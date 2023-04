MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Saarbrücken nach 2:0 gegen Dresden auf Relegationsplatz

Saarbrücken ekliger, Grimaldis tollstes Spiel, Dynamo-Kapitän Knipping warnt: "Das war ein Schuss vor den Bug"

München (ots)

Erste Auswärtsniederlage für Dynamo Dresden seit November 2022! Dresden verliert mit 0:2 in Saarbrücken und den Relegationsplatz. Saarbrücken unterstreicht damit die Aufstiegsambitionen und die aktuelle Form. "Es war wirklich ein überragendes Spiel beider Mannschaften. Es war sehr intensiv, aber das war im Vorfeld auch klar. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben richtig gut umgesetzt und die Offensive der Dresdner aus dem Spiel genommen. Das hat nicht immer geklappt, aber wir hatten eben auch Daniel Batz im Tor, der überragend gehalten hat", lobt Rüdiger Ziehl seine Mannschaft und speziell seinen Keeper. Batz hielt in der 1. Halbzeit mehrere 1 gegen 1 Situationen. "Da hält der blinde Torwart auch mal den Ball. Ich war da, wenn die Mannschaft mich gebraucht hat", so Batz, der übrigens ganz gut sieht. Für den Torschützen Adriano Grimaldi war es ein ganz besonderes Spiel. "Ich habe meinen Brüdern noch geschrieben, dass das eines der wichtigsten und tollsten Spiele meiner Karriere wird. Das gehört bestimmt zu meinen Top-3. In der Tabellenkonstellation, Freitagabend, Flutlicht. Mehr geht eigentlich nicht", freut sich Grimaldi. Bitter für Dresden: Markus Anfang sieht seine 4. Gelbe Karte und fehlt damit gesperrt. "In der 1. Halbzeit war Saarbrücken aber auch das kleine Quäntchen ekliger. Sie wollten das ein Stück mehr und haben sich das erarbeitet. Das war einfach nicht gut genug, um hier was mitzunehmen. Du musst in jedem Spiel an deine Grenzen gehen. Das war jetzt nochmal eine Warnung, ein Schuss vor den Bug", warnt Dresdens Kapitän Tim Knipping.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit u.a. den beiden Topspielen Wehen Wiesbaden gegen 1860 München und Osnabrück gegen Tabellenführer Elversberg - live im Einzelspiel oder in der Konferenz ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden 2:0

Saarbrücken siegt in einem emotionalen, rassigen Spitzenspiel, zieht durch das 2:0 an Dresden vorbei und erobert den aktuellen Relegationsplatz. Saarbrücken ist seit 7 Spielen ungeschlagen. Dresden hingegen kassiert die 3. Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Saarbrücken unterstreicht seine Aufstiegsambitionen.

Für Dresdens Trainer Markus Anfang, sah seine 4. Gelbe Karte und fehlt im nächsten Spiel, war die Effektivität auschlaggebend: "Wir haben die 1. Chance und müssen mit 1:0 in Führung gehen. Mit der 1. Chance von Saarbrücken gehen sie dann in Führung. Das 1:1 machen wir dann auch nicht. Mir der 2. Chance machen sie das 2:0 und danach hatten die auch keine Chancen mehr."

Zur Beobachtung, er hätte mit der Dresdner Bank und mit dem Schiedsrichter einige Male diskutiert: "Komplett falsch gesehen. Ich habe mit gar niemandem diskutiert..... Mit dem Schiedsrichter habe ich gar nicht diskutiert. Ich stand nur an der Linie und habe gehört, was er gesagt hat. Ich habe auch nichts gefordert. Daher bin ich über die Gelbe Karte verwundert."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NTQ5YjI2cTBHTUU4cXFya0hOLzVnK1dQc0tTWUF5cDhINWM0d08wVG5URT0=

Tim Knipping, Kapitän Dresden: "Sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt. Wir hatten auch gute Chancen, da hatten sie eben einen überragenden Torwart. Der ist einfach einer der Besten der Liga. In der 1. Halbzeit war Saarbrücken aber auch das kleine Quäntchen ekliger. Sie wollten das ein Stück mehr und haben sich das erarbeitet. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das war einfach nicht gut genug, um hier was mitzunehmen. Es ist klar, dass wir nicht jeden Gegner überrollen. Du musst in jedem Spiel an deine Grenzen gehen. Das war jetzt nochmal eine Warnung, ein Schuss vor den Bug."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDNXYUJTbkFQQkJlYmFSWGk0MktLMFNJWXFGczZPLy9JY0JsVDg1Vmt4Zz0=

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Es war wirklich ein überragendes Spiel beider Mannschaften. Es war sehr intensiv, aber das war im Vorfeld auch klar. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben richtig gut umgesetzt und die Offensive der Dresdner aus dem Spiel genommen. Das hat nicht immer geklappt, aber wir hatten eben auch Daniel Batz im Tor, der überragend gehalten hat. Der ist einfach gut und das gehört auch zu einer Mannschaft mit dazu. Es war ein würdiger Rahmen und ein würdiges Spiel. Ich bin sehr happy, dass sich die Mannschaft über den Aufwand belohnt hat."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ME1OMXlBd3VpcmF3cXM1alV4OGhQYy9ocThUUW1pbkNjdjFQT0NXYitscz0=

Adriano Grimaldi, Torschütze Saarbrücken: "Ich habe meinen Brüdern noch geschrieben, dass das eines der wichtigsten und tollsten Spiele meiner Karriere wird. Das gehört bestimmt zu meinen Top-3. In der Tabellenkonstellation, Freitagabend, Flutlicht. Mehr geht eigentlich nicht. Dafür spiele ich Fußball. Uns war allen klar, dass wir griffig sein müssen. Wir müssen die kleinen Entscheidungen für und gewinnen. Wir müssen taktisch gut stehen. Die Führung spielt uns dann in die Karten. Das gehört zu einem perfekten Abend dazu."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDMxY1pIZFpuVThmSGdwc3A5eVZvNWE5UzdndmxqZVozMXREVk1kZHg2bz0=

Daniel Batz, Keeper Saarbrücken: "Die Mannschaft hat eine Gier direkt von Anfang an auf den Platz gebracht. Man hat gespürt, dass wir jeden Zweikampf gewinnen wollten. Das hat sich auch auf die Zuschauer übertragen. Wir haben dann auch gut Fußball gespielt und es Defensiv gut gemacht. Wir waren gut auf Dynamo vorbereitet. Wie wir das verteidigt haben und auch mit welcher Leidenschaft, da kann ich nur den Hut vor der Mannschaft ziehen."

Über seine Paraden im 1 gegen 1: "Dafür stehe ich im Tor. Im Spitzenspiel machen die Kleinigkeiten den Unterschied. Da hält der blinde Torwart auch mal den Ball. Ich war da, wenn die Mannschaft mich gebraucht hat. Die Tore schießen aber die anderen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVBwcC9acUd2K0hhZWNzN2tXVW94R1VmQ2twMDVheFQrR25rMk8xN2lYQT0=

3. Liga live bei MagentaSport:

Samstag, 15.04.2023

Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder der Konferenz: SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München, VfL Osnabrück - SV Elversberg, FC Erzgebirge Aue - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - VfB Oldenburg, Borussia Dortmund II - SV Meppen, SpVgg Bayreuth - Hallescher FC

Sonntag, 16.04.2023

Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - FSV Zwickau

Ab 13.45 Uhr: RW Essen - SV Waldhof Mannheim

Montag, 17.04.2023

Ab 18.45 Uhr: FC Viktoria Köln - MSV Duisburg

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell