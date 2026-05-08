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Eishockey WM 2026: MagentaSport zeigt die deutschen und Top-Spiele täglich live

Top-Besetzung: Moritz Müller wird WM-Experte bei MagentaSport - "authentisch, mit Lust auf eine inhaltliche Rolle"

München (ots)

Moritz Müller wird die WM 2026 - vom 15. - 31. Mai in der Schweiz - in neuer Mission begleiten: als Experte bei MagentaSport. Der langjährige Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bereichert die Live-Übertragungen mit seinen Expertisen, Analysen und außergewöhnlichen Innenansichten. "Für mich war klar, dass ich diese WM in der Schweiz nicht spielen werde. Die familiäre Situation hat es dieses Jahr nicht zugelassen. Aber ich hatte Lust, in einer inhaltlichen Rolle dabei zu sein, die sich zeitlich mit der Familie vereinbaren lässt. Weil ich MagentaSport und das Team schätze, übernehme ich jetzt sehr gern die Experten-Rolle", sagt Moritz Müller, der seinen Job so erledigen will, wie man ihn kennt: "Authentisch!" Der 39-jährige neue MagentaSport-Experte wertet das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete On-Air-Team um Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann weiter auf!

MagentaSport und MagentaTV zeigen täglich Live-Spiele der WM 2026 live, darunter alle deutschen Partien sowie die besten Gruppen- und K.o.-Spiele und das Finale. Ein eigenes Kamerateam liefert exklusive Bilder aus dem deutschen Lager - so nah kommt kein anderer TV-Sender an die DEB-Auswahl ran. Zu den Live-Übertragungen sind neue Episoden der Content-Serie #Eishockey Deutschland am 13. und 27. Mai geplant, nach jedem deutschen WM-Spiel erscheint ein halbstündiger Podcast mit den besten Expertisen und den aktuellsten Infos von vor Ort. MagentaTV Kunden finden alle Livespiele und alle Inhalte zur WM in einem eigenen Menüpunkt "Eishockey WM" auf allen MagentaTV Plattformen. Die Livespiele sind für alle MagentaTV Kunden ohne extra Abo sowie für alle MagentaSport Kunden zu empfangen.

Am Sonntag, 10. Mai, gibt´s zudem den letzten WM-Test gegen Olympiasieger USA - ab 16.30 Uhr live bei MagentaSport und zusätzlich kostenlos für alle bei MagentaTV. Der erste Müller-Auftritt: am Montag ab 19.30 Uhr in "Die Eishockey-Show" - mit einem ersten großen Ausblick auf die WM in der Schweiz.

Moritz "Mo" Müller ist seit 2019 Jahren Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, war in 221 DEB-Partien an den letzten großen Erfolgen maßgeblich beteiligt: die Silbermedaille bei Olympischen Winterspielen 2018, die Vize-Weltmeisterschaft 2023. Für die Kölner Haie ist Mo Müller seit der Saison 2004/05 aktiv. Er hat bereits während seiner aktiven Zeit Legendenstatus am Rhein erreicht - 1.183 DEL-Spiele sind Platz 2 in der Bestenliste. Müller holte mit den Kölnern 2025 die Vize-Meisterschaft, war 2026 im Halbfinale erst vom Meister Berlin geschlagen worden.

Mo Müller: "Ich bin kein Sprücheklopfer für billige Zitate"

Der Seitenwechsel zu MagentaSport ist zunächst für den Zeitraum der WM ausgelegt. "Nach all den Jahren als Kapitän betrachte ich die MagentaSport-Experten-Rolle schon als anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin kein Sprücheklopfer für billige Zitate, aber ich werde meine Analysen und Einschätzungen schon ehrlich und authentisch treffen. Es hilft sicher, dass ich die Teams, Gegner, Umfeld und Situationen sehr gut einschätzen kann", erklärt Moritz Müller sein Selbstverständnis.

Deutschland spielt in einer Gruppe mit Finnland, Lettland und Gastgeber Schweiz, Olympiasieger USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien. Die deutschen Partien starten in der Regel mit 50 Minuten Vorlauf bei MagentaSport und MagentaTV.

Unbedingt reinschauen - MagentaSport-Doku "Moritz Müller - nichts geschenkt, alles verdient: Die sehr persönliche Müller-Doku gibt´s hier: https://www.youtube.com/watch?v=P5GDkNajkGU&t=2s

Besser geht´s nicht: die WM 2026 bei MagentaSport - Doku-Reihe, zusätzlicher Podcast

MagentaSport überträgt täglich ab 15. Mai alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live - insgesamt 18 WM-Partien. Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um die Experten Rick Goldmann und Moritz Müller, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann sowie Experte Patrick Ehelechner, der auch als Host der Social-Media-Kanäle ganz nah dran am WM-Geschehen ist. MagentaSport bietet auf allen digitalen Kanälen die besten Hintergrund-Stories, Insights, Highlights und Analysen. Die Content-Reihe #Eishockey Deutschlandbegleitet die deutsche Mannschaft für die nächste Episoden, die für den 13. Mai und 27. Mai vorgesehen ist. Nach jedem deutschen Spiel wird ein WM-Spezial-Podcast aufgezeichnet. Jetzt auch mit Moritz Müller. Besser geht's nicht.

Eishockey live bei MagentaSport

Länderspiele | WM-Vorbereitung

Sonntag, 10.05.2026

ab 16.30 Uhr: Deutschland - USA

PENNY DEL | Die Eishockey Show

Montag, 11.05.2026

ab 19.30 Uhr: Folge 8 mit Mo Müller, Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und weiteren Gästen

Eishockey-WM 2026 - Woche 1

Spieltag 1

Freitag, 15.05.2026

ab 15.30 Uhr: Deutschland - Finnland

Spieltag 2

Samstag, 16.05.2026

ab 20.00 Uhr: Schweiz - Lettland

Spieltag 3

Sonntag, 17.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland - Lettland

Spieltag 4

Montag, 18.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland - Schweiz

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