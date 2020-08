CHECK24 GmbH

Grundfähigkeits- vs. Berufsunfähigkeitsversicherung: Das sind die Unterschiede

- Grundfähigkeitsversicherung bis zu 245 Euro günstiger im Monat - Tarifvergleich bei der Grundfähigkeitsversicherung spart bis zu 100 Euro monatlich - Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist wichtig. Für manche Berufsgruppen ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) allerdings teuer. Dann kann die Grundfähigkeitsversicherung (GFV) eine sinnvolle Alternative sein. Im Beispiel zahlt ein Maurer für einen GFV-Tarif bis zu 245 Euro weniger als für eine BU - und das pro Monat.1)

Anders als bei der BU ist bei der GFV jedoch nicht direkt die Fähigkeit versichert, seinen Beruf auszuüben. Eine GFV sichert nur bestimmte Grundfähigkeiten ab, wie z. B. Sprechen, Gehen oder der Gebrauch eines Armes. Einige Tarife leisten auch bei psychischen Erkrankungen. Bei Verlust einer dieser elementaren Fähigkeiten durch Krankheit oder Unfall zahlt die Versicherung eine monatliche Rente aus.2)

"Die Grundfähigkeitsversicherung ist vor allem für Verbraucher sinnvoll, die für eine Berufsunfähigkeitsversicherung vergleichsweise hohe Beiträge zahlen müssten, beispielsweise weil sie körperliche Arbeit leisten", sagt Dr. Florian Weber, Managing Director Vorsorgeversicherung bei CHECK24. "Auch die Fragen zu Vorerkrankungen fallen bei der Grundfähigkeitsversicherung weniger streng aus."

Verbraucher sollten aber auf jeden Fall wahrheitsgemäße Angaben machen, sonst gefährden sie ihren Versicherungsschutz.

Darauf sollten Verbraucher bei der Wahl des passenden GFV-Tarifs achten

Bei Abschluss einer GFV sollten Verbraucher einige Punkte beachten. Wichtiger als die reine Anzahl der versicherten Fähigkeiten sind die Bedingungen für eine Auszahlung. Beispielsweise sollte die Versicherung bereits leisten, wenn nur eine Grundfähigkeit entfällt.

Versicherungsnehmer sollten sich zudem genau überlegen, welche Fähigkeiten für die Ausübung ihres Berufs wichtig sind und welche Laufzeit und Rentenhöhe sie benötigen. Der Prognosezeitraum - also der Zeitraum, für den eine Fähigkeit mindestens entfallen muss - sollte möglichst kurz sein. Die meisten Versicherer sehen sechs Monate vor, bei machen Tarifen kann der Prognosezeitraum länger sein.

Preisvergleich bei der Grundfähigkeitsversicherung spart bis zu 100 Euro monatlich

Einen leistungsstarken GFV-Tarif erhalten Verbraucher bereits ab 37 Euro pro Monat. Der Vergleich verschiedener GFV-Tarife lohnt sich. Bei den betrachteten Beispielen ist dadurch eine Ersparnis von bis zu 100 Euro monatlich drin.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Bei sämtlichen Fragen zur Grundfähigkeitsversicherung, z. B. zu den versicherten Fähigkeiten, helfen die CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben.

1)Alle betrachteten Tarife mit Preis- und Leistungsübersicht zu den drei Beispielprofilen unter: http://ots.de/RoM6Kl. Berücksichtigt wurde jeweils der günstigste Tarif je Anbieter im CHECK24 Vergleich; versicherte Fähigkeiten: nur solche Tarife, die durchschnittlich (0) bis sehr gut (+) leisten.

2)Weitere Informationen unter: https://www.check24.de/grundfaehigkeitsversicherung/

