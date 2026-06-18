MagentaSport

In zwei Wochen starten die BMW International Open: MagentaSport und MagentaTV übertragen Deutschlands wichtigstes Golfturnier erstmals komplett live - "starkes Signal für den Golfsport in Deutschland"

München (ots)

Interaktive YouTube-Show live vom Grün vor Turnierstart

Donnerstag und Freitag kostenlos und frei empfangbar für alle

Deutsche Topspieler Jäger, Kaymer und Schmid treffen auf internationales Spitzenfeld

Telekom erstmals Offizieller Sponsor der BMW International Open

Das Golf-Highlight des deutschen Sommers - in zwei Wochen geht's los: Vom 2. bis 5. Juli 2026 wird beim bedeutendsten Golfturnier Deutschlands, den 37. BMW International Open im Golfclub München Eichenried, abgeschlagen - mit Top-Experten und neuen Ideen, die das deutsche Golf weiterentwickeln. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte übertragen MagentaSport und MagentaTV das Event auf der DP World Tour vollständig direkt live. Vor Turnierstart gibt es bereits am Mittwoch eine interaktive YouTube Show live vom aus dem MagentaSport Studio am 9. Grün und vielen anderen Orten im Golfclub München Eichenried. An den ersten beiden Turniertagen Donnerstag und Freitag ist die Übertragung kostenlos und frei empfangbar für alle Golfbegeisterten.

Am Start des mit 2,75 Mio. US-Dollar dotierten Turniers sind Stephan Jäger, Major-Sieger Martin Kaymer, Deutschlands bester Golfer in der Weltrangliste Matti Schmid sowie internationale Top-Stars. Holger Speckhahn moderiert, Gregor Biernath kommentiert das Golf-Highlight des Jahres. Ebenfalls vor Ort vom MagentaSport Golf-Team sind Florian und Stefan Zunker, Max Kramer

Gregor Biernath, Herbert Gogel und Stephan Gandl. Die Deutsche Telekom wird zudem erstmals Offizieller Sponsor der BMW International Open und aktiviert das Engagement im Rahmen des zweijährigen Corporate-Partner-Sponsorings auch vor Ort.

Die BMW International Open von Mittwoch bis Sonntag auf der großen medialen Bühne

Schon bevor der erste Ball offiziell gespielt wird, steigen MagentaSport und MagentaTV ins Turnier ein: Am Mittwoch, 1. Juli, stimmt ab 16.00 Uhr eine 90-minütige interaktive Community Show bei YouTube auf die BMW International Open ein. Holger Speckhahn sowie die Golf-Experten Steffen und Florian Zunker moderieren das Format live vom Platz aus während des laufenden Pro-Am-Turniers, werfen einen Blick hinter die Kulissen des GC München Eichenried und begrüßen Talkgäste aus Sport und Unterhaltung - darunter MagentaSport Golf Creatorin Laura Kowohl sowie Gaming-Streamer und Content Creator Amar (@amargolftv).

Die ersten beiden Turniertage am Donnerstag, 2. Juli, und Freitag, 3. Juli, sind live, kostenlos und frei empfangbar für alle. Die Berichterstattung beginnt an beiden Tagen bereits um 11.30 Uhr mit einer einstündigen Pre-Show. Holger Speckhahn sowie Steffen und Florian Zunker stimmen mit Analysen, Hintergrundgeschichten und Live-Schalten auf den Platz auf den jeweiligen Turniertag ein. Von 12.30 Uhr bis 18.00 Uhr folgt die Live-Übertragung des Turniergeschehens. Als Kommentatoren sind Gregor Biernath gemeinsam mit den Experten Max Kramer sowie Stephan Gandl im Einsatz. Als Reporter fungieren Steffen und Florian Zunker.

Nach dem Cut rücken am Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli, die entscheidenden Runden in den Fokus. Die Pre-Show startet jeweils um 12.00 Uhr mit Holger Speckhahn sowie den Zunker-Brüdern, bevor von 13.00 bis 18.00 Uhr live übertragen wird. Gregor Biernath kommentiert gemeinsam mit den Experten Max Kramer und Herbert Gogel, Steffen und Florian Zunker liefern als Reporter Eindrücke und Stimmen direkt vom Kurs.

Deutsche und internationale Top-Spieler am Start

Das Spielerfeld bei der mit 2,75 Mio. US-Dollar dotierten Veranstaltung kann sich sehen lassen. Lokalmatador Stephan Jäger aus München kehrt erstmals seit 2021 auf den Heimatkurs zurück, der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer hat ebenfalls zugesagt. Mit dabei ist auch Matti Schmid, derzeit Deutschlands bester Golfer in der Weltrangliste. Aus dem internationalen Feld sticht vor allem Joaquín Niemann heraus: Der 27-jährige Chilene, der 21 Profi-Siege und zwei Olympia-Top-Ten vorweisen kann, gibt beim Münchner Turnier sein Debüt - und gilt in Expertenkreisen als einer der zukünftigen Major-Sieger. Ergänzt wird das Feld unter anderem durch Byeong-Hun An (KOR), Marco Penge (ENG), Abraham Ancer (MEX), Sebastián Muñoz (COL) und das 20-jährigen Ausnahmetalent Josele Ballester (ESP).

Für Kommentator Gregor Biernath steht fest, "dass die BMW International Open erstmals komplett bei MagentaTV zu sehen sein werden, ist ein starkes Signal für den Golfsport in Deutschland. Mich reizt, gemeinsam mit MagentaSport und MagentaTV die Golf-Berichterstattung weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen. Unser Anspruch ist es, die Zuschauer noch näher an die Spieler, die Geschichten und die Atmosphäre heranzuführen. Die BMW International Open bieten dafür die perfekte Bühne."

Das Golf-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV

Seit Januar 2026 sind MagentaSport und MagentaTV die neue Heimat des Golfsports in Deutschland. Die Telekom hat das größte internationale Golf-Rechtepaket erworben und überträgt bis mindestens 2029 rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr: 131 Wettbewerbe auf den neuen Kanälen MS Golf 1 und MS Golf 2, darunter PGA TOUR (44 Events), DP World Tour (32 Events), Korn Ferry Tour (25 Events) sowie die PGA TOUR Champions mit deutschen Legenden wie Bernhard Langer. Absolutes Highlight: der Ryder Cup 2027 in Nordirland und 2029 in den USA - live und exklusiv. Das komplette Angebot ist für alle MagentaSport- und MagentaTV-Kunden ohne Aufpreis enthalten.

Golf live bei MagentaSport und MagentaTV

DP World Tour | BMW International Open

Mittwoch, 01.07.2026

ab 16.00 Uhr: YouTube-Show (kostenlos bei YouTube)

Donnerstag, 02.07.2026

ab 11.30 Uhr: Pre-Show (kostenlos)

ab 12.30 Uhr: Tag 1 (kostenlos)

Freitag, 03.07.2026

ab 11.30 Uhr: Pre-Show (kostenlos)

ab 12.30 Uhr: Tag 2 (kostenlos)

Samstag, 04.07.2026

ab 12.00 Uhr: Pre-Show

ab 13.00 Uhr: Tag 3

Sonntag, 05.07.2026

ab 12.00 Uhr: Pre-Show

ab 13.00 Uhr: Tag 4 - die Entscheidung

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell