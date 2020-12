Smartmed-Test GmbH

Zusätzliche Öffnungszeiten für die Feiertage

Termine für Corona-Tests in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln wieder verfügbar - ohne Wartezeiten und Menschenansammlungen

KölnKöln (ots)

Angesichts der anstehenden Feiertage kommt es in den meisten Städten derzeit zu einem großen Ansturm auf die Corona-Test-Zentren. Ausgebuchte Termine, lange Schlangen und teils stundenlange Wartezeiten sind die Folge.

Aufgrund des hohen Bedarfs haben die Corona-Test-Points der SMARTmed-Test GmbH ihre Öffnungszeiten vor und während der Feiertage ausgeweitet. Dadurch stehen in den Testzentren in Berlin (Charlottenburg, Steinplatz 2), Düsseldorf (Grabenstraße 17), Hamburg (Spitalerstraße Ecke Lange Mühren) und Köln (Schildergasse 24-30) derzeit wieder Termine zur Verfügung. Dank verpflichtender Buchung kommt es weder zu Wartezeiten noch zu Menschenansammlungen. Reservierung über www.corona-test-point.de oder direkt über die Standorte über https://corona-test-point.de/standort-berlin/, https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/, https://corona-test-point.de/standort-hamburg/, https://corona-test-point.de/standort-koeln/.

Unternehmensinformation:

Die SMARTmed-Test GmbH mit Sitz in Hürth (bei Köln) führt Corona-Tests für zahlreiche Produktionsbetriebe, Büros, Medienproduktionen und soziale Einrichtungen durch. Die Corona-Test-Points als Anlaufstelle für selbstzahlende Privatpersonen liegen in zentraler Innenstadtlage in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln. Neben Antigen-Schnelltests werden auch Antikörpertests sowie (in Berlin und Hamburg erst ab Januar) PCR-Test durchgeführt.

Der Rachenabstrich (über den Mund und die Nase) erfolgt durch Ärzte gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Es kommen nur vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zertifizierte Tests zum Einsatz. Die verwendeten Antigen-Test weisen eine Spezifität von über 97% auf und gehören damit zu den zuverlässigsten im Markt, das Ergebnis liegt nach ca. 30 Minuten vor. Die PCR-Tests werden im medizinischen Labor Dr. Quade in Köln analysiert, das Ergebnis liegt im Regelfall innerhalb von 24 Stunden vor.

Pressekontakt:

Dr. Anke Müller-Peters, Geschäftsführerin, SMARTmed-Test GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth, 0221-985 935 791, anke.mueller-peters@smartmed-test.de, https://smartmed-test.de/

Original-Content von: Smartmed-Test GmbH, übermittelt durch news aktuell