Neue Ära im Inkasso: PAIR Finance revolutioniert den Kundenservice mit generativer KI

PAIR Finance baut Europas vollständig KI-basierten Inkassoprozess unter Einsatz eigener Technologie, um das Forderungsmanagement zu optimieren und das benutzerfreundlichste Erlebnis für Verbraucher*innen zu schaffen.

Ab sofort sorgt generative KI für signifikante Effizienzsteigerung und exzellente Support-Erlebnisse im Kundenservice.

Mehr als ein Drittel aller First-Level-Verbraucheranfragen werden von der neuen KI-Technologie bearbeitet - rund um die Uhr und in zahlreichen Sprachen.

PAIR Finance, Europas führendes Tech-Unternehmen für volldigitalisiertes Inkasso, hat heute die Einführung seiner neuen generativen KI-Technologie auf Basis von Llama 3 im Kundenservice bekannt gegeben. Mit diesem Schritt läutet PAIR Finance eine neue Ära in der Inkassobranche ein. Schon jetzt zeichnen sich deutliche Vorteile für Verbraucher*innen und Geschäftskund*innen ab.

Bei PAIR Finance steht Künstliche Intelligenz seit der Gründung im Mittelpunkt der Produktentwicklung. Bereits seit 2018 schafft das Fintech durch den Einsatz von Reinforcement Learning Mehrwert, indem es jeden Kundentyp individuell ansteuert, um außergerichtliche Lösungen für offene Rechnungen zu finden. Durch die Entwicklung unterschiedlicher Typologien und einer individuellen Ansprache durch das hauseigene Team von Verhaltensforscher*innen, gelingt es, Menschen zu sensibilisieren, auf eine offene Forderung zu reagieren. Dadurch werden Kosten für Verbraucher*innen reduziert und Rückführungsquoten optimiert.

Nun setzt PAIR Finance erstmals generative KI ein, um die Kommunikation bei Rückfragen während des Inkassoprozesses deutlich zu verbessern. Die eigens für das Inkasso entwickelte KI erkennt und kategorisiert bereits 92% der eingehenden First-Level-Anfragen, wie zum Beispiel Ratenzahlungswünsche, Zahlungspausen oder Streitfälle. Auf Basis der Inhalte wird durch KI-Einsatz entschieden, ob die Anfrage automatisiert beantwortet werden kann. Bei komplexeren Anliegen oder solchen, die spezielles menschliches Fachwissen erfordern, werden die Verbraucher*innenan qualifizierte Mitarbeiter*innen weitergeleitet, die eine individuelle Lösung anbieten.

Seit einem Monat im Einsatz, zeigen die Zahlen deutlich den Erfolg:

Die generative KI-Technologie findet zuverlässig Lösungen für mehr als ein Drittel aller First-Level-Verbraucheranfragen - bis zum Jahresende soll es möglich sein, die Hälfte der First-Level-Anfragen zu beantworten.

- bis zum Jahresende soll es möglich sein, die Hälfte der First-Level-Anfragen zu beantworten. Die Bearbeitungsrate von Anfragen hat sich durch den Einsatz von generativer KI vervierfacht.

von Anfragen hat sich durch den Einsatz von generativer KI vervierfacht. Die Reaktionszeit beschleunigt sich drastisch, die Wartezeit für Verbraucher*innen verkürzt sich auf eine Stunde .

. Durch den schnelleren Kundenservice hat sich die Zufriedenheit der Verbraucher*innen um 10% verbessert .

. Die Rückführungsquote steigt um 2-3%.

steigt um 2-3%. Die neue KI-Technologie bietet ein persönliches, rund um die Uhr verfügbares Support-Erlebnis in 8 Ländern und 6 Sprachen.

Damit werden bei PAIR Finance insgesamt rund 90% aller erfolgreich abgeschlossenen Fälle mit Hilfe der KI-Technologien Reinforcement Learning und generative KI gelöst.

"Bei uns heißt es ganz klar: KI-First. Wir erzielen seit Jahren erhebliche Effizienzvorteile mit dieser Technologie. Generative KI revolutioniert nun auch unseren Kundenservice und hebt ihn auf ein völlig neues Niveau. Verbraucher*innen erhalten schneller und präzise die Hilfe, die sie benötigen, während wir gleichzeitig unsere operativen Abläufe deutlich optimieren", erklärt Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance. "Unsere Mitarbeiter*innen können nun gezielt ihre Stärken bei komplexen Fällen einsetzen. Mit diesem Durchbruch festigt PAIR Finance seine Position als Innovationsführer der internationalen Inkassobranche."

KI Governance im täglichen Geschäft

PAIR Finance möchte nicht nur in der technischen Entwicklung von KI Vorreiter sein, sondern auch bei der Implementierung von KI Governance. Dabei werden die Vorgaben von AI Act, DSGVO und der unternehmenseigenen Werte zu einem Qualitätsmaßstab vereint, der darüber hinausgeht, was die aktuelle Regulatorik vorsieht. An der Governance-Strategie arbeitet ein interdisziplinäres Team mit externen Datenschutzbeauftragten.

