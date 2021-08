PiNCAMP powered by ADAC

Spätsommer-Camping in den Niederlanden: Hier finden Sie die schönsten Campingspots mit PiNCAMP und ARDOER

Camping-Ziel Niederlande: Mehr als 750 Campingplätze warten auf deutsche Gäste

Tipp: Die schönsten Campingziele mit PiNCAMP und Ardoer entdecken

Qualität: Die beliebtesten Campingplätze der Niederlande

Die Nachfrage nach Camping in Deutschland ist ungebrochen, freie Campingplätze sind in Zeiten von Corona nur schwer zu finden. Auf der Suche nach einem tollen Ziel für einen gelungenen Campingurlaub werden deutsche Camper deshalb in den benachbarten Niederlanden fündig. Die kurze Anreise und familienfreundliche Campinganlagen machen unser nordwestliches Nachbarland zu einem der bevorzugten Campingziele. Im PiNCAMP Ranking liegen die Niederlande hinter Deutschland, Italien, Kroatien, Frankreich und Österreich auf Platz sechs der beliebtesten Campingländer. Und die Auswahl ist groß: Mehr als 750 niederländische Campingplätze listet PiNCAMP, das Campingportal des ADAC, viele davon sind direkt online buchbar. Camping-Experte Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH, empfiehlt: "Informieren Sie sich vor der Buchung über die Reisebestimmungen in den Niederlanden und sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Wunschplatz. Auf PiNCAMP.de werden freie Kapazitäten von über 2.200 Campingplätzen sofort angezeigt, die Plätze können direkt online gebucht werden."

Tipp für den Spätsommer: Die schönsten Campingziele der Niederlande mit PiNCAMP und Ardoer entdecken

Für Camping in den Niederlanden ist die Nähe zum Wasser entscheidend: Ob Camping am Meer, Camping am See oder an einem Flussufer, das Campingland Niederlande bezaubert mit Grachten, Seen und Traumstränden. Die schönsten Routen und Touren durch Friesland und entlang der niederländischen Küste finden Camper bei PiNCAMP unter Routen und Touren. Wer die schönen Spätsommertage am Wasser verbringen möchte und auf Qualität und familiengerechte Ausstattung Wert legt, sollte sich bei PiNCAMP an den Plätzen der niederländischen Ardoer-Gruppe orientieren. Ardoer ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 unabhängigen Familien-Campingunternehmen in den Niederlanden. Darunter befinden sich sechs, die mit fünf Sternen ausgezeichnet und somit ein ADAC Superplatz sind. Allein 16 Ardoer-Plätze befinden sich unter den PiNCAMP Top 100 der beliebtesten Campingplätze der Niederlande 2020.

Camping und Qualität mit Ardoer

"Wir sind sehr stolz auf die Qualität unserer Campingplätze", sagt der Vorsitzende von Ardoer, Erik van Nuland, in einem Interview und fügt hinzu: "Qualität ist ein wesentlicher Grundwert in unserer Zusammenarbeit." Die an Ardoer angeschlossenen Campingplätze bieten ein einzigartiges Erlebnis, jeder Platz auf seine eigene Weise. Steht bei einem Campingplatz, mit Schwimmbad oder einem Wasserpark, die Unterhaltung im Vordergrund, können Sie als Gast auf einem anderen Campingplatz vollkommen zur Ruhe kommen. Auch die Standorte und regionalen Angebote sind einzigartig: von der Nordseeküste in Zeeland bis zur schönen Natur der Veluwe und vom burgundischen Essen in Limburg bis zum Segeln auf den friesischen Seen ist alles möglich. "Diese Vielfalt macht uns so besonders", sagt Van Nuland. "Wir hoffen daher sehr, unsere deutschen Gäste auch in diesem Herbst wieder auf einem unserer Campingplätze begrüßen zu können und sie mit der ganzen Schönheit der Niederlande zu überraschen."

Nützliche Links zu Camping in den Niederlanden:

Camping in den Niederlanden https://www.pincamp.de/niederlande

Routen und Touren: Traumziel Frieslandhttps://ots.de/eguWBT

Routen und Touren: Entlang der Küstehttps://ots.de/tSku4F

Camping Ardoer https://www.pincamp.de/campingthemen/ardoer

Camping in Friesland mit Ardoer https://www.pincamp.de/magazin/inspiration/reiseziele/ardoer-camping-in-friesland

Die Top 100 der beliebtesten Campingplätze in den Niederlanden https://ots.de/LpR5jb

ADAC Campcard https://www.pincamp.de/unternehmen/produkte/adac-campcard

Camping & Corona News https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/reisehinweise-faehren/corona-faq

Über PiNCAMP

PiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 10.000 Campingplätze, 8.000 Reiseziele in ganz Europa sowie 53.000 Nutzerbewertungen. Diese Informationen vereint PiNCAMP zu einem inspirierenden Service- und Content-Angebot bestehend aus News, Reiseberichten, Interviews und Fahrzeug-Tipps. Zudem prüfen ADAC-Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber, Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus-und Startup-Experte Uwe Frers.

Über Ardoer

Ardoer ist eine einzigartige Partnerschaft von mehr als 30 unabhängigen Qualitätscampingplätzen in den Niederlanden. Die Campingplätze sind verschieden, aber vertreten alle gemeinsame Werte. Gastfreundschaft und persönliche Betreuung sind bei allen eine Selbstverständlichkeit. Alle Campingplätze sind Familienbetriebe mit Herz für den Campingplatz und seine Gäste. Was haben wir noch gemeinsam? Qualität. Alle Campingplätze haben mindestens 4 Sterne bei Google und eine hohe durchschnittliche Gästebewertung. Beide sind unerlässlich, um Mitglied bei Ardoer zu sein. Nur so können wir sicher sein, dass Sie bei all unseren Campingplätzen einen wunderschönen Urlaub genießen können.

