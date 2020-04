Smartmed-Test GmbH

Corona-Tests dank freier Laborkapazitäten für Selbstzahler nutzbar

Online-Bestellung, PCR-Analyse durch medizinisches Fachlabor, Ergebnis per App schon nach zwei Tagen

Medizinische Fachlabore haben seit Beginn der Pandemie ihre Testkapazitäten deutlich aufgestockt. Dennoch werden diese derzeit bei weitem nicht abgerufen, obwohl eine Ausweitung der Corona-Tests wissenschaftlich empfohlen und politisch gewollt ist. "Als inhabergeführtes medizinisches Fachlabor möchten wir einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Dazu haben wir unsere Kapazitäten für PCR-Tests bereits frühzeitig aufgestockt, denn mehr Corona-Tests helfen Infektionsketten zu erkennen", so Prof. Dr. Rainer Zotz.

Patienten, die akut Bedarf an einem Covid-19 Test haben, können diesen ab sofort über das Portal www.corona-test-zuhause.de online bestellen und im medizinischen Fachlabor ZOTZ|KLIMAS auswerten lassen. Mit dem Online-Bestellverfahren möchten das Düsseldorfer Medizinlabor und der Kölner Portalbetreiber SMARTmed Test GmbH bei der Eindämmung der Pandemie unterstützen und Patienten und Arztpraxen entlasten.

Das Test-Kit für den PCR-Test, der eine akute Infektion mit dem Covid-19-Erreger untersucht, kommt per Post. Die Nutzer nehmen einen Selbstabstrich im Rachenraum vor und senden die Probe mit der Post an das Labor. Im Rheinland können Patienten für ihre Proben darüber hinaus Sammelboxen nutzen, um einen Tag für den Postversand zu sparen. Das Analyseergebnis des Medizinlabors ZOTZ|KLIMAS kann schon am Folgetag per App abgerufen werden.

Die Logistik für den Test wird durch die SMARTmed Test GmbH übernommen. Durch schlanke Prozesse kann der Test schnell und kostengünstig angeboten werden. "Wir möchten den Test auf das SARS-CoV-2-Virus einfach zugänglich machen", so Geschäftsführerin Dr. Anke Müller-Peters. "Dank einer schlanken Organisation können wir die Kosten mit 107,50 EUR deutlich unter dem üblichen Satz für Selbstzahler halten."

Das Labor ZOTZ|KLIMAS bietet seit 30 Jahren ein vollständiges labordiagnostisches Leistungsspektrum. zotzklimas.de

Kontakt: Michael Walter mwalter@zotzklimas.de

Die SMARTmed-Test GmbH wurde von Ärzten, Wirtschafts- und IT-Experten gegründet, um medizinisch anerkannte Corona-Tests schnell und einfach anzubieten. www.corona-test-zuhause.de

