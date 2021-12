PiNCAMP powered by ADAC

Camping wird immer luxuriöser: ADAC Camping zeichnet 158 Campingplätze in Europa mit 5 Sternen aus

28 neue ADAC Superplätze in Europa, 21% Wachstum in der Spitzengruppe

Italien bleibt Nummer 1 in der Top-Gruppe, Kroatien verzeichnet stärkstes Wachstum

Insel Fehmarn bringt Schleswig-Holstein an die Spitze in Deutschland

In diesem Jahr hat der ADAC wieder seine Inspekteure auf die Campingplätze in ganz Europa geschickt, um deren Qualität zu überprüfen. Das wichtigste Ergebnis: Mit 28 neuen ADAC Superplätzen (+21%) hat sich die Spitzengruppe des europäischen Luxus-Campings deutlich vergrößert. Damit wächst die Anzahl der mit 5 Sternen bewerteten Campingplätze in Europa auf insgesamt 158. Uwe Frers, Geschäftsführer ADAC Camping: "28 neue ADAC Superplätze zeigen, wohin die Reise beim Camping geht: Höhere Qualität für immer anspruchsvollere Camper." Auch bei den 4 und 4,5 Sterne-Plätzen gibt es einen starken Zuwachs. 103 Campingplätze haben den Sprung in dieses Segment (1373 Campingplätze) geschafft und freuen sich über die Auszeichnung als ADAC Tipp.

Europa: Italien bleibt Nummer 1, Kroatien mit stärkstem Wachstum in der Top-Gruppe

Mit fünf neuen ADAC Superplätzen belegt Italien wie bei der letzten Erhebung weiterhin die Spitzenposition im Europa-Ranking. Frankreich gewinnt acht neue ADAC Superplätze und steigt damit von Position 3 auf Position 2. Kroatien verzeichnet mit ebenfalls acht neuen ADAC Superplätzen (+62%) das stärkste prozentuale Wachstum in der Spitzengruppe. Zudem springt es im Ranking um drei Positionen nach oben auf Position 3. Deutschland gewinnt mit Camping Strukkamphuk (Fehmarn, Schleswig-Holstein) und Camping Landal Sonnenberg (Leiwen, Rheinland-Pfalz) zwei neue ADAC Superplätze und behauptet sich mit 20 ADAC Superplätzen unverändert auf Position 4. Neue ADAC Superplätze kommen zudem aus Österreich (+3) und Dänemark (+1), Griechenland ist mit dem neuen ADAC Superplatz Camping Ionion Beach (Peleponnes) erstmals im Top-Ranking vertreten.

Anzahl ADAC Superplätze 2022 Europa:

1. Italien: 33 (+ 5)

2. Frankreich: 29 (+ 8)

3. Kroatien: 21 (+ 8)

4. Deutschland: 20 (+ 2)

4. Niederlande: 20 (- 3)

6. Spanien: 16

7. Österreich: 10 (+ 3)

8. Dänemark: 3 (+ 1)

9. Griechenland: 1 (+ 1)

9. Luxemburg: 1

9. Portugal: 1

9. Schweden: 1

9. Schweiz: 1

9. Ungarn: 1

Deutschland: Fehmarn bringt Schleswig-Holstein an die Spitze in Deutschland

Das nördlichste Bundesland liegt vorn: Mit sechs ADAC Superplätzen nimmt Schleswig-Holstein die Spitzenposition ein. Es folgen Baden-Württemberg (4), Bayern (3) sowie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen (je 2). Jeweils einen ADAC Superplatz beheimaten die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Sachsen. Die Insel Fehmarn in Schleswig-Holstein entpuppt sich als qualitatives Highlight für Camping-Fans mit allein vier ADAC Superplätzen: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Camping Strukkamphuk, Inselcamp Fehmarn und Camping Miramar.

Anzahl ADAC Superplätze 2022 in Deutschland

1. Schleswig-Holstein: 6

Ostseecamping Familie Heide, Waabs

Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube

Camping Miramar, Fehmarn

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Fehmarn

Insel-Camp Fehmarn, Fehmarn

Strukkamphuk, Fehmarn (neu)

2. Baden-Württemberg: 4

Camping Wirthshof, Markdorf

Camping Münstertal, Untermünstertal

Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Seelbach

Hegi Familiencamping, Tengen

3. Bayern: 3

Strandcamping Waging, Waging am See

Kur-Gutshof-Camping Arterhof, Bad Birnbach

Camping Hopfensee, Füssen

4. Mecklenburg-Vorpommern: 2

Camping- und Ferienpark Havelberge, Wesenberg

Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn

4. Niedersachsen: 2

Alfsee Ferien- und Erlebnispark, Rieste

Südsee-Camp, Wietzendorf

6. Brandenburg: 1

Familienpark Senftenberger See, Großkoschen

6. Rheinland-Pfalz: 1

Camping Landal Sonnenberg, Leiwen (neu)

6. Sachsen: 1

Campingpark LuxOase, Kleinröhrsdorf

ADAC Klassifikation: So wird bewertet

Die ADAC Klassifikation zeigt das Angebotsniveau eines Campingplatzes. Die höchste Klassifikationsstufe sind 5 Sterne. Berechnet wird die Klassifikation aus den Einzelergebnissen einer Inspektion in den Bereichen Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Dazu reisen ADAC Inspekteure durch ganz Europa, um vor Ort einen Eindruck von dem jeweiligen Campingplatz zu gewinnen. Damit die Bewertung fair und transparent vonstatten geht, folgt sie festen Kriterien, die in ganz Europa einheitlich angewendet werden. Etwa 250 Datenpunkte werden bei einer Inspektion erhoben. Wenn es ein Campingplatz schafft, eine überdurchschnittliche Bewertung zu erzielen und mit 5 Sternen klassifiziert wird, erhält er das Prädikat ADAC Superplatz.

ADAC Campingführer 2022 im Handel

Der ADAC Campingführer Deutschland und Nordeuropa 2022 mit den aktuellen Klassifikationen und ausführlichen Beschreibungen zu über 2.600 Campingplätzen und natürlich allen gelisteten ADAC Superplätzen ist ab sofort im Handel erhältlich. Der ADAC Campingführer Südeuropa 2022 erscheint am 5. Januar 2022.

