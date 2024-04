ÖKOWORLD LUX S.A.

Nedim Kaplan neuer Leiter Portfoliomanagement der ÖKOWORLD LUX S.A.

Wasserbillig (ots)

Der Managing Director, Nedim Kaplan, ist neuer Leiter Portfoliomanagement der ÖKOWORLD LUX S.A. Sein Vorgänger in dieser Position, Alexander Funk, verlässt das Unternehmen. Sein Ausscheiden wurde in einem partnerschaftlichen Übereinkommen vereinbart.

"Nedim Kaplan verfügt über einen mehr als 20-jährigen Erfahrungsschatz im institutionellen Asset Management und im Investment Banking. Wir freuen uns sehr, diese Position mit einem versierten Manager aus unseren eigenen Reihen nachbesetzen zu können", erklärt Andrea Machost, Vorstand von ÖKOWORLD. "Alexander Funk danken wir sehr für seinen langjährigen Einsatz für ÖKOWORLD und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Der Diplom-Kaufmann Nedim Kaplan ist seit 2012 für die ÖKOWORLD LUX S.A. tätig. 2022 wurde er stellvertretender Leiter Portfoliomanagement und im Sommer 2023 Managing Director. Vor dem Wechsel zur ÖKOWORLD lagen die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Bereich Asset Management unter anderem in der Analyse von Aktien in Frontier- und Emerging Markets. Nedim Kaplan war stellvertretender Leiter in der Abteilung M&A / Kapitalmarktfragen bei der BayernLB in München.

Über ÖKOWORLD:

Die ÖKOWORLD AG mit Konzernsitz in Hilden ist weltweit einmalig. Aus dem Klima- & Umweltprotest der 70er Jahre ist im Laufe vieler Jahre ein börsennotiertes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen, das seinen Kunden und Kundinnen die Möglichkeit einer langfristig wertsteigernden und zugleich 100prozentig nachhaltigen Geldanlage bietet. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds 3.044,77 Millionen Euro.

