch existierende Turniersponsor überhaupt eines DP World Tour-Turniers. Ein wahnsinniges Teilnehmerfeld - mit Superstars gespickt. Eines der stärksten Felder der letzten Wochen. Eine Welt-Tour, die zu Gast ist beim einzigen DP World Tour-Turnier in Deutschland - großartig!"

... über die teilnehmenden Superstars: "Joaquin Niemann, Martin Kaymer, der dabei ist als Deutscher, Matti Schmid, der aktuell beste Deutsche. Auch ein paar andere Deutsche, Marcel Siem ist sehr bekannt, Patrick Reed aus Amerika. Wir haben einige Major-Sieger dabei und das sind Zuschauer-Magneten. Wir erwarten über 60.000 Zuschauer in den nächsten Tagen in München-Eichenried. Das wird ein großartiges Event!"

... über die Chancen der Deutschen: "Sie kennen den Platz in- und auswendig. Von Matti Schmid ist es mittlerweile der Heimatplatz, quasi ein Heimspiel für ihn. Wir mussten drei Spieler nennen - und Matti Schmid war einer davon. Es ist ein Feld mit 150 Spielern und wenn man ehrlich ist, jeder kann das Ding gewinnen. Im Golf ist es so, wenn du in die Top-10 kommst, ist es schon ein Riesen-Ergebnis. Das über 72 Löcher durchzuziehen und den letzten reinzumachen, das ist die große Kunst."

... über den zunehmenden Golf-Hype in Deutschland: "Wir haben jede Menge Zuwächse. Wir haben ca. 50.000 Teilenehmer in Deutschland, die mit Golf beginnen. Das ist eine Menge. In der Corona-Zeit war Golf einer der Gewinner. Es ist ein tolles Spiel für Alt und Jung- gerade auch für Kinder und Jugendliche -, wo es viel um Regeln geht, Fairness und motorische Fähigkeiten. Es ist eines der schwierigsten Spiele, die es gibt, aber wir nennen es gerne 'The Greatest Game On Earth'." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZVdCdkVvTEpMTzNNOXdxWCs5bzdCaVJucDhOWHZsWGdVVU9oc1hrQUxVOD0=

Die BMW International Open von heute bis Sonntag auf der großen medialen Bühne - heute beim Pro-Am u.a. mit Lahm, Bierhoff, Seider, Stützle, Obst und Voigtmann

Schon bevor der erste Ball offiziell gespielt wird, steigen MagentaSport und MagentaTV ins Turnier ein: Am heutigen Mittwoch, 1. Juli, stimmt ab 16.00 Uhr eine 90-minütige interaktive Community Show bei YouTube (www.youtube.com/watch?v=hNYHNfxJHL8) auf die BMW International Open ein. Holger Speckhahn sowie die Golf-Experten Steffen und Florian Zunker moderieren das Format live vom Platz aus während des laufenden Pro-Am-Turniers, werfen einen Blick hinter die Kulissen des GC München Eichenried und begrüßen Talkgäste aus Sport und Unterhaltung - darunter neben prominenten Gästen auch MagentaSport Golf Creatorin Laura Kowohl sowie Gaming-Streamer und Content Creator Amar (@amargolftv). Beim heutigen Pro-Am-Turnier sind unter anderem Philipp Lahm, Oliver Bierhoff und MagentaTV WM-Experte Jonas Hofmann dabei. Zudem schlagen die deutschen Eishockey-Nationalspieler und NHL-Stars Moritz Seider und Tim Stützle ab. Auch die Basketball-Welt- und Europameister Andi Obst und Johannes Voigtmann sowie MagentaSport Basketball-Experte Per Günther gehen in Eichenried aufs Grün.

Die ersten beiden Turniertage am morgigen Donnerstag, 2. Juli, und Freitag, 3. Juli, sind live, kostenlos und frei empfangbar für alle. Die Berichterstattung beginnt an beiden Tagen bereits um 11.30 Uhr mit einer einstündigen Pre-Show. Holger Speckhahn sowie Steffen und Florian Zunker stimmen mit Analysen, Hintergrundgeschichten und Live-Schalten auf den Platz auf den jeweiligen Turniertag ein. Von 12.30 Uhr bis 18.00 Uhr folgt die Live-Übertragung des Turniergeschehens. Als Kommentatoren sind Gregor Biernath gemeinsam mit Experte Max Kramer sowie Stephan Gandl im Einsatz. Als Reporter fungieren Steffen und Florian Zunker.

Nach dem Cut rücken am Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli, die entscheidenden Runden in den Fokus. Die Pre-Show startet jeweils um 12.00 Uhr mit Holger Speckhahn sowie den Zunker-Brüdern, bevor von 13.00 bis 18.00 Uhr live übertragen wird. Kommentatoren sind Gregor Biernath gemeinsam mit Experte Max Kramer sowie Herbert Gogel. Steffen und Florian Zunker liefern als Reporter Eindrücke und Stimmen direkt vom Kurs.

Deutsche und internationale Top-Spieler am Start

Das Spielerfeld bei der in diesem Jahr erstmalig mit drei Millionen US-Dollar Gesamtpreisgeld dotierten Veranstaltung kann sich sehen lassen: Neben deutschen Top-Spielern wie Matti Schmid, Martin Kaymer, Marcel Siem und Freddy Schott stechen aus dem internationalen Feld vor allem der US-Amerikaner Patrick Reed und der Chilene Joaquín Niemann heraus: Der 27-jährige Chilene, der 21 Profi-Siege und zwei Olympia-Top-Ten vorweisen kann, gibt beim Münchner Turnier sein Debüt - und gilt in Expertenkreisen als einer der zukünftigen Major-Sieger. In Eichenried gehen zudem viele weitere internationale Top-Spieler an den Start, darunter Vorjahressieger Dan Brown (ENG), Byeong-Hun An (KOR), Abraham Ancer (MEX), Rafa Cabrero Bello (ESP), Martin Couvra (FRA), Ewen Ferguson (SCO), Sergio García (ESP), Pablo Larrazábal (ESP), Thriston Lawrence (RSA), Sebastián Muñoz (COL), Carlos Ortitz (MEX), Marco Penge (ENG), Jayden Schaper (RSA), Bernd Wiesberger (AUT), Danny Willett (ENG) oder das 20-jährige Ausnahmetalent Josele Ballester (ESP). Für jeden Eagle in den Turnierrunden unterstützt die BMW Group mit ihrer Initiative EAGLES FOR EDUCATION die Philipp Lahm Stiftung für Sport und Bildung mit 1.000 Euro.

Kommentator Gregor Biernath hebt nochmals hervor: "Dass die BMW International Open erstmals komplett bei MagentaTV zu sehen sein werden, ist ein starkes Signal für den Golfsport in Deutschland. Gemeinsam mit MagentaSport und MagentaTV entwickeln wir die Golf-Berichterstattung weiter und setzen neue Akzente. Unser Anspruch ist es, die Zuschauer noch näher an die Spieler, die Geschichten und die Atmosphäre heranzuführen. Die BMW International Open bieten dafür die perfekte Bühne!"

Golf live bei MagentaSport und MagentaTV

DP World Tour | BMW International Open

Mittwoch, 01.07.2026

ab 16.00 Uhr: YouTube-Show (kostenlos bei YouTube)

Donnerstag, 02.07.2026

ab 11.30 Uhr: Pre-Show (kostenlos)

ab 12.30 Uhr: Tag 1 (kostenlos)

Freitag, 03.07.2026

ab 11.30 Uhr: Pre-Show (kostenlos)

ab 12.30 Uhr: Tag 2 (kostenlos)

Samstag, 04.07.2026

ab 12.00 Uhr: Pre-Show

ab 13.00 Uhr: Tag 3

Sonntag, 05.07.2026

ab 12.00 Uhr: Pre-Show

ab 13.00 Uhr: Tag 4 - die Entscheidung

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