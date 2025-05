ARD-Reform / Gemeinsame Abend-Angebote der ARD-Landessender und Oldie-Formate

ARD Presse

Die ARD-Reform wird hörbar: Ab dem 02. Juni 2025 starten die reichweitenstarken Landessender und Oldie-Formate der ARD ein gemeinsames Abendprogramm. MDR und SWR stellen den anderen Landesprogrammen der ARD Abendsendungen mit verschiedenen Musikarten zur Verfügung, von Country bis Soul, von Mainstream bis Rock. Auch die ARD-Hitnacht bekommt ein musikalisches Update und wird nun bundesweit ausgestrahlt. Regionale Nachrichten bleiben erhalten.

Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD Audioprogrammkonferenz:

"Die Kooperation der ARD-Landessender und Oldie-Formate sorgt für eine vielfältige Musikauswahl - hier ist für jede und jeden etwas dabei! Gleichzeitig bleibt genügend Raum für regionale Bedürfnisse und Inhalte. Das ist ein gutes Beispiel, wie Zusammenarbeit in der ARD gelingen kann, ohne die regionale Verankerung zu verlieren."

"Der ARD Abend - Radio für alle" - gemeinsame Sendestrecke produziert vom MDR

Ab dem 02.06.2025 wird es von 20:00 bis 23:00 Uhr täglich eine live-moderierte Musiksendung mit dem Titel "Der ARD Abend - Radio für alle" geben, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die Hörerinnen und Hörer erwartet oldiebasierte Musik. Wöchentlich rotierend wird die Sendung von einem der drei Landesfunkhäuser des MDR aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen produziert. Dabei ist die Regionalität auch künftig gewährleistet, da die übernehmenden Radiosender zur vollen Stunde die Nachrichten und das Wetter individuell regional bespielen und auch auf aktuelle Nachrichtenlagen spontan reagieren können. Zum Start werden die Landessender des NDR (NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Radio MV, NDR 1 Welle Nord), WDR 4 sowie Antenne Brandenburg vom rbb das Angebot übernehmen. Und der MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen natürlich ebenso.

"ARD Musikclub" - gemeinsame Sendestrecke produziert vom SWR

SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Rheinland-Pfalz bieten ebenfalls ab dem 02.06.2025 eine gemeinsame Sendestrecke für die ARD-Landessender an. Von Montag bis Sonntag, jeweils von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr, widmet sich jeder Abend einem eigenen musikalischen Stil von 80er bis Soul:

Montag: Musikclub 80er

Dienstag: Musikclub Deutsch

Mittwoch: Musikclub Country

Donnerstag: Musikclub Rock

Freitag: Musikclub 90er

Samstag: Musikclub Party

Sonntag: Musikclub Soul

Übernommen wird die Sendestrecke von Bremen Eins, hr1, SR 3, SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Rheinland-Pfalz. Auch hier bleibt die Regionalität gewahrt, da die übernehmenden Programme die Nachrichten und das Wetter individuell bespielen. Um auf aktuelle Nachrichtenlagen spontan reagieren zu können, werden die Moderatorinnen und Moderatoren des Angebots immer auch durch Redakteure bzw. Redakteurinnen unterstützt. Die einzelnen Sendungen gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek.

Update der "ARD-Hitnacht" - bundesweit verfügbar

Das seit 2021 bestehende Nacht-Angebot der drei MDR-Landesfunkhäuser, die "ARD-Hitnacht", wird seit Anfang 2025 zusätzlich von SWR1, hr1 und Bremen Eins genutzt. Seit Mai übernimmt auch der BR mit Bayern 1 das Angebot, wodurch die Hitnacht nun bundesweit verbreitet wird. Anfang des Jahres wurde das Musikangebot in der ARD-Hitnacht an die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer aller nehmenden Landesprogramme angepasst. Ziel ist es, auch jüngeren Hörerinnen und Hörern ein Angebot zu machen. Die ARD-Hitnacht bietet von 23:00 bis 06:00 Uhr morgens Musik, Nachrichten und aktuelle Wetter- und Verkehrsservice. Dabei wechseln sich MDR Thüringen, MDR Sachsen-Anhalt und MDR Sachsen wochenweise ab in der Bereitstellung des Abendprogramms.

