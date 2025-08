MagentaSport

HOCKEY TOTAL bei MagentaSport & MagentaTV ab Freitag: Heim-EM 2025 als TV-Event

Schöne Grüße an die Niederländer: "Die deutsche Nationalmannschaft lässt sich niemals zweimal in Folge schlagen"

Bundestrainer Andre Henning hatte "mindestens das Halbfinale" als Wunschergebnis ausgegeben. Seine Spieler scheuen nicht, die Ziele für die Hockey Heim-EM (ab Freitag live und kostenlos bei MagentaSport) noch offensiver zu formulieren. "Ich glaube, dass die Niederlande dieses Jahr nicht Europameister wird, weil die deutsche Nationalmannschaft sich niemals zweimal in Folge schlagen lässt. Vor allen Dingen nicht in einem k.o. Spiel. Und ja, sie hatten leider Gottes letztes Jahr das Quäntchen mehr Glück, aber das wird dieses Mal bei uns sein", sagt ein entschlossener Kapitän Mats Grambusch im MagentaSport-Gespräch. Mit seinem Bruder Tom gibt Mats das Führungsduo im deutschen Männer-Team gibt.

MagentaTV und MagentaSport geben der Hockey Heim-EM eine maximale Bühne mit der bislang umfangreichsten TV-Präsenz und einem sehr starken Team. Darunter Olympia-Sieger, Weltmeister, Europameister aus dem Frauen- und Männer-Bereich. Die Spiele des deutsche Frauen - und Männer-Nationalteams werden bei der EuroHockey in Mönchengladbach (bis 17. August) live und kostenlos übertragen.

Neues Level für den Hockey-Sport mit der EuroHockey in Gladbach.Mit einer halben Stunde Vorlauf, Top-Experten, ausführlicher, täglicher Analyse entsteht ein hochwertiges Gesamtpaket, direkt aus dem Stadion produziert. Live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV. Die deutschen Männer starten am Freitag gegen Frankreich (ab 19 Uhr) in die Gruppenphase, die Frauen-Auswahl ebenfalls gegen Frankreich am Samstag ab 17.30 Uhr.

Für Tom und Mats Grambusch ist die Heim-EM in Mönchengladbach buchstäblich ein Heimspiel. Die beiden gebürtigen Gladbacher und Borussia-Fans gelten Leader in einem Team, das 2024 dramatisch das Olympia-Finale gegen die Niederlande verlor und 2023 den WM-Titel gewann.

Ansage vom Kapitän an Konkurrenz Niederlande: "Werden niemals zweimal in Folge verlieren"

"Das sind definitiv die beiden Anführer mit sehr unterschiedlichen Rollen. Verteidiger Tom kann mit der Axt reinhauen, Mats spielt als Künstler eher mit der feinen Klinge. Auch in der Kommunikation auf dem Platz und in der Kabine", sagt Reporter Adrian von der Groeben und ergänzt: "Beide übernehmen Verantwortung. Beide sind auf ihrer Position Weltklasse."

Tom Grambusch (30 Jahre, Innenverteidiger) über die "Heimspiele" dieser EM: "Besonderen Druck verspüre ich noch nicht. Aber es ist schon so, dass die Aufmerksamkeit auf meinem Bruder und mir natürlich noch mal etwas höher ist. Dadurch, dass wir einfach unglaublich viele Menschen in der Stadt kennen. Dementsprechend freuen wir uns darauf und sind guter Dinge, dass es eine runde Sache wird."

Mats Grambusch (33 Jahre, Kapitän): "Ich glaube, dass die Niederlande dieses Jahr nicht Europameister wird, weil die deutsche Nationalmannschaft sich niemals zweimal in Folge schlagen lässt. Vor allen Dingen nicht in einem k.o. Spiel. Und ja, sie hatten leider Gottes letztes Jahr das Quäntchen mehr Glück, aber das wird dieses Mal bei uns sein."

Olympia-Sieger, Weltmeister, Analysen, Hintergrund: beste und größte TV-Abbildung bisher

Für die Übertragungen vor Ort ist täglich eine hochkarätige Besetzung im Einsatz: Simon Köpfer und Hans Finger moderieren, Lisa Ramuschkat berichtet als Field-Reporterin direkt aus dem Stadion. Adrian von der Groeben und Basti Schwele kommentieren die Partien direkt aus dem Stadion. Als Expertinnen und Experten begleiten Anne Schröder, Charlotte Stapenhorst, Janne Müller-Wieland, Niklas Wellen, Florian Fuchs und Moritz Trompertz die EM-Spiele.

Premiere: Erstmals Specialhockey-EM-Spiel live im TV mit Johannes B. Kerner

Im Mönchengladbacher Hockey-Park läuft ein weiteres Highlight mit deutscher TV-Premiere. Die EuroHockey ID Championships - das sind die EM-Partien der geistig beeinträchtigten Spielerinnen und Spieler. Insgesamt 11 europäische Hockey-Teams, darunter auch das "Team Germany" als Titelverteidiger, küren am 13. August die Champions in zwei Kategorien.

Magenta Sport überträgt als erster TV-Sender 2 Partien der Special Hockey EM live - geplant ist u.a. das Abschluss-Spiel des deutschen Special Hockey Teams am 13. August. Kommentiert von Adrian von der Groeben als Moderator und Co-Kommentator wird Johannes B. Kerner im Einsatz sein.

EuroHockey Championships - Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August live und kostenlos bei MagentaSport

Die deutschen Gruppenspiele:

Männer

Freitag, 08. August

Ab 19.00 Uhr: Deutschland - Frankreich

Frauen

Samstag, 09. August

Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

Männer

Sonntag, 10. August

Ab 14.30 Uhr: England-Deutschland

Frauen

Montag, 11. August

Ab 20.00 Uhr: Deutschland-Niederlande

Männer

Dienstag, 12. August

Ab 19.00 Uhr: Deutschland-Polen

Frauen

Mittwoch, 13. August

Ab 19.30 Uhr: Irland-Deutschland

Ab 14.00 Uhr: Inklusionsspiele / Final

Donnerstag, 14. August

Ab 12.00 Uhr: Platzierungsspiele Männer (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 14.15 Uhr: Platzierungsspiele Männer (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Männer

Ab 19.00 Uhr: Halbfinale 2 Männer

Freitag, 15. August

Ab 12.00 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 14.15 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Frauen

Ab 19.00 Uhr: Halbfinale 2 Frauen

Samstag, 16. August

Ab 10:00 Uhr: optional Platzierungsspiele Männer

Ab 17.30 Uhr: EM Finale Männer

Sonntag, 17. August

Ab 09.00 Uhr: optional Platzierungsspiele Frauen

Ab 16.30 Uhr: EM Finale Frauen

