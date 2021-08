PiNCAMP powered by ADAC

Camping: Die Lieblingsplätze deutscher Camper für den Campingurlaub zu zweit, mit der Familie und mit dem Hund

Deutschland bleibt beliebtestes Land für Campingurlaub

Italienische und kroatische Campingplätze bei Familien sehr beliebt

Lieblingsplätze suchen, finden und buchen

PiNCAMP, das Campingportal des ADAC, hat für die Feriensaison die Lieblingsplätze deutscher Camper für den Campingurlaub zu zweit, mit der Familie und mit dem Hund ermittelt. Basis der Auswertung sind die Abrufzahlen auf PiNCAMP.de im Zeitraum von Januar bis Juli 2021. "Die ADAC Inspekteure besuchen 5.500 Campingplätze und erfassen 240 Daten pro Platz. Auf Basis dieses Datenschatzes können Camper ihren Traumplatz auf PiNCAMP.de einfach finden", berichtet Uwe Frers, Camping-Experte und Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH. Besonders praktisch: Freie Kapazitäten von über 2.200 Campingplätzen werden auf PiNCAMP.de sofort angezeigt, die Plätze können direkt online gebucht werden.

Campingurlaub zu zweit: Top 10 Lieblingsplätze

Die Lieblingsplätze für einen Campingurlaub zu zweit befinden sich in Kroatien und Deutschland. Ziele in den sonst sehr beliebten Camping-Ländern Frankreich, Spanien und Italien werden dieses Jahr wegen der aktuellen Corona-Situation nicht so stark nachgefragt. Besonders beliebt: Plätze mit einem vielseitigen Wellness-Angebot und guten Restaurants.

Camping Omisalj (Kroatien) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein) Camping Stover Strand Kloodt (Niedersachsen) Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Campingpark Havelberge (Mecklenburg-Vorpommern) Camping- und Ferienpark Falkensteinsee (Niedersachsen) Vital Camping Bayerbach (Bayern) Aminess Camping Sirena (Kroatien) Camping Bijela Uvala (Kroatien) Camping am Nordseestrand (Niedersachsen)

Das Lieblingsland 2021 für einen Campingurlaub zu zweit ist Deutschland mit 44% der Aufrufe, es folgen Kroatien , Italien und Frankreich.

Campingurlaub mit der Familie: Top 10 Lieblingsplätze

Familien wünschen sich einen Platz, auf dem sich die Kinder sofort wohlfühlen. Deshalb werden auf PiNCAMP.de besonders Plätze mit einem kindgerechten Animationsprogramm, Bademöglichkeit und vielen Freizeit- und Sportaktivitäten gesucht.

Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Camping Omisalj (Kroatien) Zaton Holiday Resort (Kroatien) Tahiti Camping Thermae und Bungalow Park (Italien) Camping Stover Strand Kloodt (Niedersachsen) Camping Bijela Uvala (Kroatien) Vital Camping Bayerbach (Bayern) Union Lido Vacanze (Italien) Camping Wirthshof (Baden-Württemberg) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein)

Campingurlaub mit Hund: Top 10 Lieblingsplätze

Meist sind es Familien mit Kindern, die ihr vierbeiniges Familienmitglied gerne mitnehmen zum Campen. Kein Wunder also, dass in der Suchkategorie Camping mit Hund auch viele familienfreundliche Campingplätze Spitzenpositionen einnehmen.

Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Tahiti Camping Thermae und Bungalow Park (Italien) Vital Camping Bayerbach (Bayern) Camping Stover Strand Kloodt (Niedersachsen) Camping Omisalj (Kroatien) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein) Camping am Nordseestrand (Niedersachsen) Campingpark Falkensteinsee (Niedersachsen) Strandcamping Waging (Bayern) Camping Wirthshof (Baden-Württemberg)

Über PiNCAMP

PiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portallistet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 10.000 Campingplätze, 8.000 Reiseziele in ganz Europa sowie 53.000 Nutzerbewertungen. Diese Informationen vereint PiNCAMP zu einem inspirierenden Service- und Content-Angebot bestehend aus News, Reiseberichten, Interviews und Fahrzeug-Tipps. Zudem prüfen ADAC-Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber, Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.

