ZDF

Achtelfinale der FIFA Frauen-WM am Samstag und Dienstag im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die FIFA Frauen-WM startet in die Finalrunde – die ersten und die letzten zwei Achtelfinale sind live im ZDF zu sehen: Am Samstag, 5. August 2023 überträgt "sportstudio live" die WM-Partien Schweiz – Spanien (7.00 Uhr) und Japan – Norwegen (10.00 Uhr). Am Dienstag, 8. August 2023, sind Kolumbien – Jamaika (10.00 Uhr) und Frankreich – Marokko (13.00 Uhr) im ZDF zu sehen. Am Samstag, 5. August 2023, 6.30 Uhr, begrüßen Sven Voss und WM-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den ersten beiden Achtelfinale im ZDF: Gast im Studio ist Nationalspielerin Paulina Krumbiegel. Die Partie Schweiz – Spanien, die in Auckland ausgetragen wird, kommentiert ab 7.00 Uhr ZDF-Reporter Martin Schneider, bei Japan – Norwegen (Spielort: Wellington) ist ab 10.00 Uhr Norbert Galeske am Mikrofon. Am Dienstag, 8. August 2023, 9.45 Uhr, melden sich Sven Voss und Kathrin Lehmann erneut aus dem ZDF-WM-Studio in Mainz. Das Achtelfinale des Deutschlandbezwingers Kolumbien gegen Jamaika, das Brasilien aus dem Turnier warf, ist ab 10.00 Uhr im ZDF zu sehen, kommentiert von Norbert Galeske (Spielort: Melbourne). Das Achtelfinale Frankreich gegen Marokko in Adelaide wird um 13.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, als Kommentatorin ist Claudia Neumann zusammen mit Co-Kommentatorin Tabea Kemme im Einsatz. Aufgrund der Zeitverschiebung zu Australien und Neuseeland bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern online auf ZDFheute.de, auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek ein umfassendes Angebot mit Live-Partien, Spielzusammenfassungen und weiteren Beiträgen. Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur FIFA Frauen-WM 2023 live im ZDF. Hier finden Sie die FIFA Frauen-WM in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell