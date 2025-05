ARD Presse

CIVIS Medienpreis 2025

Neun Beiträge ausgezeichnet, erstmals TOP AWARD für zwei Produktionen

Berlin (ots)

Die Gewinner:innen des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt 2025 stehen fest. Den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis, den CIVIS TOP AWARD, teilen sich erstmalig zwei Beiträge aus dem fiktionalen Bereich: Uncivilized: Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg. Episode 1: Hanau von Autor Bilâl Bahadir und Souleymane's Story von den Autor:innen Boris Lojkine und Delphine Agut. Die Produktionen teilen sich ebenfalls den CIVIS VIDEO AWARD Fiktion.

Den CIVIS VIDEO AWARD Information bekommen die Autoren Philipp Grüll und Erik Häußler für ARD Story: Ausgesetzt in der Wüste - Europas tödliche Flüchtlingspolitik (BR). In der Kategorie Social Media erhält den Preis Sofika Yogarasa für den Beitrag Jugendliche mit Migrationsgeschichte unterstützen ihre Eltern - Selbstverständlichkeit oder Überforderung? (SRF).

Der CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie lange Beiträge geht an Philipp Schnee für Hamburgs Baseballschlägerjahre - Rechte Gewalt in den 1980er-Jahren (Deutschlandradio | Deutschlandfunk). Das Rennen in der Kategorie kurze Beiträge macht Katharina Thoms mit Informationen am Morgen - Syrische Kurden in Deutschland zwischen Hoffen und Bangen (Deutschlandradio | Deutschlandfunk). Gewinner des Publikumspreises CIVIS AUDIO AWARD Podcast ist der Autor Frank Joung mit Halbe Katoffl - Burak Yilmaz (TUR/KUR): Alman-Modus, Auschwitz-Begegnung & Jugendzentrum-Arbeit

Roxana Samadi gewinnt mit Freiheit im Herzen (Little Dream Pictures) den YOUNG C. AWARD.

Den Publikumspreis CIVIS CINEMA AWARD erhalten der Regisseur Simon Verhoeven und die Produzent:innen Quirin Berg, Max Wiedemann und Kirstin Winkler für den Film Alter weißer Mann (Wiedemann & Berg Filmproduktion | LEONINE Distribution)

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wurde 2025 im Rahmen der re:publica verliehen. Ab Mittwoch, 28.5.2025, ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Donnerstag, 29.5.2025, 00:05 Uhr, strahlt die ARD/Das Erste die Preisverleihung aus.

Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, ARTE, 3sat, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Die WDR mediagroup, die Produktionsallianz, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Deutsche Postcode Lotterie und die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt sind Kooperationspartner.

Im Wettbewerb um den CIVIS Medienpreis 2025 waren über 700 Beiträge aus allen 27 EU-Staaten und der Schweiz vertreten. CIVIS ist Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Er wird seit 1988 in unterschiedlichen Kategorien verliehen.

Der CIVIS Medienpreis 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

