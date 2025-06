LEONINE Studios

LEONINE Studios ist FFA-Branchentiger 2025

Beste Verleih-Performance des Jahres

Regie-Branchentiger für Sven Unterwaldt für DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3

Regie- und Drehbuch-Branchentiger für Simon Verhoeven für ALTER WEISSER MANN

Ein großer Erfolg für LEONINE Studios: Im Rahmen der diesjährigen Referenzmittelvergabe der Filmförderungsanstalt (FFA) wurde der Verleih von LEONINE Studios mit dem renommierten "FFA-Branchentiger 2025" ausgezeichnet. Damit würdigt die FFA die herausragenden Besucherzahlen und den Erfolg von Kinofilmen wie DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3, ALTER WEISSER MANN, NIKO - REISE ZU DEN POLARLICHTERN und GIRL YOU KNOW IT'S TRUE, die 2024 an den deutschen Kinokassen überzeugen konnten.

Den Regie-Branchentiger erhält Sven Unterwaldt für DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3, einer Produktion von KORDES & KORDES Film Süd in Koproduktion mit LEONINE Studios und LIGHTBURST Pictures.

Simon Verhoeven erhält den Regie- und Drehbuch-Branchentiger für den von Wiedemann & Berg Film, einem Unternehmen der LEONINE Studios, produzierten Kinoerfolg ALTER WEISSER MANN.

LEONINE Distribution erhält aus dem FFA-Referenzmitteltopf eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 1,9 Millionen Euro. Die Mittel stehen LEONINE Distribution nun gezielt für den Verleih neuer Kinofilme zur Verfügung.

Chief Distribution Officer, Bernhard zu Castell: "Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung - sie ist eine tolle Bestätigung für unser engagiertes Team, unsere Partnerinnen und Partner und das Publikum, das sich von unseren Filmen begeistern lässt. Dank der Unterstützung der FFA können wir unser Programm weiter ausbauen und auch in Zukunft außergewöhnliche Filme ins Kino bringen".

Mit der Auszeichnung zum "FFA-Branchentiger 2025" und dem "European Distributor of the Year Award" der CineEurope unterstreicht LEONINE Distribution seine führende Rolle als Verleihunternehmen in der deutschen Kinolandschaft.

Die Höhe der Referenzförderung wird nach einem Punktesystem ermittelt und bemisst sich am Erfolg der Filme an der Kinokasse, bei Filmpreisen und Festivals in den Vorjahren. Die jeweils erfolgreichsten Produktionsunternehmen, Verleihe, Kurzfilmschaffenden, Regisseur*innen und Drehbuchautor*innen sind die "FFA-Branchentiger 2025".

FFA-Referenzfördergelder können von den Produktionsfirmen, Verleihen, Regisseur*innen und Drehbuchautor*innen innerhalb von drei Jahren für neue Kinoprojekte verwendet werden.

Über LEONINE Studios

LEONINE Distribution nimmt als führender Independent Verleih Deutschlands eine herausragende Position im deutschen Kinomarkt ein. Unser sorgfältig kuratiertes jährliches Programm von rund 25 bis 30 Kinofilmen ist ein Bekenntnis zu Qualität und Vielfalt auf höchstem Niveau. Unser Portfolio umfasst alle Genres und reicht von großen internationalen Kino-Blockbustern wie JOHN WICK: KAPITEL 4, DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES über gefeierte deutsche Eigen- und Koproduktionen wie DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, WOCHENENDREBELLEN, LASSIE und ALTER WEISSER MANN bis hin zu Oscar®-prämierten Arthouse-Highlights wie EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE und THE ZONE OF INTEREST.

Mit unserer renommierten Reihe MET OPERA LIVE IM KINO bringen wir die Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera New York direkt in ausgewählte Kinos in Deutschland und Österreich. Damit bieten wir eine der erfolgreichsten Reihen im Bereich Alternative Content und bereichern das Kinoerlebnis auf besondere Weise.

LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe.

