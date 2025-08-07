MagentaSport

MagentaSport mit exklusivem Basketball-Angebot: Mission EM-Gewinn startet am 08. August, Per Günther und Marie Gülich als Experten dabei

Alle 76 Spiele & alle Tests live, deutsche Partien kostenlos

München (ots)

Das beste Basketball-Angebot noch besser bei MagentaTV und MagentaSport mit über 170 Live-Stunden: Gleich zwei Europameisterschaften binnen 17 Tagen - die FIBA EuroBasket der Männer und ab dem 05. September: der spektakuläre FIBA 3x3 Europe Cup für Frauen und Männer mit Titelchancen für die deutschen Teams.

Den Auftakt macht am 27. August die EuroBasket, zu der MagentaTV und MagentaSport das beste und größte TV-Angebot bieten: alle 76 Spielen live, die deutschen Partien werden zudem kostenlos übertragen bei MagentaTV und MagentaSport. Für die umfangreiche Berichterstattung werden 2 Studios in Tampere (Finnland) und München eingerichtet, präsentiert von einem preisgekrönten Team um Per Günther. Nationalspielerin Marie Gülich verstärkt den Expertenstab.

Das deutsche Weltmeisterteam um Dennis Schröder und Daniel Theis hat unisono ein Ziel: "Für uns ist das Ziel, dass man Europameister werden will. Da brauchen wir nicht klein drumherum reden. Wir gehen als amtierender Weltmeister da rein. Wir wollen Europameister werden."

Die Fans können die deutsche Auswahl auf dem Weg zur EM exklusiv bei MagentaSport verfolgen: alle Testspiele gegen Top-Gegner live und kostenlos. Der Weltmeister beginnt die EM-Mission am Freitag (ab 20.05 Uhr live) und Sonntag (ab 17.00 Uhr live) gegen Slowenien.

Preisgekröntes On Air Team für die EuroBasket mit Per Günther und Neuzugang Marie Gülich

Für die EuroBasket 2025 setzt MagentaSport neue Maßstäbe in Sachen Basketball-Berichterstattung: Zwei TV-Studios - eines direkt vor Ort in Tampere (Finnland) bzw. während der Finalrunde in Riga (Lettland), eines in München - bilden das Rückgrat eines umfangreichen Angebots mit über 170 Stunden Live-Programm. Die Experten wie Per Günther, Ireti Amojo und - neu im Team - die WBNA-erfahrene Marie Gülich analysieren die Spiele, flankiert von Co-Kommentatoren wie Steffen Hamann und Alex Vogel. Jan Lüdeke und Steffi Blochwitz berichten direkt aus Finnland bzw. Lettland. Unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller kommentieren das Geschehen. Ein Team, das im Kern bereits den Deutschen Fernsehpreis für die Übertragung und journalistische Aufbereitung der Basketball-WM 2023 erhielt.

Begleitend zu den Live-Übertragungen liefert MagentaSport tägliche DBB-Updates - präsentiert von Per Günther - mit Infos und Einschätzungen zu den Spielen, Stars, Highlights, Gegneranalysen, Top-Ten-Rankings, Persönliches und einem Podcast-Spezial der Abteilung Basketball. Historisches Material - darunter Spiele der WM 2023 oder früherer Europameisterschaften - und Dokus wie "Schwarz.Rot.Gold! Der Film zum WM-Titel" runden das Gesamtpaket ab. Ergänzend gibt es eine intensive Social-Media-Begleitung auf allen Kanälen: Ein weiteres Team vor Ort berichtet über die MagentaSport Social Media Kanäle mit täglichen Contents rund um den DBB und die EuroBasket - keiner ist näher am DBB und keiner bietet mehr Inhalte rund um die gesamte EuroBasket.

Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Die FIBA EuroBasket 2025 mit allen Top Stars des internationalen Basketballs garantiert Hochspannung und Basketball-Leidenschaft pur. Mit unserem preisgekrönten Team inszenieren wir diese Highlights so, wie sie es verdienen: live, voller Emotionen und erstklassig inszeniert. Mit starken Stimmen, großem Know-how und echter Fan-Nähe sind wir Home of Basketball. Wir zeigen alle Spiele der EuroBasket 2025 und begleiten das DBB-Team vor-Ort - näher dran ist keiner! Als weiteres Highlight haben MagentaTV-Kunden außerdem die Möglichkeit, alle Zusammenfassungen und TV-Inhalte jederzeit abzurufen."

Ingo Weiss: DBB-Präsident: "Es ist wirklich großartig, was unser Medienpartner MagentaSport in diesem Sommer wieder auf die Beine stellt. Da merkt man, dass ganz, ganz viel Herzblut dahintersteckt. Für die deutschen Basketballfans ist es hervorragend, dass sie nicht nur alle Spiele unserer Nationalmannschaft kostenlos verfolgen können, sondern zusätzlich noch mit viel sehenswertem Content versorgt werden. Ich freue mich sehr, dass es jetzt am Freitag mit dem Spiel in Slowenien losgeht."

"Alles ist möglich. Wir gehen auf Gold. Alle haben Bock!"

Die Vorrunde wird im finnischen Tampere ausgetragen, wo Deutschland in der Gruppe B auf Montenegro (27.08. - live ab 14:45 Uhr), Schweden (29.08. - live ab 11:45 Uhr), Litauen (30.08. - live ab 11:45 Uhr), Großbritannien (01.09. - live ab 14:45 Uhr) und Finnland (03.09. - live ab 18:45 Uhr) trifft. Ab dem 06. September geht es für die jeweils vier besten Teams der Vorrundengruppen in die K.o.-Phase nach Riga, Lettland. Das Finale der EuroBasket findet am 14. September statt. Deutschland, Dritter bei der EM 2023 und aktueller Weltmeister, geht mit großen Ambitionen ins Rennen - angeführt von einem selbstbewussten Team, das von den Weltmeistern wie Dennis Schröder, Franz Wagner und Daniel Theis getragen wird.

"Alles ist möglich. Wir gehen auf Gold. Alle haben Bock", sagt Kapitän Dennis Schröder. Daniel Theis ergänzt ebenso deutlich: "Da brauchen wir nicht klein drumherum reden. Wir gehen als amtierender Weltmeister da rein. Wir wollen Europameister werden!" Franz Wagner sieht sich ebenso als "Leader", erklärt: "Wir haben gezeigt, dass wir ganz oben mitspielen können, dass wir das Talent und die Chemie dafür haben. Mit dem Mindset reist jeder an." Die EuroBasket 2025 findet in Finnland, Zypern, Polen und Lettland statt.

Letzter Feinschliff: Die Testspiele vor der EuroBasket - live bei MagentaSport

Die richtige Einstimmung, exklusiv und kostenfrei für alle bei MagentaTV und MagentaSport: auch die wichtigsten Tests der deutschen Mannschaft (8. bis 23. August) vor dem EM-Start sind live zu sehen. Darunter echte Topduelle mit Slowenien (08. und 10. August), der prestigeträchtige Turkish Airlines Supercup 2025 in München mit Top-Favorit Serbien, Türkei und Tschechien (15. und 16. August) sowie gegen den Titelverteidiger Spanien (21. und 23. August).

FIBA 3x3 Europe Cup - High-Speed-Basketball und starke deutsche Teams

Mehr Basketball-Kompetenz im TV geht nicht: MagentaSport bleibt "Home of Basketball" und zeigt nahtlos eingebettet in die EuroBasket-Berichterstattung auch erstmals den 3x3 Europe Cup - die Europameisterschaft im schnellsten Basketballformat der Welt. Vom 05. bis 07. September geht es in Kopenhagen um die kontinentale Krone der Frauen und Männer

Alle Spiele gibt es live und kostenlos für alle in sogenannten "Sessions" bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Die Übertragung läuft täglich zwischen ca. 10 und 20 Uhr, mit Interviews und bei deutschen Spielen sowie ab Halbfinale mit deutschem Kommentar.

Gespielt wird in vier Gruppen à drei Teams, die jeweils zwei besten Teams erreichen die K.o.-Phase ab dem Viertelfinale. Der FIBA 3x3 Europe Cup ist Teil des jüngst erweiterten Rechtepakets, das die Telekom bis 2029 an den wichtigsten 3x3-Wettbewerben weltweit hält - darunter Welt- und Europameisterschaften, World Tour, Women's Series sowie Olympia-Qualifikationen. Zusätzlich hat die Telekom alle Basketball-Übertragungsrechte des Weltverbands FIBA mit WM, EM, Qualifikationsturnieren Frauen und Männer plus die großen U19-Wettbewerbe bis 2029. Das beste Basketball-Angebot bleibt auch langfristig das größte.

Letzte Testspiele der deutschen Mannschaft vor der EuroBasket - live bei MagentaSport:

Freitag, 08. August (ab 20:05 Uhr)

Slowenien - Deutschland

Sonntag, 10. August (ab 17:00 Uhr)

Deutschland - Slowenien

Turkish Airlines Supercup 2025 (in München):

Freitag, 15. August

17:30 Uhr: Deutschland - Türkei

20:30 Uhr: Serbien - Tschechien

Samstag, 16. August

17:45 Uhr: Spiel um Platz 3

20:30 Uhr: Finale

Weitere Testspiele:

Donnerstag, 21. August (ab 20:50 Uhr)

Spanien - Deutschland

Samstag, 23. August (ab 18:30 Uhr)

Deutschland - Spanien

