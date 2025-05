LEONINE Studios

LEONINE Studios erhält den begehrten "European Distributor of the Year Award" auf der CineEurope 2025

LEONINE Studios wird im Rahmen der CineEurope 2025 mit dem renommierten "European Distributor of the Year Award" ausgezeichnet. Das gaben der internationale Kinoverband UNIC und die Film Expo Group heute bekannt. Die Preisverleihung findet am 19. Juni im Centre Convencions Internacional in Barcelona, Spanien, statt.

Mit einer beeindruckenden Bandbreite an Kinohits - von internationalen Blockbustern über erfolgreiche deutsche Franchises bis zu vielfach ausgezeichneten Arthouse-Filmen - hat sich LEONINE Studios als führender Independent Filmverleih Deutschlands etabliert. Im Jahr 2024 war LEONINE mit DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 Koproduzent und Verleih des besucherstärksten deutschen Kinofilms des Jahres. Damit gelang es LEONINE Studios das fünfte Jahr in Folge mit einer hauseigenen Produktion, einer Koproduktion oder als Verleih den erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres zu stellen. Insgesamt waren 2024 drei der zehn erfolgreichsten deutschen Filme Titel aus dem Verleih von LEONINE Studios.

Phil Clapp, Präsident der UNIC, sagt: "Wir freuen uns im Rahmen der CineEurope 2025 die herausragenden Leistungen von LEONINE Studios zu würdigen. Das Unternehmen bereichert mit einem vielfältigen Filmangebot den europäischen Kinomarkt und steht für beispielhafte Partnerschaften mit Kinobetreibern."

Andrew Sunshine, Präsident der Film Expo Group, fügt hinzu: "LEONINE Studios prägt die Zukunft von Film und Fernsehen durch mutiges Storytelling, Innovationskraft und großes Engagement. Wir sind stolz darauf, das LEONINE Team bei der diesjährigen Preisverleihung für ihre außergewöhnlichen Leistungen auf dem deutschen Markt auszuzeichnen."

Fred Kogel, Chief Executive Officer der LEONINE Studios und unter anderem für die Filmakquisitionen verantwortlich, kommentiert die Nachricht: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestätigt unseren Mut bei der Produktauswahl, unseren Einsatz für starke Partnerschaften und unsere Leidenschaft fürs Kino. Unser Erfolg beruht auf der engen Zusammenarbeit mit kreativen Talenten. Wir danken allen für ihr Vertrauen und dafür, dass sie unsere Begeisterung für herausragende Filme teilen."

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer der LEONINE Studios, fügt hinzu: "Es ist unser Ziel, besondere Geschichten einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Die Auszeichnung honoriert den Einsatz und die harte Arbeit unseres Teams und motiviert uns, die Messlatte für innovativen Vertrieb und wirkungsvolles Marketing weiter anzuheben. Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen in der Kinobranche für die gute Zusammenarbeit."

Über LEONINE Studios

LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.

Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.

Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.

LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media-Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.

LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe.

Über CineEurope

Die CineEurope 2025 findet vom 16. bis 19. Juni im Centre Convencions Internacional in Barcelona, Spanien, statt. CineEurope ist Europas bedeutendste Fachmesse für Kinobetreiber und die Filmbranche. CineEurope bietet exklusive Vorführungen und Produktpräsentationen neuer Filme, gesponserte Networking-Veranstaltungen, zeitgemäße und informative Seminare und die CineEurope Trade Show. CineEurope ist der offizielle Kongress der Union Internationale des Cinémas/International Union of Cinemas (UNIC).

Über UNIC

Die Union Internationale des Cinémas/Internationaler Kinoverband (UNIC) vertritt die Interessen von Kinoverbänden und Kinobetreibern aus 39 Ländern in Europa und den angrenzenden Regionen.

Über die Film Expo Group

Die Film Expo Group ist der führende Organisator von Veranstaltungen in der Filmbranche. Die Film Expo Group veranstaltet die CineEurope in Barcelona, die ShowEast in Miami und die CineAsia in Bangkok.

