Ministerpräsident Kretschmann will Habeck in der Politik halten

"Ich wünsche ihm und uns, dass er die Türe für eine Rückkehr einen Spalt weit offen lässt"

Osnabrück (ots)

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann will seinen Parteifreund Robert Habeck in der Politik halten. "Ich wünsche ihm und uns, dass er die Türe für eine Rückkehr einen Spalt weit offen lässt", sagte Kretschmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Zuvor hatte am Montag der grüne Kanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Habeck erklärt, er werde "keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grüne mehr beanspruchen oder anstreben".

Kretschmann sagte der NOZ am Dienstag: "Ich bedaure es, dass Robert Habeck nicht mehr für ein Spitzenamt zur Verfügung steht." Aber er habe auch "großen Respekt vor diesem Schritt". Habeck habe "wahnsinnig viel für die Grünen geleistet" und die Partei "mit seiner Idee der Bündnispartei zur breiten gesellschaftlichen Mitte hin geöffnet". Als Minister habe Habeck sich "um Deutschland verdient gemacht". Er habe das Land "im Rekordtempo vom russischem Gas unabhängig gemacht und den Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben wie keiner vor ihm".

