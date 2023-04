MagentaSport

Zur WM schon ein Erfolg, jetzt auch bei MagentaSport-Highlights als zusätzliches Angebot

Innovatives Format "Reaction Show" mit den Gurk-Brüdern startet am Freitag zum Top-Spiel der 3. Liga

MagentaSport baut seine starken interaktiven Inhalte in den Sozialen und Digitalen Kanälen weiter aus. Die "Reaction Show" mit den Top-Influencern Pascal und Marcel Gurk wird künftig regelmäßig bei wichtigen Spielen oder Sport-Events begleitend zum Live-Programm bei MagentaTV sowie MagentaSport stattfinden. Bei der Fußball WM in Katar erreichten die Gurk-Brüder mit der "Reaction Show" bereits ein Millionen-Publikum in der Gen Z, ernteten für die inhaltliche Aufbereitung rund um die WM-Spiele viel Lob. Am Freitag wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zum Topspiel in der 3. Liga, 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden, sowie dem ersten Finale der PENNY DEL fortgesetzt und über den TikTok-Kanal von MagentaSport gezeigt. Marcel und Pascal Gurk starten ab 18.45 Uhr mit Sebastian Mai (MSV Duisburg, ehemals Dresden), Sascha Mockenhaupt (Kapitän Wehen Wiesbaden) sowie den Influencern Felix Casa und Conan Furlong im Studio.

Das Top-Spiel um den Aufstieg zwischen dem Tabellen-Fünften Saarbrücken und dem Vierten Dresden wird exklusiv bei MagentaSport (TV-Sendestart um 18.30 Uhr) zu sehen sein. Das zusätzliche Angebot in der "Reaction Show" verschafft einen frischen inhaltlichen Zugang mit Live-Einblendungen sowie viel Unterhaltung im Studio. Der Erfolg bei der Fußball WM hat gezeigt, dass der innovative Ansatz der Reaction Show in der jüngeren Zielgruppe sehr gut funktioniert. Deshalb setzt die Telekom bei MagentaSport-Highlights ab sofort regelmäßig auf das erfolgreiche Format als starkes Second Screen-Angebot.

Pascal Gurk ist mit mehr als 3 Millionen Followern der erfolgreichste Fußball-Tiktoker in Deutschland. Gemeinsam mit seinem Bruder Marcel führt er am Freitag durch die über zweistündige Show. Influencer Felix Casa alias Felix Casalino, bei der SG Wattenscheid spielt er in der Regionalliga Mittelstürmer, sowie Conan Furlong werden zudem Studio-Gäste sein.

Mit Sebastian Mai und Sascha Mockenhaupt sind 2 gestandene Profis zugeschaltet. Die Partie ist für die beiden ambitionierten Klubs Saarbrücken und Dresden im Aufstiegskampf wegweisend. Für die TV-Übertragung bei MagentaSport sind Thomas Wagner und Christian Straßburger im Ludwigspark-Stadion, berichten ab 18.30 Uhr aus Saarbrücken.

Weiterer spannender Inhalt in der Reaction Show: das erste Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft läuft am Freitag ab 19.15 Uhr parallel bei MagentaSport.

Fußball meets Eishockey in einer Show - auch diese spannende Kombination feiert Premiere mit den Gurks.

