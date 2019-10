Academic Work Academy Germany GmbH

Sprungbrett für eine neue Karriere - 12-wöchiges Bootcamp-Intensivtraining für Quereinsteiger

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Sie treten in Ihrem Job auf der Stelle, sind total unzufrieden und denken intensiv darüber nach, was Neues anzufangen? Dann setzen Sie doch einfach mal alles auf eine Karte und wagen einen industrieübergreifenden Karrierewechsel. Viele Arbeitgeber suchen händeringend Mitarbeiter und bieten Quereinsteigern inzwischen sogar kostenlose Weiterbildungsprogramme mit einer garantierten Übernahme an. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu.

Sprecherin: Kleine Klassen mit 15 bis 20 Teilnehmern, 12 Wochen intensives Lernen und von Anfang an einen festen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche: Das ist das Konzept von Academy, einer Schule für Erwachsene, die mit der Erfolgsmethode "Accelerated Learning" arbeitet.

O-Ton 1 (Philipp Leipold, 24 Sek.): "Frei übersetzt bedeutet ja 'Accelerated Learning' 'Beschleunigtes Lernen'. Sie müssen sich das wirklich vorstellen als Druckbetankung, also letztendlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel zu lernen. Das heißt, unsere Teilnehmer lernen jetzt nicht viel Theorie, sondern die werden tatsächlich darauf vorbereitet, durch praktische Übungen direkt dann nach der Ausbildung voll im Job durchstarten zu können."

Sprecherin: Sagt Phillip Leipold, Geschäftsführer von Academy Deutschland, und erklärt, welche Weiterbildungsprogramme dort angeboten werden.

O-Ton 2 (Philipp Leipold, 34 Sek.): "Also Academy ist grundsätzlich ein Kind der IT. Das heißt, die meisten von unseren mittlerweile über 70 Programmen haben wir in der Programmierung, in der Software-Entwicklung durchgeführt. Trotzdem stoßen wir immer mehr auch in andere Branchen vor, beispielsweise werden wir ab November Kabelmonteure im Tiefbau ausbilden, haben jetzt auch kaufmännische Programme, die aktuell laufen. Genauso aber auch wird unsere IT-Geschichte weitergehen: Ab Dezember beispielsweise werden wir unsere erste JavaScript-Klasse durchführen."

Sprecherin: Voraussetzungen, um einen der freien Plätze zu ergattern, sind Volljährigkeit, Deutschkenntnisse und ein erfolgreich bestandener, kleiner Test. Völlig egal dagegen ist, ...

O-Ton 3 (Philipp Leipold, 35 Sek "...was Sie als Teilnehmer vorher gemacht haben. Wenn Sie wirklich für diesen Karrierewechsel brennen, dann sind Sie für uns richtig. Direkt mit der Zusage zu unserem Training erhalten Sie umgehend einen festen unbefristeten Arbeitsvertrag - und diese Ausbildung ist für Sie als Teilnehmer tatsächlich komplett kostenfrei. Jegliche Informationen, die Sie brauchen, werden Sie auf unserer Website finden, auf awacademy.de. Und dort finden Sie eben dann auch den Link zu den Rekrutierungsprozessen zu den aktuell offenen Programmen."

Abmoderationsvorschlag:

Wenn Sie demnächst einen beruflichen Neustart wagen und noch mehr Hintergrundinfos dazu haben möchten, klicken Sie doch einfach mal im Internet auf awacademy.de.

