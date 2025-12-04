compass private pflegeberatung GmbH

Arbeitsatmosphäre und Kommunikation als Schlüssel für zufriedene Mitarbeitende

Das berufliche Umfeld spielt eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, das von vielen Faktoren abhängt. Auf der Plattform kununu werden unabhängige Bewertungen gesammelt, um herausragende Unternehmen zu identifizieren - darunter auch compass. Die bundesweite Pflegeberatung beeindruckt besonders durch ihre wertschätzende Unternehmenskultur, offene Kommunikation und angenehme Arbeitsatmosphäre.

Anonyme Bewertungen von Mitarbeitenden und Bewerbenden auf kununu zeigen, dass compass großen Wert auf eine positive Unternehmenskultur legt. Diese zeichnet sich durch eine angenehme Arbeitsatmosphäre, offene Kommunikation und starken kollegialen Zusammenhalt aus. Zum fünften Mal in Folge wurde compass mit dem Top Company Award 2026 ausgezeichnet, was nur etwa fünf Prozent der Unternehmen auf kununu erreichen. "Wir sind stolz auf die Auszeichnung als Top Company 2026. Diese Anerkennung bestätigt unsere Unternehmenskultur, die von unseren Mitarbeitenden geschätzt wird. Ein herzliches Dankeschön an alle, die compass zu einem besonderen Arbeitsplatz machen!", sagt Sibylle Angele, Geschäftsführerin der compass private pflegeberatung GmbH.

Das loben die Mitarbeitenden

Besonders die Kriterien "Gleichberechtigung" und "Umgang mit älteren Kolleg*innen" werden bei compass hoch bewertet. Eine vielfältige Altersstruktur fördert unterschiedliche Perspektiven und innovative Lösungen, was das Arbeitsklima stärkt, und ein inklusives Umfeld schafft.

Arbeitsatmosphäre und Kommunikation bei compass

Ein weiterer Aspekt, der zur Auszeichnung beigetragen hat, ist die positive Arbeitsatmosphäre bei compass, welche von Vertrauen und Eigenverantwortung geprägt ist, wobei Mitarbeitende stets auf Unterstützung zählen können.

Das Arbeitsklima bei compass ist durch Fairness und Wertschätzung bestimmt. Die Vorgesetzten nehmen die Anliegen ihrer Mitarbeitenden ernst. Die Bewertungen zeigen, dass innerhalb der Teams ein starkes Miteinander herrscht, das die Zusammenarbeit fördert. Die Kommunikation wurde als professionell und umfassend bewertet, sowohl unter Kolleg*innen als auch mit den Leitungsebenen, was zu einem harmonischen und produktiven Arbeitsumfeld beiträgt. Das Unternehmen setzt dabei auf interne Kommunikationsformate, die eine nachhaltig positive Arbeitsatmosphäre schaffen sollen.

Berufliche Möglichkeiten bei compass

Die Pflegeberatung compass sucht weiterhin engagierte Mitarbeitende in verschiedenen Berufsfeldern, da der Bedarf an Pflegeberatung in Deutschland steigt. Pflegefachkräfte und andere qualifizierte Fachkräfte können sich auf eine umfassende Einarbeitung freuen, die Theorie und Praxis verbindet. So starten sie bestens vorbereitet in einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.compass-pflegeberatung.de.

Hintergrund:

Die compass private pflegeberatung GmbH berät Pflegebedürftige und deren Angehörige telefonisch, per Videogespräch und auch zu Hause gemäß dem gesetzlichen Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale Pflegeberatung (§ 7a SGB XI sowie § 37 Abs. 3 SGB XI). Die telefonische Beratung von compass steht allen Versicherten offen. Digitale Angebote wie das Informationsportal pflegeberatung.de, die App "pflegecompass" sowie Online-Pflegekurse ergänzen das Angebot für Ratsuchende.

compass ist als unabhängige Tochter des PKV-Verbandes mit circa 1.000 Mitarbeitenden bundesweit tätig. Die compass-Pflegeberater*innen beraten im Rahmen von Telefonaktionen sowie zu den regulären Service Zeiten zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.

