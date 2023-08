ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 32/23

Mainz (ots)

Woche 32/23 Di., 8.8. Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 heute Xpress 9.05 Volle Kanne - Service täglich 9.45 sportstudio live (HD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 10.00 sportstudio live (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Kolumbien - Jamaika Achtelfinale Übertragung aus Melbourne/Australien Kommentator: Norbert Galeske In der Halbzeitpause: gegen 10.45 heute Xpress (HD/UT) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 12.00 sportstudio live (VPS 11.59/HD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 13.00 sportstudio live (VPS 12.59/Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 Frankreich - Marokko Achtelfinale Übertragung aus Adelaide/Australien Kommentatorin: Claudia Neumann Co-Kommentatorin: Tabea Kemme In der Halbzeitpause: gegen 13.45 heute Xpress (VPS 15.00) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 15.00 sportstudio live (VPS 14.59/HD/Dd5.1/UT) FIFA Frauen WM 2023 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 15.20 Bares für Rares (VPS 15.05/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 8.8.2018) Deutschland 2018 (Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar", 12.00 Uhr "heute", "drehscheibe", "heute - in Deutschland" und "ZDFzeit: ZDFbesseresser: Die Tricks der Asia-Restaurants" entfallen. "ARD-Mittagsmagazin" wird nur über die ARD ausgestrahlt.) Do., 10.8. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung und Ergänzung beachten: Moderation: 5.30 - 7.00 Dirk Jacobs 7.00 - 9.00 Sara El Damerdash, Andreas Wunn Fr., 11.8. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: 7.00 - 9.00 Harriet von Waldenfels, Andreas Wunn

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell