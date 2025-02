die Bayerische

Die Bayerische verstärkt Vertrieb: Patrick Vehoff wird in den Vorstand der Bayerische ProKunde AG berufen

München (ots)

Die Bayerische setzt ihren Wachstumskurs fort und erweitert den Vorstand der Bayerische ProKunde AG ab dem 01.04.2025. Mit Patrick Vehoff (52) gewinnt das Unternehmen eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die den Exklusivvertrieb der Bayerischen weiter stärken wird. Gleichzeitig eröffnet die Gruppe im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, Nordrhein-Westfalen, ein eigenes Vertriebscenter. Dieser Schritt erhöht die Flexibilität der Bayerischen und sorgt dafür, dass das Unternehmen noch näher an seine Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner des Exklusivvertriebes heranrückt.

Patrick Vehoff wird das Vorstandsteam der Bayerische ProKunde AG um Maximilian Buddecke und Armin Greisinger (54) ergänzen. Maximilian Buddecke (41) wird sich im erweiterten Gremium auf die schon bisher sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Maklern und Kooperationspartnern sowie die übergreifende Unternehmensstrategie fokussieren, während Armin Greisinger für das Beteiligungsmanagement des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Patrick Vehoff wird sich auf den persönlichen Vertrieb konzentrieren und auf die Partnerinnen und Partner, die exklusiv mit der Bayerischen zusammenarbeiten.

"Die Bayerische hat sich in einem anspruchsvollen Markt in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt und sieht auch in Zukunft ihren Erfolg in der Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, die sich auf die ganzheitliche Beratung der gemeinsamen Kundinnen und Kunden fokussieren. Wir unterstützen unsere Partnerinnen und Partner mit herausragenden Produkten, einem persönlichen Service und überdies mit KI-Werkzeugen, die für einen nachhaltigen Beratungserfolg zielführend sind", sagt Martin Gräfer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerische ProKunde AG und Vertriebsvorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit Patrick Vehoff haben wir nicht nur eine besondere Persönlichkeit gewonnen, sondern es werden auch die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um das vertriebliche Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. In der Zusammenarbeit mit Maximilian Buddecke und der gemeinsamen Marktbearbeitung sehe ich eine sehr gute Basis für unsere nachhaltige Entwicklung. Das wird eine tolle Zusammenarbeit!"

Vehoff wird mit seiner profunden Vertriebserfahrung die wichtige Säule des Exklusivvertriebes bei der Bayerischen stärken. Der studierte Jurist und Betriebswirt war seit mehr als einem Jahrzehnt ein zentraler Akteur in der BarmeniaGothaer Gruppe, wo er sich in verschiedenen leitenden Vertriebs- und Führungspositionen kontinuierlich weiterentwickelt hat. Zuletzt war er als Prokurist und Bereichsleiter für den Stammvertrieb der BarmeniaGothaer tätig. Außerdem war er Geschäftsführer der ForumFinanz und der Deutschen Assekuranz Service GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der BarmeniaGothaer Gruppe.

"Die neue Aufgabe bietet mir die Möglichkeit, meine Erfahrung gezielt in den Ausbau des Exklusivvertriebes einzubringen. Ich schätze gerade die mittelständisch geprägte Struktur und die Verantwortlichen der Bayerischen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem Vorstandskollegen Maximilian Buddecke sowie unserem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Martin Gräfer", so Patrick Vehoff zu seiner neuen Position.

"Mit Patrick an meiner Seite habe ich einen verlässlichen und überaus sympathischen Kollegen. Ich bin sicher, wir werden gemeinsam im Team mit allen Vertriebskräften der Bayerischen und Pangaea Life weiter Akzente im Markt setzen. Meine Aufgabe wird im Wesentlichen darin bestehen, die gemeinsamen Synergien zu heben. Der Blick auf die Menschen im Vertrieb ist mir sehr wichtig und mit kurzen und schnellen Entscheidungswegen wollen wir die Vorteile unserer Organisation weiter ausspielen" betont Maximilian Buddecke.

Zusätzlich zur Erweiterung des Vertriebsteams baut die Bayerische ihre Präsenz weiter aus: Im Ballungszentrum Köln-Düsseldorf wird eine neue Vertriebszentrale eröffnet. Diese Erweiterung ermöglicht es dem Unternehmen flexibler auf Marktanforderungen zu reagieren und die Beziehungen zu den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern über den Standort in Süddeutschland hinaus weiter zu stärken. Für die operative Leitung des Exklusivvertriebs der Bayerischen bleibt, wie bisher schon, Stefan Finsterwalder verantwortlich, der in dieser Rolle in Zukunft an Herrn Vehoff berichten wird.

Die etablierten Strukturen sowohl im Maklervertrieb als auch im Exklusivvertrieb bleiben dabei erhalten und sollen durch die personelle Verstärkung ergänzt werden. Um Patrick Vehoff bündelt die Versicherungsgruppe ein Team von Vertriebs- und Fachexperten für die weitere Entwicklung des Exklusivvertriebs der Bayerischen am Markt.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell