Eishockey live bei MagentaSport: unglückliche Premiere für Kreis, Frauen unterliegen USA 0:3 im WM-Viertelfinale

"Das war unglaublich" - Deutsche Frauen haben Platz unter den Top5 im Visier

Deutschlands Eishockey-Frauen scheitern im WM-Viertelfinale mit 0:3 gegen die USA, neben Gastgeber Kanada immerhin Titelfavorit. "Was wir gegen eine der besten Mannschaften der Welt geleistet hat, das war unglaublich", erklärte Bundestrainer Thomas Schädler mit Stolz: "Früher ist das oft zweistellig ausgegangen. Jetzt waren wir wirklich knapp dran, haben das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalten können. Das sollte großen Auftrieb für die Zukunft geben." Ziel für die Platzierungsrunde ist nun, unter die Top5 der Welt zu kommen. Eine deutliche 2:6-Niederlage kassieren Deutschlands Eishockey-Männer im 1. WM-Test gegen Tschechien und bei der Premiere des neuen Nationaltrainers Harold Kreis, der vor dem Spiel zugab, "ein bisschen angespannt" zu sein. In der Halle sorgten anschließend rund 4000 Fans für beste Stimmung in Kassel, in Harold Kreis loderte es nach der Pleite, der Unmut über das Abwehrverhalten, schwaches Positionsspiel war schon zu erkennen: "Wir haben´s ihnen, ich will nicht sagen: leicht gemacht. Aber wir haben 2 Gegentore bekommen, in unserem Powerplay. Wir haben schlechte Entscheidungen mit der Scheibe getroffen." Marcel Noebels feierte auch Premiere: weil seine Eisbären die Playoffs verpassten, war er erstmals von Beginn an bei einer Vorbereitung der Nationalmannschaft dabei. "Der Harry ist ja jetzt kein Unbekannter. Wir alle freuen uns darüber, dass er nun wieder einen frischen Wind reinbringt", hofft Noebels. Der Wind wird am Samstag beim 2. Test gegen Tschechien (ab 16.45 Uhr live) noch frischer.

Erster WM-Test: Deutschland - Tschechien 2:6

Erstes Vorbereitungsspiel, klar da gibt´s noch viel Arbeit bis zum WM-Start am 12. Mai. Dennoch hatte sich Harold Kreis hat seine Premiere vor rund 4000 Fans in Kassel sicher "freundlicher" vorgestellt: Gutes 1. Drittel, dann immer mehr nachgelassen. Noch viel Raum zum Optimieren bis zum Samstag, ab 16.45 Uhr dann wieder gegen Tschechien und live bei MagentaSport.

Bundestrainer Harold Kreis hatte vor dem Spiel von einer "Anspannung" gesprochen, seine Analyse war demnach auch etwas emotionaler: "Wir haben´s ihnen, ich will nicht sagen: leicht gemacht. Aber wir haben 2 Gegentore bekommen, in unserem Powerplay. Wir waren um das Tor herum, aber wir haben nicht wirklich den Slot gedeckt. Das sind 4 Tore, wo ich sage, wir waren in der Position, aber nicht konsequent in der Position. Wir haben schlechte Entscheidungen mit der Scheibe getroffen."

Zufrieden war Kreis mit dem "Engagement" und dem 1. Drittel.

Jonas Müller, Berlin, zum Vorwurf des Trainers, die DEB-Auswahl habe den Tschechen das Toreschießen zu einfach gemacht: "Da hat er schon recht. Im 2. Drittel haben wir nachgelassen, bisschen mehr Fehler hinten gemacht. Zu leicht die Scheiben verloren, bisschen zu viel zugelassen. Ja, Samstag ist ein neues Spiel und da geht´s wieder von neuem los!"

Achja - Frage an den Berliner: wer gewinnt eigentlich die Deutsche Meisterschaft: "Mein Tipp ist Ingolstadt." Schöne Grüße nach München von einem Eisbären!

Für Marcel Noebels war´s eine schlimme DEL-Saison: Playoffs mit den Berliner Eisbären verpasst, die deutsche Nationalmannschaft soll demnach zur Stimmungsaufhellung dienen und um wieder fit zu werden: "Für mich ist es das 1. Mal, dass ich von Anfang an dabei bin. Ich will nicht sagen, hoffentlich zum letzten Mal, weil ich sehr gerne auch mit einem eigenen Verein noch ein paar Wochen gespielt hätte. Eishockey habe ich jetzt auf jeden Fall vermisst."

Noebels über Kreis: "Der Harry ist ja jetzt kein Unbekannter. Wir alle freuen uns darüber, dass er nun wieder einen frischen Wind reinbringt. Ich glaube, er versucht noch ein paar neue Sachen einzubringen. Eishockey neu erfinden können wir alle nicht. Aber zumindest an den Kleinigkeiten arbeiten. Ich freue mich die Zeit mit ihm und die nächsten Jahre. Wir sind alle gespannt, welchen wir Weg wir hoffentlich auch weitergehen."

Stimmen: Deutschland - USA 0:3 - "Das sollte großen Auftrieb geben!"

Mindestziel mit Viertelfinale erreicht, hatte DEB-Sportdirektor Christina Künast attestiert. Vielleicht schaffen die deutschen Frauen nach einem starken Auftritt gegen die USA auch noch eine gute Platzierung unter den Top5. Denn die US-Damen waren zu stark für die DEB-Auswahl, die lange Zeit das 0:0 hielt. Nach 20 Minuten erst das 0:1, Deutschland hielt auch danach weiter gut dagegen. Bundestrainer Thomas Schädler war daher "sehr stolz auf seine Mannschaft. Was wir gegen eine der besten Mannschaften der Welt geleistet hat, das war unglaublich. Schade war, dass wir die wenigen Torchancen, die wir hatten, haben wir leider nicht genutzt. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das Spiel in Über- und Unterzahl entschieden worden. Was uns stolz machen kann ist, dass wir im Spiel 5 gegen 5 0:0 gegen die Amerikanerinnen gespielt haben."

Schädler zieht aus dem Spiel gegen die USA eine "sehr große Bedeutung" für die weitere Entwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys: "Früher ist das oft zweistellig ausgegangen. Jetzt waren wir wirklich knapp dran, haben das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalten können. Das sollte großen Auftrieb für die Zukunft geben."

Im Platzierungsspiel "geht´s wahrscheinlich gegen Finnland. Wir wollen schauen, dass wir in die nächste Runde kommen. Nämlich ums Spiel um den 5. Platz."

