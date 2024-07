ÖKOWORLD LUX S.A.

ÖKOWORLD veröffentlicht erstmals Engagement-Report

Im Jahr 2023 wurden 217 Unternehmen von ÖKOWORLD zu Nachhaltigkeitsthemen befragt

ÖKOWORLD hat ihren ersten Engagement-Report veröffentlicht. Der Report dokumentiert den intensiven Austausch mit 217 Unternehmen im Jahr 2023. In diesem Austausch prüft ÖKOWORLD das Nachhaltigkeitsbestreben der jeweiligen Unternehmen entlang eines umfangreichen Frage- und Themenkataloges.

"Für OKÖWORLD ist die Veröffentlichung des ersten Engagement-Reports ein sehr wichtiger Meilenstein", erklärt Vorstand Torsten Müller. "Bereits vor einem Jahr haben wir beschlossen, in Zukunft wesentlich transparenter über alle unsere Aktivitäten zu berichten. Ganz besonders wichtig ist uns hier der Engagement-Report. Er gibt unseren Investoren sowie allen anderen Interessierten einen detaillierten Überblick über die Art und Weise, wie wir im Jahr 2023 sichergestellt haben, dass ÖKOWORLD nur in wirklich nachhaltige Unternehmen investiert."

Im Jahr 2023 hat ÖKOWORLD insgesamt 217 Unternehmen weltweit kontaktiert und ihnen eine Vielzahl an Fragen zu deren Nachhaltigkeitsstrategie gestellt. 60 Unternehmen wurden darüber hinaus vor Ort besucht - unter anderem in den USA, Thailand, Philippinen, Südkorea und Europa. Von den weltweit ca. 50.000 börsennotierten Aktiengesellschaften haben es bislang nur rund 1.400 Unternehmen in das Universum der ÖKOWORLD geschafft. Und nur diese Unternehmen stehen unseren Fonds als mögliche Investments zur Verfügung.

Engagement findet insbesondere zu Themen statt, die einen hohen Einfluss auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben. In solchen Fällen nehmen die Analysten:innen der Abteilung Nachhaltigkeitsresearch Kontakt mit Unternehmen per Mail auf, treffen Unternehmen auf Konferenzen und besuchen sie vor Ort. Darüber hinaus beteiligt sich die ÖKOWORLD an kollaborativen Initiativen mit anderen Investoren, wie der CDP Non-Disclosure Kampagne.

Verena Kienel, Leiterin des Nachhaltigkeitsresearchs der ÖKOWORLD, erklärt hierzu "Wir treten mit einer Vielzahl in Unternehmen in Kontakt, darunter einige, die zum ersten Mal von Nachhaltigkeitsanalyst:innen gezielt und ausschließlich zu Nachhaltigkeitsthemen angesprochen werden. Durch den Austausch mit Unternehmensverantwortlichen zu Nachhaltigkeitsthemen, insbes. auch durch Meetings vor Ort, können wir die Wichtigkeit von Nachhaltigkeitsthemen hervorheben und sowohl das Bewusstsein für diese Themen erhöhen als auch gezielte Maßnahmen bei Unternehmen anstoßen."

Der nun veröffentlichte Engagement-Report bietet auf über 50 Seiten sehr detaillierte Einblicke in die durchgeführten Aktivitäten und den Ansatz der ÖKOWORLD, nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Der Bericht unterstreicht die Entschlossenheit und den Einsatz des Unternehmens, durch aktives Engagement und verantwortungsvolles Investieren positive Veränderungen zu bewirken.

Über ÖKOWORLD AG: Die ÖKOWORLD AG ist ein Pionier im Bereich ethisch-ökologischer Investments. Mit einer klaren Fokussierung auf Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen Fonds- und Versicherungsprodukte, die darauf abzielen, langfristig positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu erzielen sowie eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

