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Energie nach 12 Jahren zurück in Liga 2, Essen rettet sich durch "Herzschlagfinale" in die Relegation, Duisburger Traum vom Durchmarsch geplatzt, auch Rostock geht leer aus

München (ots)

Dramatik pur im Aufstiegskampf zum Saisonfinale der 3. Liga! Nach Meister Osnabrück geht Energie Cottbus durch ein 1:0 beim SSV Jahn Regensburg als Zweiter über die Ziellinie und bejubelt die nach 12 Jahren feststehende Rückkehr in die 2. Bundesliga frenetisch. "Die Spieler als Menschen verstehen - das ist unser Schlüssel. Wir haben von oben keinen Druck gekriegt - auch bei Niederlagen in der Regionalliga", erklärt Trainer Claus-Dieter Wollitz den Schlüssel zum Erfolg und mahnt gleichzeitig: "Ich hoffe, dass der Klub etwas daraus macht. Gerade in der Euphorie macht man viele Fehler." Nach dem Abpfiff ist Wollitz "noch relativ entspannt", verspricht aber, das "Feierbiest" später noch rauszulassen. Der Spieler der Saison, Tolcay Cigerci, ist direkt im Feiermodus: "Die Lausitz ist nicht so groß und wir bekommen mit, was es für die Menschen in der Region bedeutet. Egal wer nun kommt: Hertha, Hannover - alles scheißegal. Wir sind in der 2. Bundesliga!" Kapitän Axel Borgmann muss "erstmal eine Viertelstunde weinen und alles rauslassen." Nach 7 Jahren bei Energie ist der Aufstieg für ihn eine besondere Genugtuung: "Ich habe immer wieder verlängert, weil ich diese Vision hatte - auch wenn sich das in der Regionalliga noch utopisch anhörte. Jetzt wird nur noch gefeiert!" Dementsprechend lautet die Marschroute auch von Präsident Sebastian Lemke: "Jetzt lasst uns ab nach Cottbus, dann brennen wir Cottbus ab. Mission erfüllt!"

Der zweite Gewinner des Saisonfinals, Rot-Weiss Essen, schiebt sich durch das 3:2 in Ulm an Duisburg vorbei auf den Relegationsplatz. Ben Hüning rettet RWE mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. "Man kann diese Mannschaft nur lieben. Ich bin immer noch sprachlos. Das ist wahrscheinlich der krasseste Moment meiner Karriere. Die Emotionen kochen über", ringt Hüning um Worte. In der Relegation könne nun "kommen wer will. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir an der Hafenstraße jeden Gegner schlagen. Scheißegal, wer da kommt. Das werden wir schaffen nach diesen positiven Emotionen, die wir erlebt haben. Wir greifen an und schaffen das am Ende!" Trainer Uwe Koschinat stimmt nach dem "Herzschlagfinale" ein: "Die Energie in der Relegation wird grenzenlos sein. Jetzt eskaliert es einfach in Essen. Wir werde so feiern, dass wir am Sonntag schon wieder trainingsfähig sind."

Entgegengesetzte Gefühlslage in Duisburg, wo der MSV nur 1:1 gegen Viktoria Köln spielt und auf tragische Weise auf den undankbaren 4. Platz abrutscht. "Der Fußball kann so scheiße sein", meint MagentaSport-Experte Fabian Klos und bezieht sich auch auf die vergebene Großchance von Rasim Bulic, dessen Treffer für die Relegation gereicht hätte. Die tragische Figur versucht im Anschluss, "ein paar Jungs zu trösten, wenn die am Boden sind", und hebt die "Top-Saison" des Aufsteigers hervor: "Es ist jetzt halt einfach sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir können alle stolz darauf sein, was wir hier gemacht haben", so Bulic. Auch Teamkollege Can Coskun sieht trotz des verpassten Durchmarschs von der Regionalliga in die 2. Bundesliga das Positive: "Wir haben über ein ganzes Jahr lang was bewegt, darauf bin ich extrem stolz."

Als Fünfter mit der besten Tordifferenz im Aufstiegsrennen hatte sich auch Hansa Rostock noch Restchancen auf den Relegationsplatz ausgemalt. Durch die Erfolge der Konkurrenz bleibt der 5. Platz trotz spektakulärer Achterbahnfahrt beim 4:3-Sieg in Saarbrücken bestehen. "Mehr als gewinnen konnten wir heute nicht. Es gab Spiele, da haben wir Punkte einfach dumm hergeschenkt. Das tut alles ein bisschen weh", bilanziert Kapitän Franz Pfanne. Trainer Daniel Brinkmann hat "sehr gemischte Gefühle" und richtet den Blick "ab morgen" nach vorne: "Dieses Jahr haben wir 7 Punkte mehr als im letzten Jahr geholt. Wenn wir nochmal 5, 6 Punkte draufpacken, dann sind wir endlich da. Aber das ist ein langer Weg und ein hartes Stück Arbeit."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zum Saisonfinale der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem letzten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga am Sonntag ab 13.30 Uhr in der XXL-Konferenz und ab 13.45 Uhr in den Einzelspielen. Im Kampf um den letzten Champions-League-Platz empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen den SV Werder Bremen und die TSG Hoffenheim RB Leipzig - live bei MagentaSport.

SSV Jahn Regensburg - Energie Cottbus 0:1

Cottbus macht vor 7.000 Energie-Fans in Regensburg den Aufstieg perfekt. Der Treffer von Jannis Boziaris reicht für die Rückkehr der Cottbuser in die 1. Bundesliga nach 12 Jahren. Awortwie-Grant klärt in der Nachspielzeit für die Cottbuser auf der Linie, Marius Funk hält noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit.

Aufstiegsfieber vor der Partie: Circa 7.000 Cottbuser Fans empfangen das Team mit einer Choreografie in Regensburg und feiern Tolcay Cigerci als Spieler der Saison.

Der Link zum Clip:

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Nach dem Treffer zum 1:0 durch Jannis Boziaris jubelt der Energie-Fanblock - der Aufstieg ist greifbar.

Der Link zum Clip:

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Abpfiff in Regensburg - Energie Cottbus macht den Aufstieg perfekt.

Der Link zum Clip:

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Die ersten Jubelszenen nach der Partie! Energie Cottbus kehrt nach 12 Jahren in die 2. Bundesliga zurück.

Der Link zum Clip:

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Claus-Dieter Wollitz lässt die Korken knallen, der Trainer steigt in die Feierlichkeiten ein.

Der Link zum Clip:

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Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus: "Es hat nur funktioniert, weil das Vertrauen im Club und vom Präsidenten außergewöhnlich war. Und dann sind wir losmarschiert. Ich hoffe, dass der Klub etwas daraus macht. Gerade in der Euphorie macht man viele Fehler. Ich muss das erst noch alles realisieren und bin noch relativ entspannt. Bei mir kommt das erst alles etwas später. Ich bin stolz ein Teil davon zu sein. Ich bin total ehrlich zur Mannschaft und jeder weiß genau, wo wir stehen. Die Spieler als Menschen verstehen - das ist unser Schlüssel. Wir haben von oben keinen Druck gekriegt - auch bei Niederlagen in der Regionalliga. Ich habe die Jungs komplett mitgenommen. Die Jungs wissen, dass ich ein Feierbiest bin. Die werden sich noch wundern."

Der Link zum Interview:

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Tolcay Cigerci, Spieler der Saison, steigt mit Energie Cottbus in die 2. Bundesliga auf: "Wir haben die ganze Saison gearbeitet genau für diesen Moment. Es ist alles scheißegal, wir sind in der 2. Bundesliga! Die Lausitz ist nicht so groß und wir bekommen mit, was es für die Menschen in der Region bedeutet. Egal wer nun kommt: Hertha, Hannover - alles scheißegal. Der Titel "Spieler der Saison" ist ein Push für mich und eine Auszeichnung für die Mannschaft."

Der Link zum Interview:

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Axel Borgmann, Kapitän Energie Cottbus, spielt seit 7 Jahren für Energie: "Ich musste erstmal eine Viertelstunde weinen und alles rauslassen. Das ist natürlich erstmal viel Druck, positiver Druck. Hinter diesem Erfolg steckt viel Arbeit. Ich habe immer wieder verlängert, weil ich diese Vision hatte - auch wenn sich das in der Regionalliga noch utopisch anhörte. Jetzt wird nur noch gefeiert! Nun gilt es, die 2. Bundesliga zu genießen. Die Fans werden den Rausch weitermachen."

Der Link zum Interview:

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Marius Funk, Torhüter Energie Cottbus, der einen Elfmeter in der Schlussphase pariert: "Das war ein Heimspiel in Regensburg und ein besonderer Tag. Ein Traum jedes Fußballers geht in Erfüllung. Was wir geleistet haben, ist außergewöhnlich. Das ist der verdiente Region für ganz Cottbus, den Verein, für die Stadt! Den Elfmeter gegen uns hätten wir uns sparen können. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es auf den anderen Plätzen steht. Ein Zu-Null-Spiel zum Saisonfinale und Aufstieg ist ein Topergebnis. Wir haben eine super Kabine und verstehen uns blendend."

Der Link zum Interview:

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Sebastian Lemke, Präsident Energie Cottbus, gibt sein 1. Interview nach dem Aufstieg in der Jubeltraube: "Ich gönne es diesen Menschen hier. Das ist unbeschreiblich. Jetzt lasst uns ab nach Cottbus dann brennen wir Cottbus ab. Mission erfüllt! Wir haben aus den Rückschlägen gelernt und sind Mentalitätsmonster."

Der Link zum Interview:

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Cottbus-Präsident Sebastian Lemke zeigt schon vor der entscheidenden Partie in Regensburg Emotionen: "Diese neue Euphorie in der Lausitz ist phänomenal. Dieser Verein bedeutet alles für den Verein. Das ist der Höhepunkte einer Reise. Wir haben den Verein vor 5 Jahren übernommen als er am Boden lag, finanziell und sportlich. Es war alles zugrunde gerichtet. Wir haben in einem kleinen Team geschafft das wieder aus dem Mittelmaß der 4. Liga hochzuholen. Ich habe Nachrichten von Menschen bekommen, die ich gar nicht kenne: "Macht die Lausitzer wieder stolz." Alle wissen, dass ich diesen Verein, diese Region und diese Stadt liebe. Wir können Geschichte schreiben!"

Der Link zum Interview:

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Sascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Wir haben eine tolle Stimmung erlebt und einen verdienten Aufsteiger gesehen. Glückwunsch dazu nach Cottbus."

Der Link zum Interview:

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SSV Ulm - Rot-Weiss Essen 2:3

Drama in Ulm: Essen sichert mit dem Treffer in der Nachspielzeit den Relegationsrang im Fernduell mit dem MSV Duisburg. Das 3:2 durch Ben Hüning - sein 1. Treffer für RWE - ist der verdiente Lohn für dominante Essener, die zuvor an Absteiger Ulm, dem Chancenwucher und besonders an SSV-Keeper Christian Ortag scheitern. Erneut sind auch die Probleme in der Defensive ausschlaggebend, dass es knapp wird. 66 Gegentore sind für ein Spitzenteam ein hoher Wert. Das 1. Relegationsspiel steht nun am Freitag an. Letztmals spielte RW Essen 2007 in der 2. Bundesliga.

"Hüning auf dem Weg in den RWE-Olymp": Der Essener Jubel nach dem 3:2 für RW Essen in der Nachspielzeit. Dieser bedeutet den Einzug in die Relegation. Für Winterneuzugang Ben Hüning ist es der 1. Treffer in der 3. Liga!

Der Link zum Clip:

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Der Jubel in Ulm nach dem Abpfiff, Rot-Weiss Essen schafft die Relegation und kann nach 2007 wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren.

Der Link zum Clip:

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Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen: "Die Energie in der Relegation wird grenzenlos sein. Jetzt eskaliert es einfach in Essen. Ein Zweitligist muss nun an die Hafenstraße. Das wird sicher kein leichter Gang! Zu einem solchen Tag gehört wohl solch ein Herzschlagfinale. Wir hatten wahnsinnig viele Möglichkeiten das Spiel souveräner zu gestalten. Wir hatten im Minutentakt gefährliche Aktionen. Dann fallen 2 Gegentore aus dem Nichts und es musste mal wieder ein Kraftakt her. Torben Müsel war für mich der "Man of the Match". Die Menschen freuen sich nun auf diese beiden Relegationsspiele. 70 Punkte sind ein Brett und wir sind damit ein verdienter Relegationsteilnehmer. Darauf können wir stolz sein. Wir werde so feiern, dass wir am Sonntag schon wieder trainingsfähig sind."

Der Link zum Interview:

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Torben Müsel, Rot-Weiss Essen, macht mit seinem Doppelpack das späte Wunder "Relegationsrang" noch möglich: "Wir mussten einfach gewinnen - das haben wir gemacht. Wir haben nun noch 2 Spiele und uns zusammenraufen. Das werden 2 brutal schwere Spiele - egal gegen wen. Wir sind auch in Ulm verrückt nach einem 1:2-Rückstand zurückgekommen. Wir haben uns sehr schwer getan hier ein 3. Tor zu schießen und am Ende alles nach vorn geworfen."

Der Link zum Interview:

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Ben Hüning, Rot-Weiss Essen, rettet das Team mit seinem 3:2 in der Nachspielzeit in die Relegation: "Man kann diese Mannschaft nur lieben. Ich bin immer noch sprachlos. Das ist wahrscheinlich der krasseste Moment meiner Karriere. Die Emotionen kochen über. Wir haben jetzt noch 2 Spiele und diese Mannschaft ist der Wahnsinn. Wir kommen immer wieder zurück. So sind wir verdient in der Relegation. Der Torwart der Ulmer hatte einen Wahnsinnstag, wir sind immer angerannt und haben irgendwann den Ball über die Linie gedrückt. Nun kann kommen wer will. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen mit der Hafenstraße können wir jeden Gegner schlagen. Scheißegal, wer da kommt. Das werden wir schaffen nach diesen positiven Emotionen, die wir erlebt haben. Wir greifen an und schaffen das am Ende!"

Der Link zum Interview:

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Pavel Dotchev, Trainer SSV Ulm: "Jeder Abschied macht mich traurig. Mit einem Abstieg kann ich nicht aufhören. Ich möchte das weiter machen und liebe Fußball einfach. Essen wünsche ich viel Erfolg in der Relegation. Solch ein Verein wäre gut für die 2. Bundesliga. Wir hatten mit Christian Ortag einen überragenden Torwart. Die Niederlage in der Nachspielzeit tut unglaublich weh und spiegelt die Saison wider. Nun muss sich der Verein umorientieren. Denn es hat leider nicht funktioniert."

Der Link zum Interview:

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Christian Ortag, Torhüter SSV Ulm und seit 2018 im Verein, überragt gegen RW Essen im Tor: "Für uns geht die kleine Reise Profifußball zu Ende. Ich musste mich die 1. Minuten erstmals schütteln, das war sehr emotional. Dann hatte ich natürlich richtig viel zu tun. Die späte Niederlage war typisch für die Saison. Wir müssen das erstmal sacken lassen und die Gespräche laufen erstmal. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Der Link zum Interview:

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Johannes Reichert, Vereinslegende beim SSV Ulm, verkündet vor der Partie seine Verlängerung um 1 Jahr

Der Link zum Clip:

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MSV Duisburg - Viktoria Köln 1:1

Ausnahmezustand an der Wedau: 31.000 Zuschauer - der MSV hätte 70.000 Karten verkaufen können - wollen die Duisburger zum Aufstieg antreiben und nehmen dafür auch die Sitzplätze in der Gästekurve ein, da sich die Viktoria-Fans entgegenkommend auf ihre Stehplätze beschränken. In der Schlussphase brauchen die Hausherren einen Treffer zur Relegation - Rasim Bulic läuft frei auf das Tor zu und trifft den Pfosten. Duisburg bleibt zu Hause ungeschlagen, verpasst aber auf dramatische Weise den Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga.

Das Wedau-Stadion ist bereit für einen heißen Tanz: Die MSV-Fans stimmen sich bei der Vereinshymne mit einer großen Choreografie auf das Saisonfinale ein. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b08xZUZDWlExRnlQOHdUZ05aUmVQRlJ4MU5KNUJZZmZYcnZTakVZdDhQMD0=

Stille in Duisburg: Nach dem Abpfiff sind die Spieler und Fans des MSV ratlos ob des dramatischen Spielendes und des nicht geglückten Aufstieges. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S2tNbmdyL2lSUk1xU2ZMQ1pmRFM4dVIwcUVxZUhSQ2xzK0Z2WGdHd3Nrdz0=

Aus Enttäuschung wird Aufmunterung: Nachdem die Duisburger Anhänger den ersten Schock verdaut haben, muntern sie die Spieler auf dem Rasen mit Applaus auf. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YWdMNGVGZ0x5QzFsV2tieFNOQVo1ZVlnMlU4SXRXcGNOTkN0NVFNQVNHcz0=

Duisburgs Rasim Bulic über seinen Pfostenschuss in der Nachspielzeit, während Essen parallel den Siegtreffer erzielt hat: "Ich wollte ihn komplett platzieren und treffe den Pfosten, der Ball geht raus. Ich habe ein paar Mal was versucht, von der Bank zu hören, aber da kam nichts. Ich wusste gar davon nichts und habe es erst im Kreis mitbekommen."

... wie er den nicht geglückten Aufstieg verarbeitet: "Ich bin jetzt keiner, der weint oder so. Es ist halt einfach schade. Ich bin ein bisschen traurig und versuche ein paar Jungs zu trösten, wenn die am Boden sind. (...) Aber es war eine Top-Saison von uns. Wir waren nie unter den Top-5. Es ist jetzt halt einfach sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir können alle stolz darauf sein, was wir hier gemacht haben. Es waren 30.000 Fans heute. Es gab Zeiten, da waren hier 10.000. Was wir auch in der Stadt mit dieser Saison geschafft haben: Da können wir nur weiter nach vorne schauen und Gas geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWZMQzRKcGt4eTBZYVVqN09XRHNYdTRsaWxwcXA5RzdIT3hTVkRtTVZ6Yz0=

Can Coskun, Verteidiger MSV Duisburg: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da fehlen einem die Worte. Ich will mich einfach bei den Fans bedanken für die herausragende Unterstützung, die haben uns wirklich getragen. Trotz dessen Glückwunsch an Energie Cottbus zum Aufstieg. Unfassbar!"

... über die vergebene Großchance von Rasim Bulic in der Nachspielzeit: "Die Aktion beschreibt alles. Im selben Moment ist der Treffer für Essen gefallen. Aber kein Vorwurf. Wir sind als Mannschaft ein Jahr lang an unser Limit gegangen. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs und Fans. Es tut brutal weh, aber wir werden aufstehen."

... wie die Mannschaft die Enttäuschung verarbeitet: "Jeder braucht seinen Raum. Wenn einer an sein Limit geht, soll er ans Limit gehen. Wenn ein anderer allein sein will, dann soll er allein sein. Wir sind alle erwachsen und haben unsere Familien um uns herum. Es tut weh. Dafür haben wir alles reingeworfen. Wir haben über ein ganzes Jahr lang was bewegt, darauf bin ich extrem stolz." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c0F0VHlYRzllQlNxNmhCazBCcGVuaU1BVUVvU1Myd0NHdEFrcGovZDhIZz0=

Joachim Hopp, 1990-1998 Spieler bei Duisburg, in der Halbzeit über die Anspannung am letzten Spieltag: "Ich bin sehr emotional im Moment bei so einer großen Chance, die sich heute nach den zwei tollen Jahren ergibt. Aber man merkt im Spiel eine leichte Verunsicherung, obwohl die Mannschaft will. Die Fans werden nicht unruhig. Egal, was heute passiert, wir hatten zwei geile, tolle Jahre. Dafür bedanken wir uns alle. Weil wir nur Scheiße hatten. Wenn es der 3. Platz ist, ist es der 3. Platz, wenn es der 4. ist, ist es der 4. Wir bedanken uns trotzdem bei den Fans und bei der Mannschaft und beim ganzen Team."

Wolfgang Trepper, Kabarettist und Duisburg-Fan: "Man spürt mit jeder Faser, dass alle wollen. Viktoria Köln macht das aber sehr gut. Der MSV ist sehr bemüht. Jeder weiß, was es heißt, wenn im Zeugnis steht: Du warst sehr bemüht." Link zum Doppel-Interview mit Hopp und Trepper: clipro.tv/player?publishJobID=VWJVYnNId29NY2d2OHg5b0VLdncyS3RZenFmWFJVUktVTlR4cExIdy94Zz0=

1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock 3:4

Die Stimmung ist auch wegen eines medizinischen Notfalls im Gästeblock getrübt. Auf dem Rasen verspielt Hansa eine 2:0-Führung, dreht den 2:3-Rückstand aber nochmals und fügt Saarbrücken die erste Heimniederlage unter Trainer Argirios Giannikis zu. Rostock bleibt im 7. Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen und stellt das zweitbeste Auswärtsteam der Liga, verpasst als Fünfter wegen der mangelnden Schützenhilfe aber den Sprung auf den Relegationsplatz.

Eine Klublegende geht: Der Saarbrücker Kapitän Manuel Zeitz beendet seine Karriere und wird vor der Partie von den Fans emotional verabschiedet. Mit dem FCS wäre Zeitz im vergangenen Jahr beinahe aufgestiegen, nun steht der Klassenerhalt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OExjc01xY3gwa3MyT0t6NjRLMXJRSlhJU3hvUGF6NE5rYnZRUy9MQi9JRT0=

Die Saarbrücker Fans würdigen ihren Kapitän: Zu seinem Abschied widmen sie Manuel Zeitz eine gigantische Choreografie. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NzAycXZVVWkxMDB6Znd1VVVyM3pJSm1KQTBQdHZMUlJrZWgxb2FtV0lGYz0=

Saarbrückens Manuel Zeitz über sein Abschiedsspiel: "Die Kulisse für mich persönlich war unfassbar. Das zeigt, dass man in den ganzen Jahren irgendwas bewirkt hat, ohne dass man der Riesenlautsprecher ist, dass man auch mit Ehrlichkeit und bedingungslosem Einsatz erreichen kann. Der Abschied war unfassbar. Mir fehlen die Worte, es war der Wahnsinn." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q3Nzb2gvNTl5UVhIQVQwZmNpZ01kSkxEd21UU0FSR0FycFQwcFI5NTVuTT0=

Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich freue mich schon, dass wir das Spiel nochmal gewinnen konnten. Wir haben die Saison mit 67 guten Punkten beendet und trotzdem reicht es nicht für einen der ersten drei Plätze. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn es wieder losgeht. Wir haben was zu erledigen, da gilt es dran zu arbeiten. Ich werde ab morgen nach vorne gucken. Wir wollen mehr richtig machen als in diesem Jahr. Dieses Jahr haben wir 7 Punkte mehr als im letzten Jahr geholt. Wenn wir nochmal 5, 6 Punkte draufpacken, dann sind wir endlich da. Aber das ist ein langer Weg und ein hartes Stück Arbeit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVFQRDVMdEhySnVkZlBnZmJRdmdlYmtScHZjZkFzZ3hTSVBnclRYSFRFUT0=

Rostocks Kapitän Franz Pfanne über einen Vorfall im Hansa-Block: "Gute Besserung an den Hansa-Fan, der sich wahrscheinlich schwerer verletzt hat. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Da drücken wir alle Daumen, dass das wieder gut wird. Das ist erstmal das Allerwichtigste."

... über den verpassten Aufstieg: "So richtig freuen kann ich mich über den Sieg nicht. Wir haben alle gehofft, dass irgendwie noch was auf den 3. Platz geht. Jetzt ist es mit 67 Punkten der 5. Platz. So oft kommt das auch nicht vor. Mehr als gewinnen konnten wir heute nicht. Es gab Spiele, da haben wir Punkte einfach dumm hergeschenkt. Das tut alles ein bisschen weh. Wir haben mit Herz gespielt und wollten unbedingt diesen Sieg holen. Das war das einzige, das wir heute beeinflussen konnten. Trotzdem kann man sich nicht so richtig darüber freuen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cU9MYmhnUzdkaGhqV0dqWEZjVkkvZ2JtUHlyeVdxbWQ5WmdLTnRXQUtmST0=

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, vor der Partie über die Momente in der Saison, an denen der Aufstieg letztlich gescheitert ist: "Vor dem Spiel braucht man sich darüber nicht zu ärgern und zu gucken: Was wäre wenn und hätte...? Das Wichtigste ist, das Spiel zu gewinnen. Dann werden wir uns nach dem Spiel hinsetzen und gucken, wo wir stehen. Dann werden wir die Saison nochmal aufarbeiten, um zu gucken, was wir gut und nicht so gut gemacht haben."

... wie schwer der Winter-Abgang von Ryan Naderi wiegt: "Wir sollten nicht alles auf Ryan abwerfen. Wenn man da tiefer und genauer reingeht, haben unsere Offensivspieler in der Rückrunde ganz gut getroffen. Das wäre zu einfach." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MjBIeEZTMnlYTzZscHVOL2tTTmsrd1NSejIwRG1HVVEweHNEVTB6bTF5TT0=

Nach der Partie äußert sich Shapourzadeh zum geplatzten Aufstiegstraum: "Am Ende sind wir alle enttäuscht, weil das Gefühl da war, dass dieses Jahr mehr drin ist. Nichtsdestotrotz sind wir stolz auf die Mannschaft, dass wir immer wieder nach Nackenschlägen zurückgekommen sind und bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg gespielt haben. Am Ende kannst du dir als Fünfter davon aber leider auch nichts kaufen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TzR0NUlvM2RwbnFWK3dGb213TnVvSk56TXB2aTRoTlJxMXY2SzJJN0JMMD0=

Fußball live bei MagentaSport

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 26. Spieltag

Sonntag, 17.05.2026

ab 13.30 Uhr: Konferenz, Hamburger SV - FC Bayern München

ab 13.45 Uhr: SGS Essen - SC Freiburg, Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin, TSG Hoffenheim - RB Leipzig, Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln, Bayer Leverkusen - SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg

Coupe de France | Finale

Freitag, 22.05.2026

ab 20.50 Uhr: RC Lens - OGC Nizza

Energie nach 12 Jahren zurück in Liga 2, Essen rettet sich durch "Herzschlagfinale" in die Relegation, Duisburger Traum vom Durchmarsch geplatzt, auch Rostock geht leer aus

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